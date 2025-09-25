Điện tử tiêu dùng
Mobile

realme 15 Series chính thức ra mắt

Huyền Vân

Huyền Vân

15:00 | 25/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó,“Bậc thầy AI tiệc đêm” realme 15 Series sẽ mở ra phong cách cá nhân, nơi mà công nghệ AI bước vào trung tâm cuộc chơi.
realme 14 Series sẽ là điện thoại đầu tiên được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 4 realme GT 7 Series: 'kẻ hủy diệt flagship 2025' chính thức ra mắt realme C71: sạc 1 giờ dùng 2 ngày
realme 15 Series chính thức ra mắt
realme 15 Series chính thức ra mắt

Sự kiện ra mắt realme 15 Series được tổ chức tại Nhà Văn Hóa thanh niên đã thu hút đông đảo tín đồ yêu công nghệ, cũng như cộng đồng người trẻ yêu thích không khí sôi động của đêm tiệc. Đáng chú ý, sự kiện còn có sự góp mặt của Đại sứ thương hiệu realme Việt Nam – ca sĩ Dương Domic.

realme 15 Series
Hàng nghìn bạn trẻ tại TP.HCM đã có dịp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế sôi động và thú vị do realme tổ chức.

Tại sự kiện, đại sứ thương hiệu realme Việt Nam, ca sĩ Dương Domic, đã mang đến bầu không khí bùng nổ khi trình diễn ca khúc mới “Không Thời Gian”, đồng thời tái hiện bản hit “Tràn Bộ Nhớ” trong phiên bản live trên sân khấu đầy năng lượng.

realme 15 Series chính thức ra mắt
Đại sứ thương hiệu realme Việt Nam, ca sĩ Dương Domic

KOL Duy Thẩm cũng đã mang đến những khoảnh khắc đầy thú vị tại sự kiện khi trực tiếp trải nghiệm realme 15 Pro. Có thể nói với sự hỗ trợ của AI Edit Genie, người dùng dễ dàng biến những bức ảnh chụp thử thành các tác phẩm sáng tạo chỉ bằng vài câu lệnh giọng nói đơn giản.

realme 15 Series chính thức ra mắt
KOL Duy Thẩm cũng đã mang đến những khoảnh khắc đầy thú vị

“AI đang trở thành nhịp điệu mới của thời đại, thay đổi cách chúng ta sáng tạo và tận hưởng từng khoảnh khắc. Với realme 15 Series, chúng tôi mong muốn biến nhịp điệu ấy thành trải nghiệm gần gũi, để bất kỳ ai cũng có thể chạm tới sức mạnh AI ngay trong tầm tay. Từ việc chỉnh sửa ảnh tức thì, ghi lại những bữa tiệc đêm đầy màu sắc, đến khả năng đồng hành bền bỉ suốt ngày dài, 15 Series là minh chứng cho nỗ lực của chúng tôi trong việc phổ cập những trải nghiệm công nghệ vốn chỉ có trên flagship. Đây không chỉ là một sản phẩm, mà là lời tuyên ngôn của realme về một kỷ nguyên AI toàn diện, nơi mỗi người trẻ đều có quyền tỏa sáng theo cách riêng của mình”, đại diện realme bày tỏ niềm hào hứng khi chính thức ra mắt realme 15 Series tại Việt Nam.

realme 15 Series chính thức ra mắt
realme 15 Series chính thức ra mắt

realme 15 Pro với hệ thống 3 camera 50MP bao gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera trước 50MP. Đặc biệt, 15 Series còn hỗ trợ quay video 4K 60FPS hàng đầu phân khúc cho tất cả ống kính, giúp giới trẻ lưu giữ mọi khoảnh khắc sôi động của nhịp sống thường ngày.

Phiên bản realme 15 cũng được trang bị hai camera 50MP gồm camera chính Sony IMX882 OIS chuẩn flagship với cảm biến lớn và camera OV50D ở mặt trước. Điểm cộng là cả camera trước và sau đều quay được chất lượng 4K, sẵn sàng cho ra đời những vlog hoặc video chất lượng chuyên nghiệp.

