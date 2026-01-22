Danh sách Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, Lễ mít tinh và Giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức trực tiếp và trực tuyến trên phạm vi toàn quốc vào sáng ngày 27/6.