Vì sao cần giáo dục song hành giữa tài chính và an ninh mạng cho trẻ?

Hồng Anh

Hồng Anh

13:00 | 09/09/2025
Trong một báo cáo gần đây từ Kaspersky mang tên “Digital Schoolbag: A Parent’s Guide for the School Year”, các chuyên gia của Kaspersky đã chia sẻ cách hướng dẫn trẻ quản lý tiền bạc an toàn, có trách nhiệm trong môi trường trực tuyến.
Nội dung báo cáo nêu rõ, giáo dục tài chính đang ngày càng trở thành một trong những ưu tiên quan trọng nhất. Bởi vì cách trẻ tiếp xúc và sử dụng tiền đã thay đổi đáng kể, do đó, việc dạy con về giá trị đồng tiền giờ đây phải đi kèm với việc dạy trẻ cách bảo vệ "ví tiền" của mình trong thế giới kỹ thuật số.

Nếu trẻ không nhận thức được các rủi ro trực tuyến, thì ngay cả khi được trang bị kiến thức tài chính vững vàng, các em vẫn có thể dễ dàng trở thành nạn nhân của lừa đảo như giả danh tặng quà miễn phí, lừa đảo giao dịch trong trò chơi, dịch vụ tự gia hạn không thông báo, hoặc thậm chí là đánh cắp danh tính. Bằng cách kết hợp giáo dục tài chính với kiến thức an ninh mạng, phụ huynh có thể giúp con quản lý tiền thông minh hơn, đồng thời tự tin phòng vệ trước các mối đe dọa an ninh mạng đi kèm.

Vì sao cần giáo dục song hành giữa tài chính và an ninh mạng cho trẻ?
Trẻ em ngày nay đang lớn lên trong một thế giới mà phần lớn tiền tệ đã được số hóa

Từ báo cáo này, chuyên gia của Kaspersky đã đưa ra các khuyến nghị:

1. Đặt giới hạn chi tiêu rõ ràng

Dạy trẻ hiểu về “giới hạn” là bước đầu tiên để xây dựng kỷ luật tài chính và nhận thức về tiền trên môi trường kỹ thuật số. Cha mẹ có thể hướng dẫn con bắt đầu bằng cách xây dựng một danh sách cơ bản cho các khoản chi tiêu thông thường của trẻ:

Dụng cụ học tập

Ăn trưa, ăn vặt

Chi tiêu cho hoạt động thể thao, hoặc theo sở thích

Dịch vụ giải trí (ứng dụng, trò chơi, đăng ký gói dịch vụ)

Thay vì kiểm soát chi tiết từng khoản, cha mẹ nên cùng con thảo luận về tỷ lệ phân bổ từng khoản. Ví dụ: “70% dành cho học tập, 20% cho giải trí và 10% tiết kiệm.” Đây cũng là cơ hội để các bậc phụ huynh giải thích về chi tiêu trên môi trường kỹ thuật số: nếu không cẩn thận, các khoản mua trong ứng dụng (in-app purchases), giao dịch nhỏ (microtransactions) hoặc các khoản phí ẩn đều có thể khiến ví tiền của con cạn kiệt nhanh chóng.

2. Sử dụng phương thức thanh toán bảo mật

Việc đưa tiền mặt cho trẻ thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại đi kèm nhiều hạn chế rõ ràng, như bị mất, bị trộm cắp, hoặc tiêu mà không nhớ. Một giải pháp thay thế an toàn và mang tính giáo dục hơn là cho trẻ làm quen với thẻ ngân hàng cho trẻ em, hoặc ví điện tử tích hợp tính năng kiểm soát của phụ huynh. Các công cụ này cho phép cha mẹ đặt hạn mức chi tiêu, nhận thông báo chi tiêu tức thì, theo dõi giao dịch theo thời gian thực và thậm chí chặn một số danh mục nhất định như các trang web thương mại điện tử hoặc nền tảng trò chơi. Nhờ vậy, trẻ học được cách quản lý tiền bạc độc lập, trong khi cha mẹ vẫn có thể yên tâm giám sát và can thiệp nếu có bất thường.

Một yếu tố không kém phần quan trọng khác là tính an toàn của môi trường số nơi diễn ra giao dịch. Các ứng dụng ngân hàng hay cửa hàng trực tuyến luôn là mục tiêu của tội phạm mạng. Vì vậy, việc cài đặt giải pháp an ninh mạng toàn diện, với tính năng duyệt web an toàn và bảo mật thanh toán là vô cùng cần thiết.

Vì sao cần giáo dục song hành giữa tài chính và an ninh mạng cho trẻ?
Cha mẹ nên đăng ký và theo dõi các khoản chi tiêu của trẻ một cách chặt chẽ

3. Bảo mật thiết bị và tài khoản tài chính

Trẻ em thường chưa ý thức hết tầm quan trọng của việc bảo mật tài khoản. Song, chỉ một mật khẩu yếu hoặc một thiết bị bị xâm phạm cũng có thể làm lộ toàn bộ công cụ tài chính của trẻ.

