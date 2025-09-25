realme 15 Series chính thức ra mắt

Sự kiện ra mắt realme 15 Series được tổ chức tại Nhà Văn Hóa thanh niên đã thu hút đông đảo tín đồ yêu công nghệ, cũng như cộng đồng người trẻ yêu thích không khí sôi động của đêm tiệc. Đáng chú ý, sự kiện còn có sự góp mặt của Đại sứ thương hiệu realme Việt Nam – ca sĩ Dương Domic.

Hàng nghìn bạn trẻ tại TP.HCM đã có dịp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế sôi động và thú vị do realme tổ chức.

Tại sự kiện, đại sứ thương hiệu realme Việt Nam, ca sĩ Dương Domic, đã mang đến bầu không khí bùng nổ khi trình diễn ca khúc mới “Không Thời Gian”, đồng thời tái hiện bản hit “Tràn Bộ Nhớ” trong phiên bản live trên sân khấu đầy năng lượng.

Đại sứ thương hiệu realme Việt Nam, ca sĩ Dương Domic

KOL Duy Thẩm cũng đã mang đến những khoảnh khắc đầy thú vị tại sự kiện khi trực tiếp trải nghiệm realme 15 Pro. Có thể nói với sự hỗ trợ của AI Edit Genie, người dùng dễ dàng biến những bức ảnh chụp thử thành các tác phẩm sáng tạo chỉ bằng vài câu lệnh giọng nói đơn giản.

KOL Duy Thẩm cũng đã mang đến những khoảnh khắc đầy thú vị

“AI đang trở thành nhịp điệu mới của thời đại, thay đổi cách chúng ta sáng tạo và tận hưởng từng khoảnh khắc. Với realme 15 Series, chúng tôi mong muốn biến nhịp điệu ấy thành trải nghiệm gần gũi, để bất kỳ ai cũng có thể chạm tới sức mạnh AI ngay trong tầm tay. Từ việc chỉnh sửa ảnh tức thì, ghi lại những bữa tiệc đêm đầy màu sắc, đến khả năng đồng hành bền bỉ suốt ngày dài, 15 Series là minh chứng cho nỗ lực của chúng tôi trong việc phổ cập những trải nghiệm công nghệ vốn chỉ có trên flagship. Đây không chỉ là một sản phẩm, mà là lời tuyên ngôn của realme về một kỷ nguyên AI toàn diện, nơi mỗi người trẻ đều có quyền tỏa sáng theo cách riêng của mình”, đại diện realme bày tỏ niềm hào hứng khi chính thức ra mắt realme 15 Series tại Việt Nam.

realme 15 Pro với hệ thống 3 camera 50MP bao gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera trước 50MP. Đặc biệt, 15 Series còn hỗ trợ quay video 4K 60FPS hàng đầu phân khúc cho tất cả ống kính, giúp giới trẻ lưu giữ mọi khoảnh khắc sôi động của nhịp sống thường ngày.

Phiên bản realme 15 cũng được trang bị hai camera 50MP gồm camera chính Sony IMX882 OIS chuẩn flagship với cảm biến lớn và camera OV50D ở mặt trước. Điểm cộng là cả camera trước và sau đều quay được chất lượng 4K, sẵn sàng cho ra đời những vlog hoặc video chất lượng chuyên nghiệp.

Phiên bản realme 15T là sản phẩm hiếm hoi trong phân khúc khi được trang bị camera kép 50MP cả trước lẫn sau, mở rộng tối đa lựa chọn cho người dùng sáng tạo nội dung.

realme 15 Series

Chia sẻ về các tính năng AI Party Mode và AI Edit Genie mới, người dùng có thể dễ dàng ra các câu lệnh đơn giản và gần gũi để mang đến trải nghiệm thú vị và tiện lợi. Ví dụ chỉ cần nói “làm mịn da”, “thêm ánh sáng điện ảnh” hay “xóa người trong khung”, AI sẽ lập tức xử lý để mang lại bức ảnh đúng như mong muốn. Không cần chạm tay hay kỹ năng hậu kỳ phức tạp, bất kỳ ai cũng có thể sáng tạo nội dung và tỏa sáng trong vài giây.

Bên cạnh đó, nhờ AI Party Mode (Chế độ AI Tiệc Đêm) cũng lần đầu tiên xuất hiện, giúp 15 Series tự tin cân trọn ảnh chụp chân dung chất lượng trong điều kiện ánh sáng yếu, bắt được cảm xúc thoáng qua chỉ trong tích tắc. Công nghệ này giúp máy tự động nhận diện ánh sáng, làm sáng gương mặt, cân bằng tông da và thêm hiệu ứng lung linh để mỗi khung hình đều mang đúng không khí tiệc tùng. Dù ở concert bùng nổ, club náo nhiệt hay bữa tiệc ngoài trời, người trẻ vẫn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

realme 15 Series còn được trang bị tính năng AI Inspiration (AI cảm hứng

Không chỉ có vậy, 15 Series còn được trang bị tính năng AI Inspiration (AI cảm hứng) tự động phân tích ảnh và đề xuất phương án chỉnh sửa tối ưu chỉ với một chạm. Thuật toán tinh chỉnh độ sáng, giảm nhiễu, cân bằng phơi sáng, làm mịn tông da và tự động giảm lóa với chất lượng chuẩn chuyên gia. Đi cùng là AI MagicGlow 2.0, AI Landscape, AI Glare Remover (AI xóa chói) và chế độ AI Snap Mode (chế độ AI chụp nhanh) giúp ảnh sống động và chuyên nghiệp trong mọi bối cảnh.

