X cập nhật trình chỉnh sửa ảnh tích hợp Grok

X giờ đây cho phép người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa thoại, chỉ cần gõ câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để Grok tự động thay đổi ảnh theo ý muốn. Theo video demo từ Nikita Bier, Giám đốc Sản phẩm của X, người dùng có thể yêu cầu Grok biến một bức ảnh thông thường thành tác phẩm treo trong bảo tàng nghệ thuật.

Ứng dụng X của tỷ phú Elon Musk

Ngoài ra, ứng dụng còn bổ sung các công cụ thực tế làm mờ hoặc che khu vực nhạy cảm (blur/redact), vẽ tự do và chèn chữ trực tiếp lên ảnh. Tính năng này đưa trình chỉnh sửa của X tiến gần hơn đến các ứng dụng chuyên dụng như Google Photos, nơi Gemini cũng hỗ trợ chỉnh sửa theo lệnh thoại từ tháng 9/2025.

X nâng cấp trình chỉnh sửa ảnh khi giờ đây chỉnh sửa bằng lệnh văn bản với Grok

Trước đây, X từng cho phép chỉnh sửa ảnh Grok một cách tự do qua trả lời bài đăng, dẫn đến hàng triệu hình ảnh bị lạm dụng, trong đó có cả nội dung tình dục hóa trẻ em. Vì vậy, nền tảng đã giới hạn tính năng tạo ảnh chỉ dành cho người dùng trả phí và cấm Grok tạo hình ảnh người thật trong trang phục gợi cảm.

Hiện xAI đang là bị đơn trong vụ kiện tập thể từ ba thiếu niên cáo buộc ảnh của họ bị dùng để tạo chất liệu lạm dụng trẻ em. Liên minh châu Âu cũng đang điều tra X về các trường hợp tạo ảnh khiêu dâm không đồng thuận.

Bản cập nhật hiện đã có sẵn trên iOS và sẽ sớm ra mắt trên Android. Với giao diện thân thiện và sức mạnh AI, X hy vọng sẽ thu hút người dùng quay lại sử dụng trình chỉnh sửa ảnh ngay trong ứng dụng thay vì phải chuyển sang các app bên thứ ba.