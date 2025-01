Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport tiếp tục là tâm điểm của MSI tại COMPUTEX 2024

Ngoài ra, MSI cũng ra mắt chiếc Claw Fallout Limited Edition hợp tác cùng tựa game PC nổi tiếng Fallout. Những sản phẩm này nhắm tới người dùng ưa thích siêu xe cao cấp và game thủ trên toàn cầu.

Hai sản phẩm khác không thể không nói tới trong lần ra mắt này chính là laptop màn hình 16inch siêu nhẹ của hãng là Prestige 16 AI Evo và máy chơi game cầm tay Claw đã đạt giải thưởng 2024 COMPUTEX BC Award. Trong đó, Prestige 16 nhận được giải Vàng nhờ tính cơ động xuất sắc và được ban giám khảo BC Award nhận định là một trong những sản phẩm tốt nhất ở hạng mục Máy tính và Hệ thống.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Eric Kuo, Phó Chủ tịch điều hành và Giám đốc bộ phận Laptop của MSI cho biết: "MSI không chỉ mang tới loạt sản phẩm PC AI+ phong phú nhất hiện nay mà còn cho ra mắt nhiều mẫu laptop và thiết bị cầm tay mới, hứa hẹn làm nức lòng các fan xe hơi và game thủ trên toàn cầu. Chúng tôi chào đón các vị quan khách tới thăm gian hàng MSI để trải nghiệm điện toán AI thế hệ mới cùng những sản phẩm gaming đầy thú vị."

Còn nhớ, năm ngoái, MSI và đối tác Mercedes-AMG đã lần đầu ra mắt Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Để kỉ niệm 1 năm cho mối quan hệ hợp tác này, hai thương hiệu chính thức ra mắt Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport cũng như nâng cấp chiếc Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Đây sẽ là những chiếc máy tuyệt hảo cho các fan của xe hiệu năng cao cũng như game thủ trên toàn thế giới.

Về thiết kế, Stealth 18 được góp sức bởi cả đội ngũ thiết kế của MSI lẫn Mercedes-AMG, sử dụng nhiều biểu tượng đậm chất tốc độ, ví dụ như hoa văn AMG phủ khắp khu vực kê tay, thẻ tên kim loại độc quyền từ MSI và AMG, cũng như logo Mercedes-AMG Motorsport hiện diện khắp nơi. Thân máy nhẹ làm từ hợp kim Nhôm-Magie càng làm nổi bật phong cách sang trọng và nội lực mạnh mẽ.

Có thể ví hiệu năng của Stealth 18 mạnh mẽ không thua kém gì xe đua Mercedes-AMG GT2: với vi xử lý Intel® Core™ Ultra 9 185H và card đồ hoạ NVIDIA® GeForce RTX™ 4080, kết hợp cùng tản nhiệt buồng hơi cỡ lớn, các game thủ có thể an tâm để tập trung giành chiến thắng trên chiến trường ảo.

Laptop MSI được trang bị vi xử lý hỗ trợ AI mới nhất và card đồ hoạ NVIDIA® GeForce RTX™

Về dòng laptop sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, MSI đã mang đến triển lãm Computex 2024 loạt laptop được trang bị vi xử lý mới nhất sử dụng cả vi xử lý Intel® lẫn AMD, có năng lực tính toán AI đạt tới 100 TOPS và hỗ trợ hơn 500 mô hình AI, có thể hoạt động tối ưu với vi xử lý Intel® Core™ Ultra. Đây chính là nền tảng cực kỳ vững chắc cho sự phát triển của AI PC, khi hỗ trợ nhiều mô hình AI, cấu trúc và hơn bất kỳ hãng sản xuất vi xử lý nào khác. Đặc biệt là khi kết hợp cùng GPU GeForce RTX Laptop, khả năng tính toán có thể đạt tới 542 TOPS, cho hiệu năng đỉnh cao và mang lại trải nghiệm AI độc đáo hơn.

Mẫu máy chơi game cầm tay sử dụng nền tảng Windows 11 thế hệ mới Claw 8 AI+ là mẫu máy chơi game cầm tay được trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra (tên mã “Lunar Lake”) với màn hình 8inch, mang đến trải nghiệm chơi game di động mượt mà và phong phú hơn.