Phiên bản realme 15T là sản phẩm hiếm hoi trong phân khúc khi được trang bị camera kép 50MP cả trước lẫn sau, mở rộng tối đa lựa chọn cho người dùng sáng tạo nội dung.

realme 15 Series chính thức ra mắt
realme 15 Series chính thức ra mắt

realme 15 Series

Chia sẻ về các tính năng AI Party Mode và AI Edit Genie mới, người dùng có thể dễ dàng ra các câu lệnh đơn giản và gần gũi để mang đến trải nghiệm thú vị và tiện lợi. Ví dụ chỉ cần nói “làm mịn da”, “thêm ánh sáng điện ảnh” hay “xóa người trong khung”, AI sẽ lập tức xử lý để mang lại bức ảnh đúng như mong muốn. Không cần chạm tay hay kỹ năng hậu kỳ phức tạp, bất kỳ ai cũng có thể sáng tạo nội dung và tỏa sáng trong vài giây.

Bên cạnh đó, nhờ AI Party Mode (Chế độ AI Tiệc Đêm) cũng lần đầu tiên xuất hiện, giúp 15 Series tự tin cân trọn ảnh chụp chân dung chất lượng trong điều kiện ánh sáng yếu, bắt được cảm xúc thoáng qua chỉ trong tích tắc. Công nghệ này giúp máy tự động nhận diện ánh sáng, làm sáng gương mặt, cân bằng tông da và thêm hiệu ứng lung linh để mỗi khung hình đều mang đúng không khí tiệc tùng. Dù ở concert bùng nổ, club náo nhiệt hay bữa tiệc ngoài trời, người trẻ vẫn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

realme 15 Series chính thức ra mắt
realme 15 Series còn được trang bị tính năng AI Inspiration (AI cảm hứng

Không chỉ có vậy, 15 Series còn được trang bị tính năng AI Inspiration (AI cảm hứng) tự động phân tích ảnh và đề xuất phương án chỉnh sửa tối ưu chỉ với một chạm. Thuật toán tinh chỉnh độ sáng, giảm nhiễu, cân bằng phơi sáng, làm mịn tông da và tự động giảm lóa với chất lượng chuẩn chuyên gia. Đi cùng là AI MagicGlow 2.0, AI Landscape, AI Glare Remover (AI xóa chói) và chế độ AI Snap Mode (chế độ AI chụp nhanh) giúp ảnh sống động và chuyên nghiệp trong mọi bối cảnh.

Bộ đôi 15 Pro và 15 còn có được trang bị GT Boost giúp tối ưu game bằng AI ở cấp độ flagship, mang lại trải nghiệm vượt trội cho game thủ. Tính năng AI Motion Control cũng giúp điều khiển bằng cử chỉ trực quan và cực nhạy. Hay AI Ultra Touch Control giúp tăng độ chính xác khi chạm và giảm độ trễ đầu vào xuống mức gần như không cảm nhận.

realme 15 Series chính thức ra mắt
Sức mạnh của realme 15 Series đến từ thế hệ chip mới nhất

Sức mạnh của realme 15 Series đến từ thế hệ chip mới nhất, mở đường cho trải nghiệm AI mượt mà chưa từng có. Trong đó, realme 15 Pro trang bị Snapdragon 7 Gen 4 tiến trình 4nm, cho hiệu suất CPU tăng 15% và GPU tăng 45% so với thế hệ trước. Còn realme 15 sở hữu chip Dimensity 7300+ 5G, đạt khoảng 740.000 điểm Antutu.

Đi cùng với đó là viên pin Titan ấn tượng 7000mAh thiết lập chuẩn mực mới ở phân khúc, giúp cho những buổi quay 4K hàng giờ, những đêm chụp ảnh không ngừng nghỉ và những phiên chỉnh sửa nội dung kéo dài đều trọn vẹn.Và khi cần nạp thêm năng lượng, sạc siêu nhanh 80W mang lại sự yên tâm tuyệt đối, chỉ với vài phút sạc là đủ để tiếp tục hàng giờ trải nghiệm. Hệ thống tản nhiệt VC 7000mm² lớn nhất phân khúc cũng giúp máy duy trì trạng thái ổn định, dù vận hành ở cường độ cao suốt cả ngày.

