IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn “AI Home: Future Living, Now”

Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn “AI Home: Future Living, Now” tại IFA 2025

Theo Samsung, AI Home của Samsung hướng đến việc trở thành một trải nghiệm thực tế cho mọi người ngay từ hôm nay. “Tại Samsung, chúng tôi không chỉ hình dung về tương lai của AI; mà còn đang tích hợp AI vào cuộc sống hàng ngày. AI Home của Samsung vượt ra ngoài khái niệm thiết bị thông minh, hướng đến một ngôi nhà thực sự thấu hiểu bạn, thích ứng với nhu cầu của bạn và quan tâm đến những điều quan trọng nhất. Đây là khởi đầu của một kỷ nguyên mới - nơi công nghệ âm thầm hỗ trợ đằng sau để bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.” Ông Cheolgi Kim (CK), Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Ngành hàng Thiết bị Gia dụng (DA), cho biết.

Nghiên cứu của Samsung cho thấy 66% người tiêu dùng quan tâm đến ý tưởng một ngôi nhà được tích hợp AI. Trong đó, nhiều người hình dung AI sẽ giúp tối giản hóa các công việc thường nhật (44%) và tăng khả năng kiểm soát thông qua điện thoại hoặc giọng nói (45%). Với các lịch trình tự động từ SmartThings, AI Home biến tầm nhìn đó thành hiện thực, tự động điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, thậm chí đồng bộ rèm cửa với thời tiết để mang lại trải nghiệm sống tiện nghi.

93% người tham gia khảo sát cho biết họ xem ngôi nhà là nơi trú ẩn, 80% người xem đó là trung tâm kết nối xã hội. Khi các gia đình dành nhiều thời gian sum họp hơn, AI Home nâng tầm những khoảnh khắc gắn kết nhờ các tính năng theo dõi sức khỏe, thiết lập giấc ngủ cá nhân hóa và lên kế hoạch dinh dưỡng.

Tiết kiệm năng lượng cũng là một trong những lợi ích hàng đầu mà người tiêu dùng kỳ vọng ở AI. 66% tin rằng một ngôi nhà tích hợp AI có thể giúp họ theo dõi chi phí và tiết kiệm tiền. Với SmartThings Energy, AI Home có thể giảm tới 70% điện năng tiêu thụ của máy giặt.

Bảo mật tiếp tục là yếu tố then chốt, với 40% mong đợi AI cải thiện khả năng bảo vệ ngôi nhà thông qua cảnh báo kịp thời. Samsung Knox Vault bảo vệ dữ liệu nhạy cảm ở cấp độ phần cứng, trong khi Knox Matrix mở rộng lớp bảo mật trên toàn bộ các thiết bị kết nối, đảm bảo an toàn trên quy mô hệ sinh thái.

Bespoke AI nâng tầm tính năng AI

Các thiết bị gia dụng Bespoke AI mới nhất của Samsung đã đưa tính năng AI lên một tầm cao mới, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi hơn trong gian bếp cũng như các không gian khác. Cụ thể:

Robot hút bụi lau nhà Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra: Được nâng cấp với khả năng Nhận diện Vật thể bằng AI cải tiến (AI Object Recognition), nay có thể phát hiện cả chất lỏng, kể cả trong suốt.

Máy giặt Bespoke AI: với công nghệ AI Wash+ mang đến trải nghiệm giặt giũ phù hợp hơn với từng loại quần áo. Thiết bị vượt mức tối thiểu để đạt chứng nhận Hiệu quả Năng lượng cấp A tới 65%.

Máy rửa bát Bespoke AI: Công nghệ AI Wash tối ưu chu trình rửa dựa trên mức độ bẩn của bát đĩa, tính năng Tự động mở cửa (Auto Open Door) giúp hơi nước thoát ra ngoài, đẩy nhanh quá trình sấy khô.

Bếp từ kết hợp máy hút mùi Extractor Induction Hob: Tích hợp máy hút mùi ngay trong bếp từ, tối ưu hóa không gian bếp.

Vision AI mở rộng tầm nhìn với màn hình lớn

Trợ lý Vision AI của Samsung được thiết kế như một người bạn đồng hành đáng tin cậy, có thể trò chuyện tự nhiên và phản hồi theo cách gần gũi như con người… mở ra định nghĩa mới cho trải nghiệm giải trí tại gia. Với định hướng nền tảng mở, Samsung đang tăng cường hợp tác cùng các tập đoàn công nghệ AI hàng đầu thế giới, bao gồm Google, Microsoft và Perplexity.

Trong đó:

Micro RGB: là màn hình 115inch mang đến chất lượng hình ảnh chuẩn rạp chiếu phim ngay tại nhà với màu sắc hoàn hảo, tái hiện từng khung hình sống động với độ sâu và sự rực rỡ ấn tượng.

The Movingstyle: là mẫu TV màn hình cảm ứng di động với pin tích hợp và AI thích ứng - lý tưởng cho mọi không gian hoặc mang theo khi di chuyển.

Samsung Sound Tower: sẽ mang âm thanh mạnh mẽ, di động với thời lượng pin lên tới 18 giờ. Người dùng có thể khuấy động không khí tiệc tùng với hiệu ứng ánh sáng và âm thanh tùy chỉnh thông qua ứng dụng chuyên biệt.

Galaxy AI cũng giúp mở rộng với các thiết bị mới

Cụ thể, với Galaxy S24 cùng cam kết phổ biến Galaxy AI đến hơn 200 triệu thiết bị trong năm 2024, Samsung Galaxy đã định hình một kỷ nguyên mới của đổi mới di động với AI. Đến hiện tại, trải nghiệm Galaxy AI mới nhất đã có mặt trên nhiều sản phẩm, mang lại trải nghiệm di động liền mạch hơn trên đa dạng thiết bị với khả năng đa phương thức.

Dự kiến vào cuối năm 2025, Samsung sẽ mang trải nghiệm Galaxy AI đến hơn 400 triệu thiết bị trên toàn cầu.