Cùng tìm hiểu chi tiết hơn về các mẫu máy được MSI ra mắt tại Computex 2024

Prestige & Summit: là loạt laptop AI+ hàng đầu dành cho doanh nhân và giới văn phòng. Cụ thể Prestige và Summit được trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra (tên mã “Lunar Lake”). So với thế hệ trước, dòng vi xử lý mới có hiệu năng xử lý AI cao hơn gấp 3 lần. Đồng thời, nhờ tích hợp GPU, CPU và NPU nên hiệu năng tính toán AI đạt tới 100 TOPS, cho phép chạy nhiều phần mềm hoặc dịch vụ AI hơn trên chính laptop của bạn. Kết hợp với các phần mềm và dịch vụ tới từ hơn 100 nhà phát triển độc lập được tối ưu cho vi xử lý mới này, người dùng sẽ lập tức được hưởng lợi và có trải nghiệm tốt hơn.

Ngoài ra, dòng vi xử lý cũng được tối ưu cho hơn 500 mô hình AI, đây thực sự là một nền tảng lý tưởng cho việc phát triển các dịch vụ liên quan tới AI. Bên cạnh khả năng xử lý AI hàng đầu, vi xử lý Core™ Ultra mới (tên mã “Lunar Lake”) cũng có hiệu suất tiêu thụ điện năng xuất sắc, cho phép máy mỏng hơn, nhẹ hơn, có thời lượng pin cao hơn.

Dòng laptop Prestige có 3 kích cỡ màn hình: 13, 14 và 16 inch. Ngoài việc trang bị vi xử lý mới nhất, dòng máy Prestige còn có thân máy siêu nhẹ, dung lượng pin cực lớn và thời lượng sử dụng pin dài. Ví dụ như chiếc Prestige 13 AI+ Evo, trọng lượng nhẹ chỉ 990g nhưng có viên pin tới 75Wh, cho phép sử dụng suốt cả ngày dài không cần sạc lại.

Thêm vào đó, toàn bộ dòng Prestige đều được nâng cấp lên webcam 5MP, cho chất lượng hình ảnh khi live stream hoặc họp online tốt hơn.

Summit 13 AI+ Evo là một thành viên khác trong dòng sản phẩm doanh nhân và văn phòng, được trang bị vi xử lý Intel® Core™ Ultra (tên mã “Lunar Lake”), thân máy siêu nhẹ, tính năng bảo mật phong phú, cùng bút cảm ứng MSI Pen 2 hỗ trợ chuẩn MPP 2.6. Đây thực sự là mẫu laptop xoay gập 13inch linh hoạt nhất hiện nay.

Stealth A16 AI+ & Creator A16 AI+: Laptop gaming & sáng tạo nội dung 16-inch mỏng nhẹ đầu tiên trên thế giới trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ AI 300 Series

MSI cũng đã giới thiệu bộ đôi laptop gaming và sáng tạo nội dung 16inch mỏng nhẹ đầu tiên trên thế giới mang tên Stealth A16 AI+ và Creator A16 AI+. Đây là thành quả của sự kết hợp giữa công nghệ AI, khả năng chơi game và làm việc sáng tạo thế hệ mới. Dòng vi xử lý AMD Ryzen™ AI 300 có thiết kế kiến trúc, đồ hoạ tích hợp và NPU mới nhất, mang lại hiệu năng xử lý xuất sắc, khả năng hiển thị tuyệt vời cùng năng lực tính toán AI ấn tượng.

Được xây dựng trên kiến trúc XDNA 2 mới, Stealth A16 AI+ và Creator A16 AI+ cho hiệu năng cao hơn tới 3 lần so với thế hệ trước, cho phép chạy trực tiếp AI diễn sinh hoặc mô hình ngôn ngữ cỡ lớn ngay trên laptop của bạn. Chip đồ hoạ tích hợp Radeon™ 800M series có số lượng nhân đồ hoạ cao hơn tới 33% so với thế hệ trước, cho trải nghiệm chơi game mượt mà ngay cả trên laptop mỏng nhẹ. Phần nhân xử lý sử dụng kiến trúc Zen 5, hỗ trợ tối đa tới 12 nhân lớn và dung lượng bộ nhớ trên chip cao hơn tối đa 50% so với các sản phẩm trước đây, cho khả năng xử lý hàng đầu hiện nay.