Nếu AI là linh hồn và hiệu năng là sức mạnh, thì thiết kế chính là điểm chạm cảm xúc của realme 15 Series. Lấy cảm hứng từ trang phục dạ hội haute couture, mặt lưng của máy được chế tác nguyên khối liền mạch mang đến sự mềm mại, sang trọng. Lớp phủ chuyển sắc theo từng góc nhìn khiến chiếc điện thoại không chỉ là một thiết bị, mà còn là phụ kiện thời trang phản chiếu cá tính của người trẻ.

realme 15 Series chính thức ra mắt
realme 15 Series còn sở hữu thiết kế siêu mỏng

realme 15 Pro còn khẳng định vị thế của mình với thiết kế mỏng chỉ 7.79mm, mà vẫn sở hữu viên pin lên đến 7000mAh mỏng nhất phân khúc. realme 15 5G cũng đạt độ mỏng ấn tượng chỉ 7,66mm.

Đặc biệt, trong lần ra mắt này, realme 15 Pro còn đặt ra chuẩn mực mới khi mang đến màn hình cong HyperGlow 4D Curve+ với diện tích sử dụng tối ưu 6,8 inch, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa lên đến 6500nits cao nhất phân khúc. Hình ảnh hiển thị không chỉ rõ nét và mượt mà, mà còn mang lại cảm giác hòa mình vào từng thước phim, từng khung cảnh.

realme 15 Pro còn được trang bị lớp kính Corning Gorilla, chuẩn chống nước bụi IP69 và lớp bảo vệ ArmorShell với thiết kế “túi khí” đa lớp, giúp máy vẫn hoạt động bình thường sau những va chạm thường ngày. Sự kết hợp giữa công nghệ bảo vệ tiên tiến và vẻ ngoài đậm chất haute couture đã biến realme 15 Series thành một chiếc smartphone vừa thời thượng, vừa đáng tin cậy, đủ để đồng hành trong mọi khoảnh khắc.

realme 15 Series
realme Watch 5 là chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới

realme Watch 5 là chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới được thiết kế để đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình. Với màn hình AMOLED 1.97 inch sắc nét, độ phân giải 390 x 450 pixel và độ sáng tối đa lên tới 600 nits, realme Watch 5 mang đến trải nghiệm hiển thị sống động và rõ ràng dưới mọi điều kiện ánh sáng. Với GPS độc lập cùng 5 hệ thống GNSS, realme Watch 5 có thể định vị chính xác trong mọi hoạt động ngoài trời. Với hơn 108 chế độ thể thao đa dạng, từ chạy bộ, đạp xe đến bơi lội, chiếc đồng hồ này đáp ứng mọi nhu cầu tập luyện của bạn. Khả năng kháng nước IP68 giúp bạn tự tin mang đi bơi hay tập luyện dưới mưa.

realme Watch 5 cũng có thời lượng pin ấn tượng lên đến 14 ngày, tích hợp thẻ NFC, hỗ trợ mở khóa và nhiều tính năng thông minh khác.

realme Watch 5 được bán với giá 1.790.000 đồng

realme 15 Series bắt đầu lên kệ từ ngày 24/9/2025 tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động với nhiều lựa chọn màu sắc. Trong đó, realme 15 Pro nổi bật với sắc Bạc Quyền Năng sang trọng; realme 15 5G hướng đến sự trẻ trung và thời trang với hai lựa chọn màu sắc là Xám Lịch Lãm và Hồng Kiêu Hãnh; còn realme 15T đem đến ba gam màu đầy ấn tượng gồm Xanh Phóng Khoáng, Xám Lịch Lãm và Bạc Huyền Ảo.

Những khách hàng đầu tiên sở hữu sản phẩm sẽ được giảm ngay 350.000 đồng cùng cơ hội dùng thử miễn phí trong 30 ngày với chính sách đổi trả linh hoạt. Người mua còn có thể lựa chọn trả góp 0% lãi suất mà không cần trả trước, hoàn toàn yên tâm với bảo hành chính hãng 24 tháng và bảo hành chống nước 6 tháng cho sản phẩm. Đặc biệt, khi mua kèm realme Watch 5, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi giảm thêm 20% dành riêng cho dòng smartwatch mới nhất này.

