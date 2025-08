Samsung cập nhật One UI trên các mẫu TV tầm trung

Làm thế nào để kiểm tra bản cập nhật One UI trên TV Samsung? Để cập nhật One UI cho TV Samsung, người dùng thực hiện theo các bước sau: Vào Cài đặt (Settings) → Tất cả cài đặt (All Settings). Chọn mục Hỗ trợ (Support) → Cập nhật phần mềm (Software Update). Nhấn Cập nhật ngay (Update Now) và chờ quá trình hoàn tất. Lưu ý: Quá trình cập nhật có thể mất từ 10–15 phút. Đảm bảo TV được kết nối với nguồn điện ổn định hoặc sử dụng bộ lưu điện để tránh việc mất điện đột ngột.