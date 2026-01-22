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Danh sách Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phạm Anh

Phạm Anh

23:31 | 22/01/2026
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Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Danh sách Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV:

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
1 1 ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương
2 2 ĐÀO TUẤN ANH Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng
3 3 TRẦN VĂN BẮC Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
4 4 ĐỖ THANH BÌNH Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
5 5 LÊ HẢI BÌNH Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
6 6 ĐOÀN XUÂN BƯỜNG Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
7 7 ĐỖ VĂN CHIẾN Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
8 8 HOÀNG DUY CHINH Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
9 9 NGUYỄN TÂN CƯƠNG Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
10 10 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
11 11 NGUYỄN HỒNG DIÊN Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội
12

12

ĐẶNG VĂN DŨNG

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
13 13 ĐOÀN ANH DŨNG Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
14

14 HOÀNG TRUNG DŨNG Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
15

15

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
16

16

NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

17

17

LƯƠNG QUỐC ĐOÀN

 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
18

18

NGUYỄN QUỐC ĐOÀN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

19

19

NGUYỄN HỮU ĐÔNG

 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
20

20

ĐẶNG HỒNG ĐỨC

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

21

21

NGUYỄN QUANG ĐỨC

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

22

22

NGUYỄN VĂN GẤU

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
23

23

PHAN VĂN GIANG

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

24

24

NGUYỄN THỊ THU HÀ

 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng
25

25

VŨ HẢI HÀ

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội
26

26

LÊ KHÁNH HẢI

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

27

27

LÊ NGỌC HẢI

 Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng

28

28

NGÔ ĐÔNG HẢI

 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
29

29

NGUYỄN LONG HẢI

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

30

30

NGUYỄN THANH HẢI

 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
31

31

NGUYỄN VĂN HIỀN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
32

32

TRẦN THỊ HIỀN

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

33

33

 NGUYỄN SỸ HIỆP

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

34

 34

PHAN CHÍ HIẾU

 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
35

35

BÙI THỊ MINH HOÀI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
36

36

NGUYỄN THỊ HỒNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
37

37

ĐOÀN MINH HUẤN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

38

38

LÊ MẠNH HÙNG

 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương
39

39

LÊ QUỐC HÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

40

40

BÙI QUANG HUY

 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
41

41

DƯƠNG QUỐC HUY

 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
42

42

LÊ MINH HƯNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

43

43

 NGUYỄN ĐỨC HƯNG

Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
44

44

 TRẦN TIẾN HƯNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

45

45

NGUYỄN ĐÌNH KHANG

 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

46

 46

TRẦN VIỆT KHOA

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
47

47

VŨ TRUNG KIÊN

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
48

48

ĐÀO HỒNG LAN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế
49

49

NGUYỄN NGỌC LÂM

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
50

50

NGUYỄN THANH LÂM

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
51

51

TRẦN THANH LÂM

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
52 52 TRỊNH MẠNH LINH Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
53

53

NGUYỄN HỒNG LĨNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
54

54

NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
55

55

NGUYỄN VĂN LONG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
56

56

LÊ VĂN LỢI

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
57

57

NGUYỄN THỊ THANH MAI

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
58

58

PHAN VĂN MÃI

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV
59

59

LÊ QUANG MẠNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
60

60

LÂM VĂN MẪN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
61

61

TRẦN THANH MẪN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội
62

62

LÊ QUỐC MINH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
63

63

TRẦN HỒNG MINH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
64

64

PHẠM HOÀI NAM

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
65

65

HÀ THỊ NGA

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
66

66

LÊ THỊ NGA

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV
67

67

NGUYỄN THANH NGHỊ

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
68

68

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
69

69

BÙI VĂN NGHIÊM

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
70

70

TRẦN THANH NGHIÊM

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng
71

71

NGUYỄN QUANG NGỌC

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
72

72

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính
73

73

CHIÊM THỐNG NHẤT

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
74

74

NGUYỄN HẢI NINH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
75

75

LA CÔNG PHƯƠNG

Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
76

76

LÊ HỒNG QUANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
77

77

LƯƠNG TAM QUANG

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
78

78

NGUYỄN VĂN QUẢNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
79

79

VŨ HẢI QUÂN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ

80

80

 THÁI THANH QUÝ

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
81

81

TRỊNH VĂN QUYẾT

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
82

82

HOÀNG MINH SƠN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
83

83

NGUYỄN KIM SƠN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
84

84

VŨ HỒNG SƠN

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
85

85

ĐỖ TIẾN SỸ

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
86

86

NGUYỄN THÀNH TÂM

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
87

87

LÊ ĐỨC THÁI

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
88

88

TRẦN HỒNG THÁI

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
89

89

LÂM THỊ PHƯƠNG THANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
90

90

NGUYỄN THỊ THANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
91

91

TRẦN SỸ THANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
92 92 ĐINH HỮU THÀNH Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
93

