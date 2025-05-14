UNIQLO khởi động ‘Tuần Lễ Cảm Ơn’ năm 2025

Cụ thể, trong thông báo chính thức vừa được gửi đi từ nhãn hàng UNIQLO, thương hiệu thời trang bán lẻ toàn cầu đến từ Nhật Bản, thì Tuần Lễ Cảm Ơn (Kanshasai) sẽ diễn ra đồng thời tại 29 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến của UNIQLO tại Việt Nam từ ngày 23/05 đến ngày 29/05/2025.

Đây là chương trình được tổ chức hai lần mỗi năm, là một trong những sự kiện được mong đợi nhất của UNIQLO, đồng thời cũng là cơ hội đặc biệt để thương hiệu bày tỏ sự tri ân với hàng triệu khách hàng toàn quốc thông qua nhiều hoạt động và ưu đãi hấp dẫn.

‘Tuần Lễ Cảm Ơn’ sẽ diễn ra tại 29 cửa hàng của UNIQLO trên toàn quốc

“Trong suốt hơn 5 năm qua, Tuần Lễ Cảm Ơn đã trở thành sự kiện thường niên được đông đảo khách hàng Việt Nam yêu mến và đón nhận. Đây không chỉ là dịp đặc biệt để chúng tôi gửi lời tri ân chân thành đến khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu, mà còn là cơ hội để khách hàng tận hưởng các chương trình mua sắm hấp dẫn, đồng thời góp phần vào những hoạt động hỗ trợ cộng đồng đầy ý nghĩa của UNIQLO tại Việt Nam. Lấy cảm hứng từ tinh thần Omotenashi - triết lý hiếu khách đặc trưng của Nhật Bản, chúng tôi hy vọng mang đến không gian và trải nghiệm mua sắm tận tâm, chu đáo, trọn vẹn và thoải mái cho mọi khách hàng, từ đó tiếp tục khẳng định vị trí thương hiệu được hàng triệu khách hàng Việt Nam tin tưởng lựa chọn.” Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết.

BST UT Mickey Mouse in Vietnam mới nhằm tôn vinh văn hóa và ẩm thực Việt

Theo đó, bộ sưu tập (BST) UT Mickey Mouse in Vietnam mới nhằm tôn vinh văn hóa và ẩm thực Việt sẽ bao gồm 3 họa tiết dưới góc nhìn gần gũi và sinh động của hai nhân vật biểu tượng - Mickey và Minnie.

Lấy cảm hứng từ đời sống thường nhật và tinh thần đường phố đậm bản sắc, BST chia sẻ hành trình khám phá những món ăn, địa danh và trang phục truyền thống Việt Nam của Mickey & Minnie. Từ việc thưởng thức ly cà phê sữa đá, khám phá chợ Bến Thành, tham quan hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt là khi hai nhân vật khoác lên tà áo dài truyền thống, mỗi họa tiết tái hiện chân thực và sinh động những vẻ đẹp mang đậm cảm hứng Việt.

Đặc biệt, doanh thu của BST đặc biệt này cũng sẽ được UNIQLO đóng góp một phần vào Quỹ Hy vọng để xây dựng hai điểm trường mới tại Quảng Nam và Quảng Bình, với mong muốn mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh tại miền Trung.

Tuần Lễ Cảm Ơn còn mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm các sản phẩm LifeWear được yêu thích mùa Xuân/Hè 2025 với khuyến mãi giới hạn lần đầu tiên áp dụng tại tất cả cửa hàng.

Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tiên diễn ra Tuần Lễ Cảm Ơn, từ ngày 23 - 25/05, với hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.499.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được quà tặng là 01 ly giữ nhiệt tiện dụng, đa năng. (Số lượng có hạn).

Trong ngày 23/5/2025, 100 khách hàng đầu tiên với hóa đơn bất kỳ sẽ được tặng một chai trà xanh Oi Ocha, áp dụng tại 29 cửa hàng bán lẻ trên cả nước.

Đồng thời, từ ngày 23 - 29/05, UNIQLO mang đến ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB, áp dụng với hóa đơn từ 3.000.000 đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

Ngoài ra, 3 khách hàng có tổng hóa đơn mua sắm cao nhất, đăng nhập tài khoản UNIQLO online khi thanh toán và đăng ký thư điện tử ANA trong Tuần Lễ Cảm Ơn, từ ngày 23/05 tới ngày 29/05/2025, sẽ được tặng một vé máy bay khứ hồi tới Tokyo (Nhật Bản) của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA). 50 khách hàng tiếp theo sẽ được tặng áo khoác chống tia UV từ UNIQLO.