Bộ đôi 15 Pro và 15 còn có được trang bị GT Boost giúp tối ưu game bằng AI ở cấp độ flagship, mang lại trải nghiệm vượt trội cho game thủ. Tính năng AI Motion Control cũng giúp điều khiển bằng cử chỉ trực quan và cực nhạy. Hay AI Ultra Touch Control giúp tăng độ chính xác khi chạm và giảm độ trễ đầu vào xuống mức gần như không cảm nhận.

Sức mạnh của realme 15 Series đến từ thế hệ chip mới nhất, mở đường cho trải nghiệm AI mượt mà chưa từng có. Trong đó, realme 15 Pro trang bị Snapdragon 7 Gen 4 tiến trình 4nm, cho hiệu suất CPU tăng 15% và GPU tăng 45% so với thế hệ trước. Còn realme 15 sở hữu chip Dimensity 7300+ 5G, đạt khoảng 740.000 điểm Antutu.

Đi cùng với đó là viên pin Titan ấn tượng 7000mAh thiết lập chuẩn mực mới ở phân khúc, giúp cho những buổi quay 4K hàng giờ, những đêm chụp ảnh không ngừng nghỉ và những phiên chỉnh sửa nội dung kéo dài đều trọn vẹn.Và khi cần nạp thêm năng lượng, sạc siêu nhanh 80W mang lại sự yên tâm tuyệt đối, chỉ với vài phút sạc là đủ để tiếp tục hàng giờ trải nghiệm. Hệ thống tản nhiệt VC 7000mm² lớn nhất phân khúc cũng giúp máy duy trì trạng thái ổn định, dù vận hành ở cường độ cao suốt cả ngày.

Nếu AI là linh hồn và hiệu năng là sức mạnh, thì thiết kế chính là điểm chạm cảm xúc của realme 15 Series. Lấy cảm hứng từ trang phục dạ hội haute couture, mặt lưng của máy được chế tác nguyên khối liền mạch mang đến sự mềm mại, sang trọng. Lớp phủ chuyển sắc theo từng góc nhìn khiến chiếc điện thoại không chỉ là một thiết bị, mà còn là phụ kiện thời trang phản chiếu cá tính của người trẻ.

realme 15 Series còn sở hữu thiết kế siêu mỏng

realme 15 Pro còn khẳng định vị thế của mình với thiết kế mỏng chỉ 7.79mm, mà vẫn sở hữu viên pin lên đến 7000mAh mỏng nhất phân khúc. realme 15 5G cũng đạt độ mỏng ấn tượng chỉ 7,66mm.

Đặc biệt, trong lần ra mắt này, realme 15 Pro còn đặt ra chuẩn mực mới khi mang đến màn hình cong HyperGlow 4D Curve+ với diện tích sử dụng tối ưu 6,8 inch, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa lên đến 6500nits cao nhất phân khúc. Hình ảnh hiển thị không chỉ rõ nét và mượt mà, mà còn mang lại cảm giác hòa mình vào từng thước phim, từng khung cảnh.

realme 15 Pro còn được trang bị lớp kính Corning Gorilla, chuẩn chống nước bụi IP69 và lớp bảo vệ ArmorShell với thiết kế “túi khí” đa lớp, giúp máy vẫn hoạt động bình thường sau những va chạm thường ngày. Sự kết hợp giữa công nghệ bảo vệ tiên tiến và vẻ ngoài đậm chất haute couture đã biến realme 15 Series thành một chiếc smartphone vừa thời thượng, vừa đáng tin cậy, đủ để đồng hành trong mọi khoảnh khắc.

realme Watch 5 là chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới

realme Watch 5 là chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới được thiết kế để đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình. Với màn hình AMOLED 1.97 inch sắc nét, độ phân giải 390 x 450 pixel và độ sáng tối đa lên tới 600 nits, realme Watch 5 mang đến trải nghiệm hiển thị sống động và rõ ràng dưới mọi điều kiện ánh sáng. Với GPS độc lập cùng 5 hệ thống GNSS, realme Watch 5 có thể định vị chính xác trong mọi hoạt động ngoài trời. Với hơn 108 chế độ thể thao đa dạng, từ chạy bộ, đạp xe đến bơi lội, chiếc đồng hồ này đáp ứng mọi nhu cầu tập luyện của bạn. Khả năng kháng nước IP68 giúp bạn tự tin mang đi bơi hay tập luyện dưới mưa.

realme Watch 5 cũng có thời lượng pin ấn tượng lên đến 14 ngày, tích hợp thẻ NFC, hỗ trợ mở khóa và nhiều tính năng thông minh khác.

realme Watch 5 được bán với giá 1.790.000 đồng

realme 15 Series bắt đầu lên kệ từ ngày 24/9/2025 tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động với nhiều lựa chọn màu sắc. Trong đó, realme 15 Pro nổi bật với sắc Bạc Quyền Năng sang trọng; realme 15 5G hướng đến sự trẻ trung và thời trang với hai lựa chọn màu sắc là Xám Lịch Lãm và Hồng Kiêu Hãnh; còn realme 15T đem đến ba gam màu đầy ấn tượng gồm Xanh Phóng Khoáng, Xám Lịch Lãm và Bạc Huyền Ảo.

Những khách hàng đầu tiên sở hữu sản phẩm sẽ được giảm ngay 350.000 đồng cùng cơ hội dùng thử miễn phí trong 30 ngày với chính sách đổi trả linh hoạt. Người mua còn có thể lựa chọn trả góp 0% lãi suất mà không cần trả trước, hoàn toàn yên tâm với bảo hành chính hãng 24 tháng và bảo hành chống nước 6 tháng cho sản phẩm. Đặc biệt, khi mua kèm realme Watch 5, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi giảm thêm 20% dành riêng cho dòng smartwatch mới nhất này.