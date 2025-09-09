Điện tử tiêu dùng
Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion

IFA 2025: Reolink giới thiệu công nghệ AI mới và camera giám sát tích hợp AI

CTV

CTV

08:08 | 09/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tại triển lãm IFA 2025, Reolink đã giới thiệu những cải tiến của công nghệ AI ReoNeura™ và ra mắt TrackFlex Floodlight WiFi, camera giám sát xoay 360 độ, quay 4K với công nghệ tìm kiếm video bằng AI cục bộ.

ReoNeura™: Hệ thống AI giám sát thông minh

ReoNeura™ là hệ thống AI giám sát thông minh của Reolink, mang tới khả năng quan sát thông minh hơn, phân tích kỹ lưỡng hơn và phản hồi nhanh hơn.

Reolink trưng bày và giới thiệu các công nghệ và sản phẩm tiên tiến tại gian hàng IFA 2025
Reolink trưng bày và giới thiệu các công nghệ và sản phẩm tiên tiến tại triển lãm IFA 2025. Ảnh: Reolink

Tháng 7 vừa qua, Reolink đã ra mắt hệ thống AI ReoNeura™ với tính năng AI Video Search giúp tìm kiếm và xem lại video nhanh chóng và chính xác hơn.

Tại khuôn khổ triển lãm IFA 2025, hãng tiếp tục công bố và mở rộng các tính năng AI vượt trội cho hệ thống ReoNeura™ , nổi bật là hai tính năng phát hiện và mô tả video:

Phát hiện thông minh: Bao gồm tính năng phát hiện người và vật thể - Person and Object Detection, cho phép nhận diện và phát hiện người, động vật, phương tiện, xe đạp và bưu kiện hàng. Các khu vực giám sát và lịch trình giám sát được cài đặt tùy chỉnh giúp hạn chế các cảnh báo sai. Bên cạnh đó, tính năng phát hiện sự việc thông minh - Smart Event Detection (Beta) cho phép theo dõi việc giao nhận hàng và gửi các cảnh báo khi có vật thể xuất hiện hoặc biến mất.

Mô tả video: Tính năng này cho phép hệ thống tự động mô tả nội dung video bằng các đoạn tóm tắt ngắn, từ đó người dùng có thể nắm bắt nội dung mà không cần phải xem hết video dài.

Reolink cam kết sẽ triển khai các tính năng AI trong các dòng sản phẩm của hãng: ReoNeura™ được tích hợp trong các dòng camera giám sát, hệ thống dữ liệu đám mây, giúp người dùng tận dụng tối đa các tính năng thông minh.

TrackFlex Floodlight WiFi: An toàn trọn tầm nhìn

Reolink giới thiệu TrackFlex Floodlight Wifi - camera giám sát với ống kính đôi, tích hợp khả năng quay 4K Ultra HD, công nghệ xoay mượt mà và cụm 3 cảm biến hồng ngoại PIR. Theo Reolink, TrackFlex mang đến khả năng quan sát toàn diện 360 độ cùng tính năng phát hiện chuyển động ngoài khung hình trong phạm vi 270 độ, thậm chí có thể tự động xoay để ghi lại chuyển động trước khi đối tượng đi vào khung. Với tính năng AI Video Search tích hợp sẵn 512GB bộ nhớ, người dùng dễ dàng tìm lại các sự kiện quan trọng, giúp quản lý an ninh thông minh và hiệu quả hơn.

Thiết bị camera giám sát TrackFlex Floodlight Wifi cùng những tính năng AI vượt trội.
TrackFlex Floodlight Wifi tại triển lãm IFA 2025. Ảnh: Reolink

Trong điều kiện giám sát ban đêm, hai đèn pha kép có thể cung cấp độ sáng lên tới 3000 lumen, hỗ trợ cả ánh sáng ấm (3000K) và lạnh (6000K), mang lại sự cân bằng giữa khả năng quan sát, tính thẩm mỹ và bảo đảm an ninh. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ kết nối WiFi 6, mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định hơn, tối ưu hiệu quả sử dụng.

ReoNeura™ và TrackFlex Floodlight WiFi thể hiện cam kết của Reolink trong việc khẳng định an ninh thông minh với công nghệ AI tiên tiến và thiết kế sản phẩm đột phá.

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ dải sản phẩm tích hợp AI mới IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ dải sản phẩm tích hợp AI mới

Đây là dải sản phẩm mới, được tích hợp AI tiên tiến nhất từ trước đến nay, bao gồm máy tính PC hiệu năng cao, ...
IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn 'AI Home: Future Living, Now'

Tại Triển lãm Innovation For All (IFA) 2025, Samsung Electronics đã giới thiệu tầm nhìn “AI Home: Future Living, Now”. Từ chăm sóc sức khỏe ...
Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025 Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025

Trong khuôn khổ sự kiện IFA 2025 đang diễn ra tại Berlin (Đức) thương hiệu Dreame Technology đã giới thiệu loạt giải pháp thiết bị ...

