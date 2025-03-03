Điện tử tiêu dùng
Đặt trước laptop MSI GeForce RTX 50 Series, nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng

Phạm Anh

Phạm Anh

15:37 | 03/03/2025
Theo đó, khi đặt mua các mẫu laptop mới của MSI được trang bị GeForce RTX™ 50 Series trong thời gian từ 3/3 tới 31/3/2025, sẽ được giảm tối đa tới 5 triệu đồng.
Cụ thể, khi đặt mua laptop MSI được trang bị vi xử lý GPU NVIDIA GeForce RTX™ 50 Series khách hàng nhận giảm đến 5 triệu đồng, và đặt mua laptop MSI sử dụng GeForce RTX™ 5080 sẽ được ưu đãi giảm giá tối đa tới 3 triệu đồng.

Được biết, laptop sử dụng GeForce RTX™ 50 Series có nhiều lựa chọn, đáp ứng nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Trong đó, dòng Titan được thiết kế cho những ai đang tìm giải pháp thay thế máy tính để bàn, trong khi dòng Raider nhắm tới các game thủ hạng nặng với dải đèn Mystic Light nổi bật. Với vẻ ngoài chuyên nghiệp, dòng Vector là lựa chọn tuyệt vời cho các nhà sáng tạo hay kỹ sư, trong khi dòng Stealth mỏng nhẹ lại lý tưởng cho những người dùng chuộng tính di động cao.

Các mẫu laptop MSI trang bị GeForce RTX™ 50 Series có khả năng xử lý ray tracing và AI đầy mạnh mẽ, đi kèm với nhiều ưu đãi khi đặt mua sớm.

Được trang bị GPU GeForce RTX™ 50 Series Laptop, những mẫu laptop này mang đến khả năng xử lý AI đột phá cho game thủ và các nhà sáng tạo. Tăng cường hiệu năng chơi game với NVIDIA DLSS 4, tạo hình ảnh với tốc độ cực nhanh, và thỏa sức sáng tạo với NVIDIA Studio.

Thêm vào đó, MSI cũng bổ sung những công nghệ hiện đại nhất hiện nay, bao gồm SSD PCIe Gen 5 có ống dẫn nhiệt riêng, bộ nhớ DDR5-6400 siêu tốc, màn hình Mini LED 4K tuyệt đẹp và công nghệ MSI Overboost giúp phát huy tối đa sức mạnh của vi xử lý thế hệ mới.

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth: có thiết kế ấn tượng, được lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, với hình rồng 3D được khắc bằng công nghệ cao cấp trên nắp máy cùng biểu tượng nổi 3D trên phần kê tay. Mỗi chiếc laptop đều được chế tác thủ công, hoàn thiện tỉ mỉ từng đường nét bởi các nghệ nhân, khiến mỗi chiếc máy đều là độc bản. Titan 18 HX Dragon Edition còn đi kèm bộ phụ kiện độc quyền, bao gồm móc khóa, chuột, bàn di chuột và hộp đựng trang trí hoa văn rồng. Trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9 285HX mới nhất và GPU lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop, mẫu laptop này còn sử dụng SSD PCIe Gen 5 với ống dẫn nhiệt riêng cùng buồng hơi làm mát cực lớn, hỗ trợ chuẩn Thunderbolt™ 5, tạo nên một cỗ máy mạnh mẽ không thua kém các mẫu desktop cao cấp.

Công nghệ OverBoost Ultra của MSI giúp tăng cường sức mạnh của máy

Công nghệ OverBoost Ultra của MSI giúp tăng cường sức mạnh của máy bằng cách phát huy tối đa công suất của CPU và GPU, với tổng công suất lên tới 270W. Máy cũng sở hữu màn hình 18-inch 4K Mini LED tuyệt đẹp với tần số quét 120Hz, mang lại hình ảnh sống động.

MSI cũng cung cấp phiên bản Titan 18 HX AI thông thường (không phải bản giới hạn).

MSI Raider series

MSI Raider series: Được trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ 9 9955HX3D hoặc Intel® Core™ Ultra 9 285HX, GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop, và SSD PCIe Gen 5 mới nhất, dòng Raider là cỗ máy chơi game cực đỉnh. SSD Gen 5 được trang bị ống dẫn nhiệt riêng để đảm bảo tốc độ đọc luôn đạt mức tối đa. CPU AMD Ryzen™ 9 9955HX3D sử dụng kiến trúc Zen 5, kết hợp công nghệ AMD 3D V-Cache™ thế hệ 2 giúp gia tăng vượt bậc hiệu năng chơi game, mang lại trải nghiệm giải trí tuyệt đỉnh cho game thủ – bên cạnh hiệu ứng đèn RGB tùy chỉnh trứ danh trên dòng máy MSI Raider.

MSI Vector series

MSI Vector series: là dòng laptop mang lại hiệu năng xuất sắc cho các game thủ, kỹ sư hay nhà sáng tạo… trong một thiết kế chuyên nghiệp, gọn gàng cùng lớp sơn màu Xám Không Gian đầy ấn tượng. Dòng máy này được trang bị vi xử lý tối đa Intel® Core™ Ultra 9 275HX hoặc AMD Ryzen™ 9 9955HX, cùng GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop. Các mẫu máy Vector sở hữu sức mạnh và độ ổn định tuyệt vời, phù hợp cho các tác vụ AI hay đồ họa 3D nặng.

MSI Stealth series

MSI Stealth series: nổi danh với thiết kế siêu mỏng & nhẹ nhưng vẫn có hiệu năng cao. Phiên bản mới sẽ đi cùng vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9 275HX hoặc AMD Ryzen™ AI 300 Series mới nhất đạt chuẩn Copilot+ PC, và GPU tối đa tới NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop. Dòng Stealth có sức mạnh xử lý tuyệt hảo, đáp ứng tốt cho nhu cầu chơi game, sử dụng AI, sáng tạo nội dung trong một thân máy cực kì nhỏ gọn. Sử dụng chất liệu hợp kim Nhôm-Magie, các mẫu laptop Stealth không chỉ trông đầy phong cách mà còn bền bỉ và cơ động.

Laptop MSI với GeForce RTX 50 Series phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, từ game thủ, thiết kế đồ hoạ hay làm việc trên các ứng dụng AI nặng nề thì máy vẫn đảm bảo mức hiệu năng và chất lượng đồ hoạ cao nhất.

Chi tiết thông tin về sản phẩm xem tại website của hãng.

