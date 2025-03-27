Đây là sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung nhưng được trang bị nhiều tính năng mới, cũng như mang đến trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) ấn tượng cho người dùng trong phân khúc. Qua đó, dù làm việc ngoài trời nhiều giờ hay trong môi trường khắc nghiệt, thì realme C75x vẫn đồng hành cùng người dùng hiệu suất bền bỉ mọi lúc, mọi nơi.

“Với realme C75x, chúng tôi hướng tới việc tạo ra một chiếc smartphone hội tụ các yếu tố như độ bền bỉ, khả năng kháng nước ấn tượng và hiệu năng mạnh mẽ - không chỉ bắt kịp nhịp sống năng động mà còn trở thành trợ thủ đắc lực giúp người dùng chinh phục mọi thử thách. Sở hữu công nghệ vượt trội trong tầm giá, C75x sẽ là lựa chọn đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng trong phân khúc phổ thông”. Đại diện realme Việt Nam chia sẻ.

realme C75x"Bậc Thầy Kháng Nước" với chuẩn IP69 cao nhất của phân khúc phổ thông

Cụ thể, realme C75x đạt chuẩn kháng nước, chống bụi IP69, cấp độ bảo vệ thiết bị khỏi ảnh hưởng từ nước và bụi cao nhất hiện nay trên thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị có khả năng chống bụi hoàn toàn, chịu được tia nước mạnh, áp lực nước cao (15 lít/phút, nhiệt độ từ 5-80°C), thậm chí hoạt động ổn định khi ngâm nước ở nhiều góc độ.

Với thiết kế bền bỉ, C75x là người bạn đồng hành lý tưởng, luôn sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong mọi công việc ngoài trời và điều kiện khắc nghiệt nhất. Để làm được điều này, realme đã trang bị cho C75x công nghệ đột phá SonicWave Water Ejection, giúp đẩy hơn 50% lượng nước ra khỏi loa bằng rung động tần số cao. Chỉ với một thao tác trên thanh công cụ, người dùng nhanh chóng khôi phục âm thanh, đảm bảo trải nghiệm liền mạch ngay cả khi điện thoại dính nước.

realme C75x cũng khẳng định độ bền vượt trội

Ngoài ra, realme C75x cũng khẳng định độ bền vượt trội với lớp bảo vệ ArmorShell™, sở hữu chuẩn chống sốc quân đội MIL-STD 810H, giúp thiết bị duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Hệ thống bảo vệ tiên tiến này kết hợp thiết kế túi khí bên trong, với lớp đệm tùy chỉnh quanh các linh kiện quan trọng, hấp thụ lực va đập tối đa, và khung viền từ hợp kim nhôm đúc áp lực cao, mang lại độ cứng cáp vượt trội, chống cong vênh và giảm thiểu hư hại khi rơi rớt. Đặc biệt, vòng bảo vệ viền máy nâng cấp 0,23mm giúp giảm thiểu rủi ro nứt vỡ màn hình khi va đập, đảm bảo độ bền bỉ tối ưu. Với thiết kế chống chịu mọi tác động bất ngờ, realme C75x chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai cần một chiếc điện thoại siêu bền bỉ.

realme C75x cũng được trang bị viên pin khủng lên đến 5600mAh, cho phép thời gian chờ lên đến 28 ngày. Công nghệ sạc nhanh 45W giúp đạt 100% viên pin chỉ trong 90 phút, và sau 5 phút sạc là có thể đàm thoại đến 4,5 giờ. Viên pin cũng vô cùng bền bỉ khi có thể duy trì trên 80% sau 1.000 chu kỳ sạc, có kèm cả hỗ trợ sạc ngược tiện lợi.

Và đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện đại, realme C75x được tích hợp công nghệ AI tiên tiến như AI Smart Loop tối ưu đa nhiệm, AI Clear Face làm nét ảnh gương mặt bị mờ nhòe, trợ lý ảo Gemini và tính năng Circle to Search hỗ trợ tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng. Ngoài ra, Mini Capsule 3.0 nâng cấp giao diện với hai tùy chọn thiết kế, hiển thị thông báo thời gian thực và mở rộng tính năng với Hẹn giờ, Ghi âm, Quay màn hình và Đèn pin. Đặc biệt là kết nối NFC, mang đến sự tiện lợi tối đa cho thanh toán và trao đổi dữ liệu nhanh chóng.

Sản phẩm được bán ra với 3 phiên bản dung lượng cùng 2 phiên bản màu sắc

Không chỉ bền bỉ, realme C75x còn sở hữu màn hình 120Hz Eye Comfort Display, giảm thiểu độ trễ và hiện tượng nhòe chuyển động, giúp lướt web, chơi game, xem video mượt mà mà không gây mỏi mắt. Thiết kế được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, với hai phiên bản màu sắc Hồng San hô và Xanh Đại dương mang đến phong cách trẻ trung, năng động, phù hợp với thế hệ người dùng hiện đại.

Không chỉ là một chiếc smartphone, realme C75x còn là người bạn đồng hành bền bỉ, sẵn sàng cùng người dùng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống thường ngày, giúp bạn luôn kết nối, hỗ trợ làm việc hiệu quả và tự tin sử dụng điện thoại trong mọi điều kiện môi trường.

realme C75x chính thức mở bán tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động từ ngày ¼ tới đây với loạt ưu đãi lên đến 200.000 đồng cùng chương trình trả góp 0% trả trước 0 đồng, bảo hành 18 tháng và bảo hành chống nước 12 tháng. Các bạn học sinh sinh viên cũng sẽ được giảm thêm 100.000 đồng. Sản phẩm được bán ra với 3 phiên bản, bao gồm: phiên bản 6+128GB có giá bán 4.690.000 đồng; phiên bản 8+128GB có giá 5.290.000 đồng và phiên bản 8+256GB có giá 5.790.000 đồng.

realme cũng đồng thời ra mắt tai nghe realme Buds T200 Lite

Ngoài ra, realme cũng đồng thời ra mắt mẫu tai nghe realme Buds T200 Lite, mang đến trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ với dải bass cực chất. Thời lượng pin lên đến 48 giờ cho bạn tận hưởng âm nhạc suốt ngày dài. Chuẩn kháng nước IPX4 giúp chống mồ hôi, bền bỉ theo bạn trong mọi hoạt động.

Sản phẩm được bán với giá chỉ 499.000 đồng với các phiên bản màu Tím Cực Quang, Đen Quang Điện, Xám Vũ Bão.