IFA 2025 Công nghệ AI camera giám sát tích hợp AI camera hệ thống AI giám sát thông minh ReoNeura Reolink

Bài liên quan

IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn

IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn 'AI Home: Future Living, Now'

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ dải sản phẩm tích hợp AI mới

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ dải sản phẩm tích hợp AI mới

Có thể bạn quan tâm

Garmin đánh dấu chuẩn mực hiển thị mới trên thị trường smartwatch

Garmin đánh dấu chuẩn mực hiển thị mới trên thị trường smartwatch

E-Fashion
Garmin chính thức trình làng Garmin fēnix 8 MicroLED với màn hình sáng và sắc nét nhất từ trước đến nay, đánh dấu một bước ngoặt công nghệ mới trong công nghệ hiển thị.
Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt

Sony Xperia 1 VII, smartphone cao cấp nhất nhà Sony chính thức ra mắt

Điện tử tiêu dùng
Đây là mẫu smartphone cao cấp mang đến trải nghiệm công nghệ đột phá toàn diện, với khả năng quay video mượt mà, chuyên nghiệp, tính năng nghe nhạc chuẩn Walkman và màn hình sống động chuẩn Bravia.
Samsung bổ sung tùy chọn 8TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO

Samsung bổ sung tùy chọn 8TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO

Văn phòng
Được biết, 9100 PRO là dòng sản phẩm mới nhất trong danh mục SSD của hãng, sở hữu giao diện PCIe® 5.0, 9100 PRO mang lại hiệu năng vượt trội, khả năng đa nhiệm mượt mà cùng khả năng tương thích rộng rãi với laptop, PC gaming và máy chơi game console.
Admin Tinh Tế nói gì về tính năng kiểm soát độ ẩm của Daikin?

Admin Tinh Tế nói gì về tính năng kiểm soát độ ẩm của Daikin?

Gia dụng
Với niềm đam mê công nghệ và mong muốn chia sẻ kiến thức đến cộng đồng có cùng sở thích, anh Mạnh Hiệp đã trực tiếp trải nghiệm và có những đánh giá tích cực đối với dòng điều hòa Daikin FTKF-Z (2025).
AVSHOW lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9

AVSHOW lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9

Điện tử tiêu dùng
Theo BCT cho biết, Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn – AVSHOW lần thứ 24 sẽ chính thức diễn ra từ 9h00 đến 18h00 trong các ngày 12, 13 và 14 tháng 9 năm 2025 tại Khách sạn Sài Gòn Prince, 63 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
33°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
33°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
31°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
28°C
Nghệ An

31°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
28°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
30°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
29°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
31°C
Hà Giang

