'SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN' thu hút đông đảo người tham dự

Phạm Anh

Phạm Anh

11:23 | 01/05/2025
"SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN" là sự kiện do vivo tổ chức nhằm mang đến cho người dùng cơ hội trải nghiệm vivo V50 Lite, smartphone vừa mới được vivo giới thiệu đến người dùng Việt Nam.
SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN
"SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN" thu hút đông đảo người tham dự

Điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện này đó chính là thông qua các trò chơi, người tham dự sẽ lần lượt được khám phá và trải nghiệm các công việc vượt trội của sản phẩm. Ví dụ như cùng nhau khám phá công nghệ BlueVolt với thông điệp lồng ghép khéo léo.

Lấy cảm hứng từ công nghệ Siêu Pin BlueVolt, vivo đã sáng tạo nên những căn phòng với cách chơi escape room quen thuộc. Ý tưởng cốt lõi là biến những thông số kỹ thuật, tính năng sản phẩm và thông điệp chính sách được cài cắm trở thành những thử thách tương tác, hữu hình và dễ dàng truyền tải đến người chơi hơn.

SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN
Hành trình chinh phục "Pháo Đài BlueVolt"

Hành trình chinh phục "Pháo Đài BlueVolt" chính là cách để người tham dự tự mình "giải mã" và cảm nhận 5 tiêu chuẩn vàng về pin của vivo V50 Lite, như Siêu Khủng 6500mAh, Siêu Nhanh với Sạc Siêu Tốc 90W, Siêu Mỏng với thân máy chỉ 7.79mm, Siêu Bền khi pin sử dụng lên đến 5 năm được cam kết khẳng định qua chính sách thay pin và Siêu An Toàn khi có sạc 24 lớp bảo vệ an toàn.

Không chỉ mang đến cho người dùng cơ hội được trực tiếp tương tác, giải đố trong từng "Mission", vivo còn biến việc tìm hiểu công nghệ thành một trò chơi hấp dẫn, kịch tính.

SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN
Thử thách "Siêu Tốc Chiến"

Ở thử thách "Siêu Tốc Chiến," chỉ sau 5 phút dance challenge, người tham gia đã tận mắt chứng kiến điện thoại sạc hơn 25%, minh chứng tốc độ sạc nhanh vượt trội của vivo V50 Lite.

Hay tại thử thách "Lớp Chắn Đa Tầng," người chơi khám phá trực quan 24 lớp bảo vệ pin qua việc phá vỡ và tìm đường thoát khỏi mê cung. Sự an tâm tuyệt đối trong quá trình sạc và sử dụng được nhấn mạnh một cách trực quan.

SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN
Thử thách "Dốc Bền Bỉ"

Thử thách "Dốc Bền Bỉ" lại tập trung vào sức chịu đựng đáng nể, khả năng chống chịu va đập, kháng bụi kháng nước IP65 và thông điệp sức mạnh pin có thể sử dụng bền bỉ lên đến 5 năm.

SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN
"Mảnh Ghép Tối Ưu"

Và mảnh ghép cuối cùng, "Mảnh Ghép Tối Ưu" đã hé lộ cách vivo tích hợp viên pin dung lượng lớn vào một thiết kế mỏng nhẹ, tối ưu không gian mà vẫn đảm bảo cảm giác cầm nắm thoải mái và thời lượng sử dụng ấn tượng.

Hoàn thành mỗi thử thách, người chơi không chỉ hiểu sâu hơn về sản phẩm mà còn nhận được những phần quà hấp dẫn.

SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN
Biệt đội “Siêu Chiến Pin”

Sự kiện thêm bùng nổ với màn xuất hiện đầy năng lượng của Biệt đội “Siêu Chiến Pin”: Quang Hùng MasterD, DJ Mie, WEAN, Lê Dương Bảo Lâm, cùng sự góp mặt bất ngờ của reviewer Hải Triều. Các KOLs đã trực tiếp tham gia chuỗi thử thách giải mã pin BlueVolt, tạo ra những màn so tài hấp dẫn và có những chia sẻ thực tế về trải nghiệm sử dụng vivo V50 Lite trong cuộc sống hàng ngày.

Các KOLs cũng xuất hiện với nhiệm vụ đặc biệt, đó là tham gia buổi livestream "Super Live - Siêu Chiến Pin" kéo dài 6 tiếng. Hoạt động được phối hợp thực hiện cùng Thế Giới Di Động, thu hút hàng ngàn lượt theo dõi trên các nền tảng.

Có thể nói, sự kiện "SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN" đã mang đến cơ hội để người dùng trực tiếp trải nghiệm và khám phá những điểm mạnh nổi bật của vivo V50 Lite.

SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN
vivo V50 Lite được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động với nhiều ưu đãi hấp dẫn

"SUPER SHOW - SIÊU CHIẾN PIN" đã giúp người dùng hiểu hơn về vivo V50 Lite, về một lựa chọn đáng giá mới trong phân khúc.

Hiện tại, vivo V50 Lite đang được bán đặc quyền tại các cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động với các phiên bản là V50 Lite 4G (8+256GB) và phiên bản vivo V50 Lite 5G (8+256GB) đi kèm với các chương trình ưu đãi giảm ngay 300.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0%, trong hộp máy được tặng kèm củ sạc nhanh 90W và bảo hành lên đến 24 tháng.

Đặc biệt, vivo V50 Lite được bảo hành pin trong vòng 5 năm kể từ ngày mua, nếu dung lượng pin tối đa của máy còn dưới 80%, khách hàng sẽ được thay pin hoàn toàn miễn phí.

Thông tin thêm về sản phẩm xem tại: https://www.thegioididong.com/dtdd/vivo-v50-lite?rg=1

vivo vivo V series vivo V50 Lite smartphone tầm trung

Đọc nhiều

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

