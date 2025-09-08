Skoda Epiq 2026: SUV điện 'giá sốc' thách thức thị trường Việt Nam

Ảnh minh họa: winauto

Thiết kế hiện đại với triết lý "Modern Solid"

Suv điện cỡ nhỏ Skoda Epiq sở hữu chiều dài 4,1 mét, xếp vào nhóm SUV hạng B - phân khúc đang rất "hot" tại thị trường Việt Nam hiện nay. Hãng xe Séc áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới mang tên "Modern Solid" cho mẫu xe này, tạo nên vẻ ngoài góc cạnh và hiện đại.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên Epiq chính là hệ thống đèn LED hình chữ T xuất hiện ở cả phía trước và sau xe. Lưới tản nhiệt "Tech-Deck Face" màu đen bóng kết hợp với các chi tiết màu cam tương phản tạo nên cá tính trẻ trung, năng động cho chiếc SUV điện này. Phiên bản trưng bày tại Munich khoác lớp sơn nhám màu Cashmere đặc biệt, điểm xuyết những chi tiết đen bóng và ốp thân màu xám Cosmo sang trọng.

Ảnh minh họa: winauto

Nội thất thông minh theo xu hướng "Mobile First"

Bước vào bên trong, người dùng sẽ cảm nhận được không gian được thiết kế theo triết lý "Mobile First", tối giản nhưng tập trung vào chức năng sử dụng. Trung tâm khoang lái là màn hình cảm ứng kích thước lớn kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số, tạo nên trải nghiệm điều khiển hiện đại.

Epiq được trang bị nhiều tính năng thông minh như bàn sạc điện thoại không dây tích hợp ngay dưới cụm nút bấm vật lý, chìa khóa kỹ thuật số hiện đại và các ngăn chứa đồ "Simply Clever" đặc trưng của thương hiệu Skoda. Mặc dù có kích thước khiêm tốn, nhà sản xuất khẳng định Epiq đủ chỗ ngồi thoải mái cho 5 hành khách cùng khoang hành lý dung tích 475 lít - con số khá ấn tượng trong phân khúc.

Hiệu suất vận hành đáng chú ý

Skoda Epiq được phát triển dựa trên nền tảng MEB Entry - kiến trúc chung với Volkswagen ID.2 và Cupra Raval. Mẫu xe sử dụng mô-tơ điện đơn đặt ở cầu trước với công suất khoảng 208 mã lực, đủ sức mang đến trải nghiệm lái phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Tầm vận hành của Epiq đạt tối đa 425 km theo chuẩn WLTP - con số vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Xe còn được trang bị công nghệ sạc hai chiều, cho phép cung cấp điện ngược lại cho các thiết bị khác - tính năng rất hữu ích trong những tình huống khẩn cấp hoặc khi cắm trại ngoài trời.

Ảnh minh họa: winauto

Mức giá "gây sốt" ngang xe xăng truyền thống

Yếu tố thu hút lớn nhất của Skoda Epiq chính là mức giá cực kỳ cạnh tranh. Tại thị trường châu Âu, xe dự kiến có giá khởi điểm khoảng 25.330 euro tại Đức và 24.975 bảng tại Anh - tương đương với mức giá của mẫu Kamiq chạy xăng cùng hãng. Con số này quy đổi ra tiền Việt Nam khoảng 670-680 triệu đồng, ngang ngửa với nhiều mẫu SUV xăng hạng B hiện đang bán tại thị trường trong nước.

Chiến lược định giá này cho thấy Skoda quyết tâm đưa xe điện trở thành lựa chọn phổ thông, phá bỏ rào cản về giá cả - vấn đề lớn nhất hiện tại của thị trường xe điện toàn cầu. Điều này có thể tạo nên cuộc cách mạng thực sự trong việc phổ biến xe điện đến đại chúng.

Đối đầu trực tiếp với VinFast VF6

Nếu được đưa về Việt Nam, Skoda Epiq sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của VinFast VF6, mẫu SUV điện đang "làm mưa làm gió" trong phân khúc B-SUV điện tại thị trường nội địa. Với kích thước tương đương (Epiq 4,1m so với VF6 4,238m), tầm hoạt động gần bằng nhau (425km so với 410km) và mức giá dự kiến ngang nhau, cuộc đua giữa hai mẫu xe này hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.

VF6 hiện đang có lợi thế về thương hiệu nội địa và hệ thống hậu mãi, trong khi Epiq sở hữu thế mạnh về công nghệ châu Âu và kinh nghiệm phát triển SUV của thương hiệu Skoda. Sự cạnh tranh này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua việc cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Kế hoạch ra mắt và chiến lược thị trường

Phiên bản thương mại của Skoda Epiq dự kiến chính thức ra mắt vào giữa năm 2026. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Navarra của Volkswagen ở Tây Ban Nha, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu. Đây là một trong sáu mẫu xe điện mà Skoda dự định tung ra thị trường trong giai đoạn 2025-2026, thể hiện tham vọng trở thành thương hiệu xe điện phổ thông hàng đầu.

Việc sản xuất tại châu Âu cũng mở ra khả năng Epiq sẽ được xuất khẩu đến nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cả Việt Nam thông qua các hiệp định thương mại tự do. Điều này có thể giúp giảm giá thành và tăng khả năng cạnh tranh của mẫu xe tại thị trường Đông Nam Á.

Tác động đến thị trường xe điện Việt Nam

Sự xuất hiện của Skoda Epiq có thể tạo nên làn sóng mới trong phân khúc SUV điện tại Việt Nam. Với mức giá ngang xe xăng truyền thống nhưng mang đến đầy đủ trải nghiệm xe điện hiện đại, Epiq có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện của người tiêu dùng Việt Nam.

Các chuyên gia đánh giá khả năng Epiq được đưa về Việt Nam là rất cao do định vị giá phù hợp và nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với xe điện. Điều này sẽ tạo áp lực cạnh tranh tích cực, buộc các hãng xe phải không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa mức giá bán.

Skoda Epiq 2026 không chỉ đơn thuần là một mẫu xe điện mới mà còn là biểu tượng của sự thay đổi căn bản trong ngành công nghiệp ô tô. Với triết lý "xe điện dành cho mọi người", Epiq hứa hẹn sẽ làm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về xe điện - từ những sản phẩm đắt đỏ, xa xỉ trở thành lựa chọn thiết thực và dễ tiếp cận cho đại đa số người dùng.