33°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
27°C
Hải Phòng

31°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
31°C
Khánh Hòa

35°C

Cảm giác: 40°C
mây đen u ám
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
33°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
34°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
35°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
35°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
33°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16888 17158 17731
CAD 18575 18852 19466
CHF 32634 33018 33654
CNY 0 3470 3830
EUR 30414 30689 31714
GBP 34986 35380 36306
HKD 0 3257 3458
JPY 172 176 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15372 15960
SGD 20037 20319 20847
THB 749 812 866
USD (1,2) 26118 0 0
USD (5,10,20) 26160 0 0
USD (50,100) 26188 26223 26497
Cập nhật: 09/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,217 26,217 26,497
USD(1-2-5) 25,169 - -
USD(10-20) 25,169 - -
EUR 30,650 30,675 31,810
JPY 176.1 176.42 183.28
GBP 35,387 35,483 36,269
AUD 17,146 17,208 17,634
CAD 18,820 18,880 19,360
CHF 32,936 33,038 33,757
SGD 20,213 20,276 20,893
CNY - 3,660 3,748
HKD 3,332 3,342 3,433
KRW 17.58 18.33 19.72
THB 796.11 805.94 859.54
NZD 15,360 15,503 15,905
SEK - 2,776 2,864
DKK - 4,094 4,222
NOK - 2,601 2,683
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,863.94 - 6,595.22
TWD 785.04 - 947.36
SAR - 6,924.31 7,265.27
KWD - 84,166 89,319
Cập nhật: 09/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,225 26,227 26,497
EUR 30,469 30,591 31,679
GBP 35,151 35,292 36,235
HKD 3,321 3,334 3,436
CHF 32,708 32,839 33,730
JPY 175.20 175.90 183.06
AUD 17,070 17,139 17,659
SGD 20,230 20,311 20,831
THB 811 814 850
CAD 18,787 18,862 19,356
NZD 15,432 15,916
KRW 18.26 20.01
Cập nhật: 09/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26210 26210 26497
AUD 17061 17161 17729
CAD 18774 18874 19429
CHF 32910 32940 33827
CNY 0 3668.9 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30727 30827 31602
GBP 35293 35343 36457
HKD 0 3385 0
JPY 175.71 176.71 183.22
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15489 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20203 20333 21061
THB 0 778.3 0
TWD 0 860 0
XAU 13300000 13300000 13580000
XBJ 12000000 12000000 13580000
Cập nhật: 09/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,235 26,285 26,497
USD20 26,235 26,285 26,497
USD1 26,235 26,285 26,497
AUD 17,106 17,206 18,315
EUR 30,768 30,768 32,088
CAD 18,715 18,815 20,129
SGD 20,276 20,426 20,896
JPY 176.16 177.66 182.24
GBP 35,384 35,534 36,306
XAU 13,378,000 0 13,582,000
CNY 0 3,553 0
THB 0 815 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/09/2025 12:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 133,800 ▲700K 135,800 ▲700K
AVPL/SJC HCM 133,800 ▲700K 135,800 ▲700K
AVPL/SJC ĐN 133,800 ▲700K 135,800 ▲700K
Nguyên liệu 9999 - HN 12,050 12,150
Nguyên liệu 999 - HN 12,040 12,140
Cập nhật: 09/09/2025 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 128,300 ▲600K 131,300 ▲600K
Hà Nội - PNJ 128,300 ▲600K 131,300 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 128,300 ▲600K 131,300 ▲600K
Miền Tây - PNJ 128,300 ▲600K 131,300 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 128,300 ▲600K 131,300 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 128,300 ▲600K 131,300 ▲600K
Cập nhật: 09/09/2025 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,540 ▲30K 13,040 ▲30K
Trang sức 99.9 12,530 ▲30K 13,030 ▲30K
NL 99.99 11,870 ▲30K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,870 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,800 ▲30K 13,100 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,800 ▲30K 13,100 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,800 ▲30K 13,100 ▲30K
Miếng SJC Thái Bình 13,380 ▲70K 13,580 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 13,380 ▲70K 13,580 ▲70K
Miếng SJC Hà Nội 13,380 ▲70K 13,580 ▲70K
Cập nhật: 09/09/2025 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,338 ▲7K 1,358 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,338 ▲7K 13,582 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,338 ▲7K 13,583 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,283 ▲6K 1,308 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,283 ▲6K 1,309 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,268 ▲6K 1,293 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,302 ▼110124K 12,802 ▼114624K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 89,635 ▲450K 97,135 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,583 ▲408K 88,083 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,531 ▲366K 79,031 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,039 ▲61270K 75,539 ▲68020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,573 ▲250K 54,073 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,338 ▲7K 1,358 ▲7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,338 ▲7K 1,358 ▲7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,338 ▲7K 1,358 ▲7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,338 ▲7K 1,358 ▲7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,338 ▲7K 1,358 ▲7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,338 ▲7K 1,358 ▲7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,338 ▲7K 1,358 ▲7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,338 ▲7K 1,358 ▲7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,338 ▲7K 1,358 ▲7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,338 ▲7K 1,358 ▲7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,338 ▲7K 1,358 ▲7K
Cập nhật: 09/09/2025 12:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 9/2025

Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 9/2025

18 phim đặc sắc tại Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 15

18 phim đặc sắc tại Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 15

Hải quan Việt Nam đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Hải quan Việt Nam đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Lần đầu trải nghiệm Azerbaijan tại Hà Nội: Cầu nối văn hóa mới giữa hai quốc gia

Lần đầu trải nghiệm Azerbaijan tại Hà Nội: Cầu nối văn hóa mới giữa hai quốc gia

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Robot - Người hỗ trợ mẫu mực tương lai của con người

Robot - Người hỗ trợ mẫu mực tương lai của con người

Fortinet dẫn đầu hạng mục Hybrid Mesh Firewall theo báo cáo Gartner Magic Quadrant 2025

Fortinet dẫn đầu hạng mục Hybrid Mesh Firewall theo báo cáo Gartner Magic Quadrant 2025

Quảng Ninh: Xã Hoành Mô tiên phong triển khai

Quảng Ninh: Xã Hoành Mô tiên phong triển khai 'Bình dân học vụ số', ứng dụng AI trong quản trị địa phương

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá bạc hôm nay 9/9/2025: Trong nước tăng nhẹ, thế giới lập đỉnh 44,22 USD/ounce

Giá bạc hôm nay 9/9/2025: Trong nước tăng nhẹ, thế giới lập đỉnh 44,22 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước 'hạ nhiệt' sau cơn sốt, thế giới lập đỉnh mới 3.630,72 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 7/9/2025: Vàng SJC lập đỉnh mới 135,4 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 7/9/2025: Vàng SJC lập đỉnh mới 135,4 triệu/lượng

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

'Chọn điểm đến - Chọn Mường Thanh': Hàng loạt ưu đãi độc quyền tại ITE HCMC 2025

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Các cấp độ của trạm sạc xe điện từ gia dụng đến thương mại

Các cấp độ của trạm sạc xe điện từ gia dụng đến thương mại

Skoda Epiq 2026: SUV điện

Skoda Epiq 2026: SUV điện 'giá sốc' thách thức thị trường Việt Nam

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu