realme C71: sạc 1 giờ dùng 2 ngày

realme cho biết “Tân Vương” của dòng phổ thông C71 với hàng loạt tính năng nổi trội như sạc nhanh, pin bền và bộ công cụ AI giúp tối ưu hóa trải nghiệm, trở thành sản phẩm nổi bật ở phân khúc phổ thông thời điểm này. Phân khúc mà xưa nay người dùng thường phải đánh đổi giữa pin, hiệu năng hay thiết kế, tuy nhiên realme C71 được tạo ra để giải quyết triệt để những giới hạn cố hữu như sạc chậm, pin nhanh chai, thao tác thiếu mượt, thiết bị nhanh xuống cấp và thiếu tính năng cần thiết.

realme C71 Tân vương mới nhà realme

“realme C71 với tiêu chí ‘Sạc nhanh, Dùng bền’ tích hợp AI tiên tiến là cách chúng tôi phổ cập công nghệ thông minh đến tất cả mọi người, tạo ra những thiết bị bền bỉ và hữu dụng cho nhóm người dùng phổ thông. Tất cả những yếu tố từng là đặc quyền của phân khúc cao cấp như sạc nhanh, tính năng AI hay thiết kế tinh xảo giờ đây đều được đưa vào một thiết bị phổ thông. Đây cũng là lời khẳng định cho cam kết ‘Make it real’ và truyền tải tinh thần dám bứt phá với công nghệ thông minh, thiết kế khác biệt và hiệu năng bền bỉ mà realme vẫn luôn theo đuổi”, đại diện thương hiệu cho biết.

Sạc 1 giờ, dùng 2 ngày – Trải nghiệm pin và độ bền vượt chuẩn phân khúc

Đầu tiên là realme C71 được trang bị dung lượng pin 6.300mAh, lớn nhất phân khúc phổ thông, đi kèm hỗ trợ sạc nhanh 45W, giúp thời gian sạc để đạt 50% rút ngắn chỉ còn gần 45 phút so với sản phẩm cùng phân khúc. Như vậy chỉ với một giờ sạc, người dùng có thể có được trải nghiệm sử dụng hai ngày liên tục. Đây thật sự là một con số lý tưởng cho những người dùng thường xuyên di chuyển, làm việc ngoài trời hoặc ít thời gian chờ đợi. Thực tế thử nghiệm cho thấy sản phẩm có thể đáp ứng 16 giờ xem video, 9 giờ chơi game hoặc chế độ chờ lên đến 770 giờ (~32 ngày) chỉ sau một lần sạc đầy.

realme C71 cũng nổi bật với khả năng bảo vệ toàn diện nhờ lớp bảo vệ ArmorShell™, hệ thống gia cố khung viền hợp kim, đệm khí bên trong và thiết kế chống sốc giúp thiết bị chịu được va đập từ độ cao 1.5 mét mà không ảnh hưởng đến hiệu năng. Máy vượt qua các bài kiểm tra chuẩn quân đội MIL-STD-810H, minh chứng cho độ bền đáng tin cậy trong điều kiện sử dụng thực tế.

C71 cũng đạt chuẩn kháng nước hàng ngày với khả năng đáp ứng tốt các tác vụ thông thường khi tiếp xúc với nước, giúp bảo vệ thiết bị khỏi tác nhân môi trường trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, một công nghệ vốn chỉ có ở các dòng cao cấp là SonicWave Water Ejection - công nghệ rung tần số cao để đẩy nước ra khỏi loa sau khi tiếp xúc với chất lỏng.

realme C71 còn là một trong số ít thiết bị phổ thông được tích hợp bộ công cụ trải nghiệm AI thông minh

Chưa dừng lại ở đó, realme C71 còn là một trong số ít thiết bị phổ thông ở thời điểm này được tích hợp bộ công cụ trải nghiệm AI thông minh. Tập trung vào những tính năng hữu dụng thiết thực nhất, realme C71 mang đến tăng tốc thao tác và mở rộng khả năng sáng tạo cho người dùng.

Cụ thể, AI Eraser hỗ trợ xóa vật thể thừa trong ảnh chỉ với một chạm, AI Clear Face giúp làm nét ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng hoặc ảnh nhóm, còn AI Image Matting cho phép tách nền nhanh chóng để chỉnh sửa linh hoạt. Thiết bị cũng tích hợp Google Gemini và Circle to Search, giúp tìm kiếm trực quan bằng thao tác khoanh tròn ngay trên màn hình.

Ngoài ra, realme C71 còn được trang bị AI Noise Reduction Call 2.0, công nghệ lọc nhiễu cuộc gọi thông minh, giúp đàm thoại rõ ràng hơn trong môi trường có nhiều tiếng ồn. Giao diện Riding Mode 2.0 tiếp tục được tối ưu riêng cho thị trường Việt Nam, giúp mọi thao tác nhanh gọn, tinh giản và an toàn hơn khi người dùng di chuyển bằng xe máy.

Ngoài ra, realme C71 thuộc số ít smartphone phổ thông tích hợp công nghệ NFC thông minh, hỗ trợ thanh toán không chạm và khả năng xác thực sinh trắc học, mang đến trải nghiệm số linh hoạt, tiện lợi và an toàn hơn cho người dùng.

Một vài tính năng AI đáng chú ý nhất trên C71 còn phải kể đến "Bình dân học AI", giúp mở rộng khả năng tiếp cận của người dùng trẻ với công nghệ tiên tiến.

Điểm nhấn nổi bật trên mặt lưng là đèn xung Pulse Light, hiệu ứng ánh sáng dạng vòng (halo) có thể tùy chỉnh với 9 màu sắc và 5 chế độ hiển thị

Dù ở phân khúc phổ thông nhưng realme C71 vẫn được chăm chút kỹ trong thiết kế, với độ mỏng ấn tượng chỉ 7.79mm, C71 mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ tay, linh hoạt trong mọi thao tác. Thiết bị được lấy cảm hứng từ những chiếc lông vũ với đặc tính kết cấu nhẹ và chuyển động mềm mại của lông vũ, thiết kế mặt lưng tinh xảo kết hợp hiệu ứng ánh sáng độc đáo tạo nên cảm giác sinh động và hiện đại.

Điểm nhấn nổi bật trên mặt lưng là đèn xung Pulse Light, hiệu ứng ánh sáng dạng vòng (halo) có thể tùy chỉnh với 9 màu sắc và 5 chế độ hiển thị, tương tác trực tiếp với người dùng qua trạng thái sạc, cuộc gọi đến, thông báo hay khi chụp ảnh và nghe nhạc. Đây không chỉ là điểm nhấn trong thiết kế thẩm mỹ mà còn là biểu hiện của tinh thần sống động, cá tính hóa trải nghiệm, điều mà realme hướng tới khi đưa trải nghiệm cao cấp vào smartphone phổ thông.

realme C71 được lấy cảm hứng từ những chiếc lông vũ với đặc tính kết cấu nhẹ và chuyển động mềm mại

Không chỉ bền bỉ, thiết bị còn chinh phục người dùng ở độ sáng120Hz Eye Comfort Display, giảm thiểu độ trễ và hiện tượng nhòe chuyển động, giúp lướt web, chơi game, xem video mượt mà mà không gây mỏi mắt.

Phần âm thanh cũng được chú trọng với chế độ Ultra Volume, giúp tăng cường âm lượng gấp 4 lần so với thông thường và hỗ trợ đàm thoại, giải trí mượt mà trong môi trường đông người.

Thiết bị có RAM mở rộng lên đến 6GB + 12GB RAM, bộ nhớ trong 128GB và hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 2TB, giúp đáp ứng tốt nhu cầu học tập, giải trí, lưu trữ và làm việc di động. Hệ thống Ăng-ten tăng cường tín hiệu hỗ trợ tăng khả năng bắt sóng điện thoại, giúp người dùng có thể gọi video, xem video ngắn thậm chí là livestream ở vùng mạng yếu.

realme C71 có hai lựa chọn màu sắc là Trắng Thiên Nga và Đen Cú Đêm để người dùng lựa chọn.

realme C71 được bán ra với 2 tùy chọn cấu hình

realme C71 được bán ra với 2 tùy chọn cấu hình là realme C71 (4+128GB) với giá bán lẻ đề nghị 3.990.000 đồng. Trong đó, màu Trắng Thiên Nga sẽ được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động, còn mà Đen Cú Đêm sẽ được tại các chuỗi cửa hàng điện máy trên toàn quốc.

Phiên bản realme C71 (6+128GB) với hai phiên bản màu được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động với giá bán lẻ đề nghị 4.490.000 đồng.

Từ nay đến hết 30/06/2025, khi mua realme C71 người dùng sẽ được giảm ngay 200.000 đồng, ưu đãi thêm 100.000 đồng dành riêng cho tài xế công nghệ và học sinh sinh viên, trả góp 0% lãi suất mà không cần trả trước và thời hạn bảo hành mở rộng lên đến 18 tháng.