Ngoài ra, Stealth A16 AI+ và Creator A16 AI+ cũng được trang bị card đồ hoạ NVIDIA® GeForce RTX™ 40 series mới nhất, mang đến năng lực tính toán AI đỉnh cao. Được thiết kế cho kỉ nguyên AI, GeForce RTX™ sở hữu nhân Tensor chuyên biệt cho AI, mang lại hiệu năng xuất sắc cùng các tính năng đột phá.

Ngoài ra, cả Stealth A16 AI+ và Creator A16 AI+ đều có thân máy hợp kim nhôm-magie siêu nhẹ, tản nhiệt Cooler Boost 5 mạnh mẽ, vô vàn cổng kết nối – nhờ vậy mà hai mẫu máy 16-inch siêu nhẹ này có thể cân bằng tốt mọi nhu cầu, đáp ứng cả việc chơi game và sáng tạo nội dung.

Cả Summit A16 AI+và Prestige A16 AI+ đều sử dụng vi xử lý AMD Ryzen™ AI 300 series, viên pin lớn 82Wh và thân máy cực nhẹ, là những lựa chọn lý tưởng cho người làm việc chuyên nghiệp cần tính di động cao.

Claw x Fallout Limited Edition

Claw 8 AI+ với nền tảng Windows 11 đầu tiên, sử dụng vi xử lý Intel® Core™ Ultra (tên mã “Lunar Lake”), Claw 8 AI+ vừa chính thức ra mắt tại COMPUTEX sẽ là một sản phẩm được đông đảo các fan của máy game cầm tay trên toàn cầu quan tâm.

Ngoài việc cải thiện hiệu suất tiêu thụ điện nhờ vi xử lý mới, MSI còn thêm 1 cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt 4, gia tăng độ nảy của nút LB/RB, tăng dung lượng pin, sử dụng cục sạc thiết kế gắn tường nhẹ hơn. Claw 8 AI+ được kỳ vọng sẽ là mẫu máy chơi game cầm tay 8inch hiện đại nhất thị trường. Khi được mở bán chính thức, máy sẽ được tặng kèm một tháng dùng thử Xbox Game Pass để người dùng có thể trải nghiệm các game AAA mới nhất hiện nay.

Claw x Fallout Limited Edition là thành quả của sự hợp tác giữa MSI và studio game lừng danh Bethesda. Theo đó phiên bản đặc biệt Claw x Fallout được ra mắt tại COMPUTEX lần này có phần ngoại thất đều lấy cảm hứng từ các Vault, thiết bị Pip-Boy được đeo bởi người trú ẩn trong Vault và robot, đây quả là sản phẩm không thể bỏ qua với các fan của Fallout hay game thủ nói chung.

Với thiết kế ôm tay, pin lớn nhất trong phân khúc, tản nhiệt mạnh mẽ, cần analog và nút cò dùng cảm biến từ (Hall effect), chiếc Claw chạy Windows 11 cho phép người chơi tận hưởng series Fallout bất cứ lúc nào. Giờ đây bạn có thể nhập tâm tốt hơn vào thế giới hậu tận thế sau thảm hoạ hạt nhân trong game.

Về dòng Modern mới: MSI đã nhận được nhiều lời khen ngợi kể từ khi ra mắt nhờ bàn phím sử dụng thoải mái cùng thiết kế gọn nhẹ. Từ đó, MSI đã phát triển và công bố dòng laptop Modern phiên bản mới, với các kích thước màn hình 13, 14 và 15inch. Ngoài việc giữ bàn phím chất lượng cao và thân máy mỏng nhẹ, dòng máy mới còn có hệ thống cổng kết nối phong phú với cổng mạng LAN RJ-45 mới cho kết nối Internet ổn định hơn. Bổ sung nhỏ này đặc biệt đáng giá đối với việc sử dụng thường ngày của người dùng văn phòng và học sinh/sinh viên.

Tất cả đều đang được trưng bày tại gian hàng MSI ở COMPUTEX 2024.

Vị trí gian hàng: tầng 4, Trung tâm triển lãm Taipei Nangang, Sảnh 1 (TaiNEX 1)

Số hiệu gian hàng: M0806

Địa chỉ: Số 1, Jingmao 2nd Rd., quận Nangang, thành phố Taipei

Thời gian triển lãm: 04/06/2024 - 07/06/2024, từ 9h30 - 17h30