93

NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
94

94

NGUYỄN VĂN THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính

95

95

PHẠM TẤT THẮNG

 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
96

96

TÀO ĐỨC THẮNG

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
97

97

TRẦN ĐỨC THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
98

98

LÊ XUÂN THẾ

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
99

99

LÊ XUÂN THUÂN

Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
100

100

LÊ THỊ THỦY

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ
101

101

NGUYỄN HUY TIẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
102

102

ĐẶNG KHÁNH TOÀN

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
103

103

TRƯƠNG THIÊN TÔ

Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

104

104

LÊ TẤN TỚI

 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
105

105

PHẠM THỊ THANH TRÀ

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
106

106

NGUYỄN HẢI TRÂM

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao
107

107

LÊ MINH TRÍ

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

108

 108 HÀ QUỐC TRỊ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

109

109

LÊ HOÀI TRUNG

 Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
110

110

TRẦN CẨM TÚ

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
111

111

NGÔ VĂN TUẤN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước
112

112

NGUYỄN ANH TUẤN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
113

113

PHẠM GIA TÚC

Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

114

114

HOÀNG THANH TÙNG

 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV
115

115

PHẠM THẾ TÙNG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
116

116

ĐỖ XUÂN TỤNG

Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
117

117

LÊ VĂN TUYẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

118

118

NGUYỄN THỊ TUYẾN

 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
119

119

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
120

120

NGUYỄN ĐẮC VINH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV
121

121

NGUYỄN MINH VŨ

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
122 122 VÕ THỊ ÁNH XUÂN Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước
123

123

DƯƠNG TRUNG Ý

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
KHỐI ĐỊA PHƯƠNG
124

1

CAO THỊ HÒA AN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
125 2 PHAN THĂNG AN Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
126

3

NGUYỄN DOÃN ANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

127

4

NGUYỄN HOÀI ANH

 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
128

5

PHẠM ĐỨC ẤN

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

129

6

LÊ NGỌC CHÂU

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
130

7

LÊ TIẾN CHÂU

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng
131

8

NGÔ CHÍ CƯỜNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Tháp
132

9

QUẢN MINH CƯỜNG

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh
133

10

 TRẦN TIẾN DŨNG Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
134

11

PHẠM ĐẠI DƯƠNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
135 12 NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
136

13

NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
137

14

NGUYỄN HOÀNG GIANG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
138 15 NGUYỄN HỒ HẢI Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
139

16

NGUYỄN TIẾN HẢI

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang
140

17

TÔN NGỌC HẠNH

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
141

18

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
142

19

TRỊNH VIỆT HÙNG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
143

20

Y THANH HÀ NIÊ KDĂM

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng
144 21 HOÀNG QUỐC KHÁNH Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
145 22 NGUYỄN DUY LÂM Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
146 23 TRẦN VĂN LÂU Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

147

24

HẦU A LỀNH

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
148

25

NGUYỄN PHƯỚC LỘC

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh
149

26

VÕ VĂN MINH

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh
150

27

HỒ VĂN MỪNG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
151

28

HỒ VĂN MƯỜI

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
152 29 LÊ MINH NGÂN Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
153

30

NGUYỄN HỮU NGHĨA

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
154

31

HOÀNG VĂN NGHIỆM

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La
155 32 NGUYỄN DUY NGỌC Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

156

33

PHẠM QUANG NGỌC

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
157

34

THÁI ĐẠI NGỌC

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
158

35

HỒ VĂN NIÊN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
159

36

ĐẶNG XUÂN PHONG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình
160

37

LÊ QUỐC PHONG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
161

38

TRẦN PHONG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
162 39 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
163

40

LÊ NGỌC QUANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
164

41

TRẦN LƯU QUANG

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
165 42 NGUYỄN VĂN QUYẾT Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
166

43

NGUYỄN HỒNG THÁI

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
167

44

ĐỒNG VĂN THANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ
168

45

NGHIÊM XUÂN THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
169

46

VŨ ĐẠI THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
170 47 NGUYỄN KHẮC THẬN Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

171

48

NGUYỄN KHẮC TOÀN

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Huế
172

49

 LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
173

50

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế
174 51 TRỊNH XUÂN TRƯỜNG Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
175

52

PHẠM ANH TUẤN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
176

53

TRẦN HUY TUẤN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
177

54

VƯƠNG QUỐC TUẤN

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
178

55

LÊ QUANG TÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cần Thơ
179

56

VŨ HỒNG VĂN

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai
180 57 HỒ THỊ HOÀNG YẾN Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long

Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV:

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1

NGUYỄN HẢI ANH

Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
2 NGUYỄN TUẤN ANH Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
3

NGUYỄN MẠNH CUỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
4

BÙI QUỐC DŨNG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
5

NGUYỄN HUY DŨNG

Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
6

NGUYỄN MINH DŨNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
7

BÙI THẾ DUY

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8

TRẦN DUY ĐÔNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
9

VŨ MẠNH HÀ

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế
10

LÊ HẢI HÒA

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
11

U HUẤN

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi
12 ĐỖ HỮU HUY Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
13 NGUYỄN HỒNG PHONG Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
14

BÙI HOÀNG PHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
15 TRẦN QUÂN Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính
16

TRẦN ĐĂNG QUỲNH

Thiếu tướng, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư, sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái
17

NGUYỄN MINH TRIẾT

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
18 HỒ XUÂN TRƯỜNG Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
19

BÙI ANH TUẤN

Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
20

MÙA A VẢNG

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Ủy viên dự khuyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Đại hội Đảng XIV Đại hội XIV

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Hải Phòng

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Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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AUD 17605 17878 18455
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CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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CZK 0 1190 0
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KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
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NZD 0 14648 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
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THB 0 734.3 0
TWD 0 820 0
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00

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