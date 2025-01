FPT Smart Home cung cấp thiết bị nhà thông minh cho dự án The Hybrid Thủ Đức

Với mong muốn đáp ứng những tiêu chuẩn tiện nghi 4.0 cũng như mang lại không gian sống hiện đại nhất cho cư dân, FPT Smart Home và Rio Land đã chung tay tích hợp hệ thống nhà thông minh vào toàn bộ căn hộ tại dự án The Hybrid.

Đặc biệt, với những yêu cầu khắt khe về nơi cư trú của giới chuyên gia, quản lý nước ngoài nếu sinh sống và làm việc tại đây đều được đảm bảo. Căn hộ trở thành nơi đáng để lựa chọn an cư hoặc phương án đầu tư hợp lý trong bối cảnh thành phố Thủ Đức dự kiến thu hút khoảng 60.000 - 70.000 doanh nghiệp và cư dân đến sinh sống và làm việc vào năm 2025, trong đó có khoảng 20.000 kỹ sư và chuyên gia.

Tòa tháp The Hybrid – phiên bản đẳng cấp nhất MT Eastmark City – vừa chính thức ra mắt đã thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan và đăng ký chọn mua căn hộ. Sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc ngay tại mặt tiền Vành đai 3, cách Thủ Thiêm 10 phút di chuyển, The Hybrid được xây dựng theo xu hướng sống linh hoạt với thiết kế chỉn chu cùng hệ tiện ích cao cấp.

Căn hộ cũng được bàn giao đầy đủ nội thất cơ bản nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng Châu Âu như: thiết bị vệ sinh Duravit, thiết bị điện Panasonic, máy nước nóng Ariston, bếp từ và máy hút mùi Hafele, máy lọc nước AOSmith, đồ gỗ An Cường,...

Trong đó đáng chú ý là tất cả căn hộ tại The Hybrid đều được lắp đặt thiết bị FPT Smart Home, điều này không chỉ thể hiện rõ tâm huyết của chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án về việc kiến tạo nên những căn hộ thông minh, mà còn góp phần giúp gia tăng giá trị, tăng trải nghiệm cho những chủ nhân tương lai tại đây.

Với hệ thống thiết bị nhà thông minh FPT Smart Home, cư dân có thể linh hoạt điều khiển, tắt bật tất cả thiết bị điện chỉ bằng giọng nói hoặc qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Đặc biệt, tính năng lập lịch, hẹn giờ cho đèn chiếu sáng, điều hoà, máy nóng lạnh… thông qua app FPT Life, giúp cho các thiết bị tự động hoạt động theo lịch trình cài sẵn, người dùng không cần phải thao tác thủ công khi sinh hoạt tại căn hộ.

Các kịch bản như “ra ngoài”, “về nhà”, “ăn tối” cũng được cá nhân hoá theo nhu cầu của mỗi người dùng, đem lại sự tiện nghi nhất. Tính năng tự động hoá không chỉ giúp tạo ra một cuộc sống lý tưởng, thoải mái cho cư dân tương lai, mà còn góp phần tiết kiệm điện năng sử dụng khi chính mỗi người có thể kiểm soát và quản lý hoạt động của toàn bộ thiết bị điện trong nhà.

Và đề bảo đảm vấn đề an ninh, an toàn, tiện ích cho cư dân sinh sống tại đây, việc trang bị các cảm biến cửa gửi thông báo và kích hoạt báo động khi phát hiện xâm nhập trái phép chính là một trong những điều kiện bắt buộc để cư dân an tâm sinh sống và làm việc. Bên cạnh đó, yếu tố công nghệ, kỹ thuật là lợi thế vượt trội của FPT Smart Home, cùng với yếu tố thẩm mỹ, sang trọng. Từ đó, đáp ứng hài hoà 4 phong cách nội thất riêng biệt tại The Hybrid, giúp khắc họa rõ nét vẻ đẹp thời thượng, linh hoạt, trọn vẹn của mỗi căn hộ.

Được xây dựng và thiết kế để trở thành không gian sống thông minh cao cấp, tiên phong cho "chuẩn sống chuyên gia" mới giữa thủ phủ công nghệ Thủ Đức, mỗi căn hộ tại The Hybrid đều đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về không gian sống, kiến trúc, tiện ích cũng như về hạ tầng kỹ thuật. Đã đến lúc những căn hộ không chỉ là nơi ở, mà còn là một phần của cuộc sống thông minh và tiện lợi. Đó là lý do cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Rio Land và FPT Smart Home nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

FPT Smart Home hiện có hơn 300 điểm bán trên toàn quốc, cùng đội ngũ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng sẵn sàng hỗ trợ 24/7, năng lực triển khai lắp đặt cho hàng trăm công trình suốt nhiều năm qua. FPT Smart Home không chỉ mong muốn mang công nghệ Việt kiến tạo hạnh phúc cho từng ngôi nhà, mà xa hơn nữa, hệ thống điện thông minh của FPT sẽ phủ sóng khắp những khu căn hộ cao cấp, những tòa nhà trong thành phố cùng với những giải pháp tổng thể, đồng bộ.