Cha mẹ có thể hỗ trợ con bằng cách:

Bật xác thực hai yếu tố (2FA) cho tất cả ứng dụng có khả năng dùng để mua sắm trực tuyến.

Sử dụng trình quản lý mật khẩu (password manager) để lưu trữ an toàn thông tin đăng nhập, đồng thời cho phép gia đình truy cập trong trường hợp cần thiết.

Dạy trẻ cách đặt mật khẩu mạnh: ít nhất 12 ký tự, không dùng tên riêng hoặc ngày sinh, và không dùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau.

Khi những thói quen tốt này được duy trì thường xuyên, cha mẹ đang trao cho con những công cụ cần thiết để bảo vệ an toàn cho tài chính và dữ liệu cá nhân của mình.

4. Theo dõi các gói đăng ký và khoản phí định kỳ

Một trong những thứ khiến trẻ dễ mất kiểm soát chi tiêu nhất chính là các khoản đăng ký gói dịch vụ (subscriptions). Ngày nay, nhiều trò chơi, công cụ học tập và nền tảng xem phim trực tuyến áp dụng hình thức thanh toán định kỳ thay vì một lần. Trẻ có thể đăng ký "dùng thử miễn phí" mà không biết rằng dịch vụ sẽ tự động chuyển thành gói tính phí hàng tháng sau khi thời gian dùng thử kết thúc. Vì đây là các khoản phí nhỏ, lặp lại đều đặn, trẻ thường sẽ không để ý cho đến khi tài khoản hết sạch tiền hoặc cha mẹ kiểm tra tài khoản.

Ngoài ra, cha mẹ cũng nên hướng dẫn con:

  • Luôn hỏi ý kiến cha mẹ, trước khi bắt đầu dùng thử miễn phí bất cứ dịch vụ nào.
  • Kiểm tra phần cài đặt tự động gia hạn (auto-renew) cũng như cách hủy nếu không tiếp tục sử dụng.
  • Đặt lịch nhắc trên điện thoại để nhớ ngày kết thúc thời gian dùng thử.

Và đừng quên thường xuyên kiểm tra lịch sử mua hàng trên App Store/Google Play, đồng thời kiểm tra hộp thư điện tử để rà soát thông báo gia hạn dễ bị bỏ sót. Hiện nay nhiều ứng dụng ngân hàng và phần mềm bảo mật cũng hỗ trợ cảnh báo giao dịch định kỳ hoặc gửi thông báo theo thời gian thực cho mỗi lần thanh toán, giúp cha mẹ dễ dàng quản lý chi tiêu cho con mình hơn. Bằng cách biến việc quản lý gói dịch vụ thành trách nhiệm chung, cha mẹ sẽ giúp trẻ hiểu rằng những khoản phí “vô hình” này vẫn là chi tiêu có thật và cần được theo dõi cẩn thận.

Kaspersky giáo dục tài chính An ninh mạng an toàn cho trẻ an ninh tiền tệ

Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 9/2025

Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 9/2025

Cuộc sống số
Từ ngày 17-19/9, Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ VIII (Organic Asia Congress – OAC) sẽ được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình, với sự tham dự của khoảng 550 đại biểu đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ tri thức và quảng bá hình ảnh nông nghiệp hữu cơ Việt Nam ra thế giới.
18 phim đặc sắc tại Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 15

18 phim đặc sắc tại Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 15

Cuộc sống số
Từ ngày 12 – 18/9/2025, Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM, mang đến cho khán giả 18 tác phẩm đặc sắc đến từ nhiều quốc gia.
Hải quan Việt Nam đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Hải quan Việt Nam đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Đổi mới sáng tạo
Ngày 8/9, tại Hà Nội, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (10/9/1945 – 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Sự kiện là dấu mốc quan trọng, ghi nhận hành trình 8 thập kỷ xây dựng, trưởng thành và định hướng phát triển Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.
Quỹ ASEAN nhận tài trợ 5 triệu USD từ Google.org

Quỹ ASEAN nhận tài trợ 5 triệu USD từ Google.org

Chuyển động số
Khoản tiền này sẽ được Quỹ ASEAN phối hợp cùng các đối tác triển khai chương trình tại 10 quốc gia thành viên ASEAN và Đông Timor, nhằm tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng trước các hình thức lừa đảo.
Lần đầu trải nghiệm Azerbaijan tại Hà Nội: Cầu nối văn hóa mới giữa hai quốc gia

Lần đầu trải nghiệm Azerbaijan tại Hà Nội: Cầu nối văn hóa mới giữa hai quốc gia

Cuộc sống số
Ngày 8/9, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) phối hợp với Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam, Tổng Cục Du lịch Azerbaijan tổ chức sự kiện “Trải nghiệm Azerbaijan” – một chương trình đặc biệt nhằm tăng cường kết nối giao lưu văn hóa, khám phá tiềm năng du lịch và mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo giữa Việt Nam và Cộng hòa Azerbaijan.
Xem thêm

