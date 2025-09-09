IFA 2025: Reolink giới thiệu công nghệ AI mới và camera giám sát tích hợp AI

ReoNeura™: Hệ thống AI giám sát thông minh

ReoNeura™ là hệ thống AI giám sát thông minh của Reolink, mang tới khả năng quan sát thông minh hơn, phân tích kỹ lưỡng hơn và phản hồi nhanh hơn.

Reolink trưng bày và giới thiệu các công nghệ và sản phẩm tiên tiến tại triển lãm IFA 2025. Ảnh: Reolink

Tháng 7 vừa qua, Reolink đã ra mắt hệ thống AI ReoNeura™ với tính năng AI Video Search giúp tìm kiếm và xem lại video nhanh chóng và chính xác hơn.

Tại khuôn khổ triển lãm IFA 2025, hãng tiếp tục công bố và mở rộng các tính năng AI vượt trội cho hệ thống ReoNeura™ , nổi bật là hai tính năng phát hiện và mô tả video:

Phát hiện thông minh: Bao gồm tính năng phát hiện người và vật thể - Person and Object Detection, cho phép nhận diện và phát hiện người, động vật, phương tiện, xe đạp và bưu kiện hàng. Các khu vực giám sát và lịch trình giám sát được cài đặt tùy chỉnh giúp hạn chế các cảnh báo sai. Bên cạnh đó, tính năng phát hiện sự việc thông minh - Smart Event Detection (Beta) cho phép theo dõi việc giao nhận hàng và gửi các cảnh báo khi có vật thể xuất hiện hoặc biến mất.

Mô tả video: Tính năng này cho phép hệ thống tự động mô tả nội dung video bằng các đoạn tóm tắt ngắn, từ đó người dùng có thể nắm bắt nội dung mà không cần phải xem hết video dài.

Reolink cam kết sẽ triển khai các tính năng AI trong các dòng sản phẩm của hãng: ReoNeura™ được tích hợp trong các dòng camera giám sát, hệ thống dữ liệu đám mây, giúp người dùng tận dụng tối đa các tính năng thông minh.

TrackFlex Floodlight WiFi: An toàn trọn tầm nhìn

Reolink giới thiệu TrackFlex Floodlight Wifi - camera giám sát với ống kính đôi, tích hợp khả năng quay 4K Ultra HD, công nghệ xoay mượt mà và cụm 3 cảm biến hồng ngoại PIR. Theo Reolink, TrackFlex mang đến khả năng quan sát toàn diện 360 độ cùng tính năng phát hiện chuyển động ngoài khung hình trong phạm vi 270 độ, thậm chí có thể tự động xoay để ghi lại chuyển động trước khi đối tượng đi vào khung. Với tính năng AI Video Search tích hợp sẵn 512GB bộ nhớ, người dùng dễ dàng tìm lại các sự kiện quan trọng, giúp quản lý an ninh thông minh và hiệu quả hơn.

TrackFlex Floodlight Wifi tại triển lãm IFA 2025. Ảnh: Reolink

Trong điều kiện giám sát ban đêm, hai đèn pha kép có thể cung cấp độ sáng lên tới 3000 lumen, hỗ trợ cả ánh sáng ấm (3000K) và lạnh (6000K), mang lại sự cân bằng giữa khả năng quan sát, tính thẩm mỹ và bảo đảm an ninh. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ kết nối WiFi 6, mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định hơn, tối ưu hiệu quả sử dụng.

ReoNeura™ và TrackFlex Floodlight WiFi thể hiện cam kết của Reolink trong việc khẳng định an ninh thông minh với công nghệ AI tiên tiến và thiết kế sản phẩm đột phá.