Máy được bán ra với 4 phiên bản:

realme 15T bao gồm phiên bản 8+256GB được bán với giá 8.990.000 đồng và realme 15T phiên bản 12+256GB được bán với giá 9.990.000 đồng

realme 15 5G phiên bản 8+256GB có giá10.490.000 đồng

realme 15 phiên bản 12+256GB có giá 11.490.000 đồng

realme 15 Pro phiên bản 12+256GB được bán với giá14.990.000 đồng

realme 15 series smartphone tầm trung

Bài liên quan

TECNO SPARK 40 Series vừa ra mắt có gì?

TECNO SPARK 40 Series vừa ra mắt có gì?

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Có thể bạn quan tâm

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng đầu tiên trên thế giới

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng đầu tiên trên thế giới

Mobile
Theo nhà chế tác Thắng Eric chia sẻ, ngay sau khi iPhone 17 Pro Max chính thức mở bán toàn cầu, anh đã công bố phiên bản bespoke đầu tiên trên thế giới dành cho siêu phẩm công nghệ mới nhất nhà Apple mang tên “MONARCH”.
Huawei giới thiệu loạt sản phẩm thiết bị đeo mới

Huawei giới thiệu loạt sản phẩm thiết bị đeo mới

Mobile
Bên cạnh đó Huawei cũng đồng thời công bố thông điệp “Now is Yours” và hoạt động sáng tạo toàn cầu GoPaint Worldwide Creating Activity 2025. Đây được xem là lời khẳng định của Huawei về tầm nhìn hướng tới giới trẻ, mang công nghệ đồng hành, gắn bó với đời sống thường nhật, và kêu gọi cộng đồng toàn cầu cộng hưởng trên hành trình kiến tạo tương lai.
Nhà chế tác Việt Nam công bố bộ đôi iPhone Air và iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới

Nhà chế tác Việt Nam công bố bộ đôi iPhone Air và iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới

Điện tử tiêu dùng
Điểm đáng chú ý là chỉ trong 3 ngày chế tác liên tục, nhà chế tác Thắng Eric – nhà sáng lập thương hiệu G’Ace International cũng đã chính thức công bố chế tác phiên bản bespoke cho iPhone 17 Pro Max và iPhone Air đầu tiên trên thế giới bằng chất liệu Titanium, mạ vàng 18K - 24K và nạm kim cương.
TECNO SPARK 40 Series vừa ra mắt có gì?

TECNO SPARK 40 Series vừa ra mắt có gì?

Mobile
Trong đó, cả SPARK 40 Pro, SPARK 40 và SPARK 40C đều sở hữu phong cách thiết kế mỏng, nhẹ và sang trọng, với màn hình AMOLED 1,5K & 144Hz, viên pin 6.000mAh cùng công nghệ AI toàn diện, chuẩn IP64, có khả năng chống rơi vỡ ở độ cao đến 1,5m.
Đặt trước iPhone 17 series và iPhone Air chính hãng, ưu đãi đến 7 triệu

Đặt trước iPhone 17 series và iPhone Air chính hãng, ưu đãi đến 7 triệu

Mobile
Theo đó, ngay từ bây giờ khách hàng có thể đặt trước thế hệ iPhone mới: iPhone 17 Pro, iPhone 17 và iPhone Air hoàn toàn mới chính hãng tại CellphoneS từ ngày 12/09, đồng loạt mở bán tại 150 cửa hàng toàn quốc từ ngày 19/09.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

28°C

Cảm giác: 32°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
32°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
28°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Thừa Thiên Huế

30°C

Cảm giác: 37°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
33°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
27°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Khánh Hòa

32°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
32°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
35°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
29°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
31°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16737 17006 17581
CAD 18407 18684 19302
CHF 32373 32756 33406
CNY 0 3470 3830
EUR 30195 30469 31493
GBP 34441 34833 35776
HKD 0 3263 3465
JPY 169 173 180
KRW 0 17 19
NZD 0 14915 15505
SGD 19880 20162 20678
THB 733 797 850
USD (1,2) 26133 0 0
USD (5,10,20) 26175 0 0
USD (50,100) 26203 26238 26453
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,215 26,215 26,453
USD(1-2-5) 25,167 - -
USD(10-20) 25,167 - -
EUR 30,446 30,470 31,544
JPY 173.53 173.84 180.34
GBP 34,871 34,965 35,678
AUD 17,011 17,072 17,473
CAD 18,667 18,727 19,172
CHF 32,686 32,788 33,453
SGD 20,063 20,125 20,704
CNY - 3,659 3,741
HKD 3,340 3,350 3,434
KRW 17.33 18.07 19.42
THB 783.47 793.15 844.27
NZD 14,923 15,062 15,428
SEK - 2,750 2,832
DKK - 4,069 4,189
NOK - 2,592 2,670
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,855.81 - 6,572.44
TWD 783.14 - 943.55
SAR - 6,936.26 7,265.63
KWD - 84,186 89,168
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,280 26,283 26,453
EUR 30,272 30,394 31,480
GBP 34,673 34,812 35,749
HKD 3,333 3,346 3,448
CHF 32,481 32,611 33,490
JPY 172.78 173.47 180.45
AUD 16,952 17,020 17,538
SGD 20,096 20,177 20,690
THB 799 802 837
CAD 18,645 18,720 19,207
NZD 15,001 15,481
KRW 17.99 19.68
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26200 26200 26453
AUD 16908 17008 17576
CAD 18578 18678 19234
CHF 32606 32636 33510
CNY 0 3664.1 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30461 30561 31333
GBP 34723 34773 35894
HKD 0 3390 0
JPY 172.74 173.74 180.25
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.162 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15018 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20025 20155 20886
THB 0 763.5 0
TWD 0 870 0
XAU 13200000 13200000 13450000
XBJ 11000000 11000000 13450000
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,224 26,274 26,453
USD20 26,224 26,274 26,453
USD1 26,224 26,274 26,453
AUD 16,959 17,059 18,180
EUR 30,518 30,518 31,835
CAD 18,534 18,634 19,945
SGD 20,116 20,266 20,724
JPY 173.32 174.82 179.39
GBP 34,839 34,989 36,110
XAU 13,248,000 0 13,452,000
CNY 0 3,550 0
THB 0 799 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,250 13,450
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 12,850 13,150
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,520 12,920
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,470 12,870
Nguyên liệu 99.99 12,030 ▲50K 12,230 ▲50K
Nguyên liệu 99.9 11,980 ▲50K 12,180 ▲50K
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 128,500 131,500
Hà Nội - PNJ 128,500 131,500
Đà Nẵng - PNJ 128,500 131,500
Miền Tây - PNJ 128,500 131,500
Tây Nguyên - PNJ 128,500 131,500
Đông Nam Bộ - PNJ 128,500 131,500
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,500 13,100
Trang sức 99.9 12,490 13,090
NL 99.99 12,030 ▲50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,030 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,860 13,160
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,860 13,160
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,860 13,160
Miếng SJC Thái Bình 13,250 13,450
Miếng SJC Nghệ An 13,250 13,450
Miếng SJC Hà Nội 13,250 13,450
Cập nhật: 26/09/2025 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,325 13,452
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,325 13,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,283 131
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,283 1,311
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,255 1,285
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,228 127,228
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 89,035 96,535
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,039 87,539
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,043 78,543
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67,573 75,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,624 5,374
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,325 1,345
Cập nhật: 26/09/2025 13:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025: Đón đầu nhịp dẫn của thị trường

Sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025: Đón đầu nhịp dẫn của thị trường

Đẩy mạnh truyền thông và chuyển đổi số trong chương trình giảm nghèo năm 2025

Đẩy mạnh truyền thông và chuyển đổi số trong chương trình giảm nghèo năm 2025

Giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp đồ uống trước thềm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp đồ uống trước thềm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Meta mở rộng Teen Accounts đa nền tảng trên quy mô toàn cầu

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google AI Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Google Photos cho phép chỉnh sửa ảnh trực tiếp với AI

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Các công ty công nghệ y tế châu Âu trượt dốc sau khi Hoa Kỳ mở cuộc điều tra nhập khẩu thiết bị

Các công ty công nghệ y tế châu Âu trượt dốc sau khi Hoa Kỳ mở cuộc điều tra nhập khẩu thiết bị

UNIQLO khai trương cửa hàng thứ 30 tại Việt Nam

UNIQLO khai trương cửa hàng thứ 30 tại Việt Nam

Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì

Roche đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì

Bot AI đảo ngược Phố Wall: Biến 1.000 đô la thành 50.000 đô la trong 30 ngày

Bot AI đảo ngược Phố Wall: Biến 1.000 đô la thành 50.000 đô la trong 30 ngày

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm