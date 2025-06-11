Qualcomm ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam

Sự kiện khẳng định cam kết mạnh mẽ của Qualcomm trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng hành cùng Việt Nam trên con đường trở thành cường quốc công nghệ của khu vực.

Qualcomm ra mắt Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam

Là bước đi tiếp nối thương vụ sáp nhập bộ phận nghiên cứu mảng AI tạo sinh (Generative AI) của VinAI - một trong những công ty nghiên cứu AI hàng đầu Việt Nam, trung tâm mới của Qualcomm kết hợp chuyên môn đẳng cấp thế giới của tập đoàn cùng khả năng am hiểu sâu sắc các lĩnh vực học máy, thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại Việt Nam. Cột mốc này được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực của Qualcomm trong việc phát triển các mô hình AI nền tảng, đồng thời khẳng định sự hiện diện lâu dài của công ty trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Với đội ngũ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chuyên gia AI làm việc Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trung tâm AI R&D mới sẽ trực thuộc nhóm Nghiên cứu AI toàn cầu của Qualcomm, đóng vai trò then chốt trong việc phát triển các giải pháp AI tạo sinh và AI tác nhân (agentic AI) ứng dụng trên nhiều lĩnh vực như điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, công nghệ thực tế mở rộng (XR), ô tô và các ứng dụng thế giới vạn vật (IoT).

Bà Trần Mỹ An (An Chen) - Phó chủ tịch kỹ thuật Qualcomm

Sau thương vụ với VinAI, TS. Bùi Hải Hưng - nguyên Tổng Giám đốc VinAI sẽ đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch về Công nghệ của Qualcomm. Với hàng chục năm kinh nghiệm nghiên cứu công nghệ AI/ML tại các trung tâm uy tín như SRI và Google DeepMind, TS. Hưng sẽ phụ trách định hướng chiến lược nghiên cứu tại Việt Nam, đồng thời đóng góp vào định hướng nghiên cứu AI của Qualcomm trên phạm vi toàn cầu. TS. Trần Mỹ An (An Mei Chen), Phó Chủ tịch về Kỹ thuật của Qualcomm, với hàng chục năm kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng trong nhiều lĩnh vực công nghệ và cấp phép bản quyền của Qualcomm, sẽ chỉ đạo mảng quản lý kỹ thuật, đồng thời chịu trách nhiệm cho các hoạt động mở rộng sang lĩnh vực kỹ thuật khác.

Trung tâm cũng sẽ tập trung vào đổi mới công nghệ từ khâu nghiên cứu cơ bản đến xây dựng nền tảng, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực khu vực và các mối quan hệ hợp tác có tính học thuật, đồng thời đóng góp trực tiếp vào lộ trình sản phẩm toàn cầu của Qualcomm cũng như sự phát triển của ngành công nghệ AI tại Việt Nam.

Việt Nam đang tích cực xây dựng một hệ sinh thái thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động và tăng cường khả năng đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh này, khoản đầu tư của Qualcomm sẽ góp phần thúc đẩy các mục tiêu ưu tiên của quốc gia nhờ kết hợp năng lực AI tiên tiến hàng đầu thế giới, đồng thời trao cơ hội, tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu Việt cùng phát triển các giải pháp phù hợp để đối diện với các thách thức trong nước lẫn quốc tế.

Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam

“Việc Qualcomm đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển AI tại Việt Nam nhấn mạnh sức mạnh nội tại ngày càng lớn của hệ sinh thái công nghệ trong nước, đồng thời khẳng định vai trò thiết yếu của các quan hệ hợp tác quốc tế trong việc thúc đẩy Chiến lược Quốc gia về Trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của các tập đoàn công nghệ quốc tế như Qualcomm trong việc nâng cao năng lực nội tại, thúc đẩy chuyển giao tri thức và xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao cho tương lai.” Ông Bùi Thế Duy, Thứ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.

ông Alex Rogers, Chủ tịch mảng Bản quyền Công nghệ (QTL) và Hợp tác đối ngoại của Qualcomm Technologies, Inc chia sẻ: “Việc ra mắt Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Trí tuệ Nhân tạo không chỉ thể hiện cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc hỗ trợ các nghiên cứu đột phá và phát triển tài năng tại Việt Nam, mà còn đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới công nghệ tiên tiến."

Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm Vietnam, Campuchia và Lào

“Bằng cách kết hợp nguồn nhân lực tinh hoa của Việt Nam với quy mô và chuyên môn của Qualcomm trên toàn cầu, chúng tôi kỳ vọng có thể nâng cao năng lực phát triển các giải pháp AI tiên tiến, tiết kiệm năng lượng cho nhiều ứng dụng khác nhau, đồng thời củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị đổi mới toàn cầu”, ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ Nhân tạo của Qualcomm hướng đến việc tạo ra tác động kinh tế – xã hội lâu dài thông qua việc mở rộng cơ hội việc làm ngành kỹ thuật, thúc đẩy hợp tác với các trường đại học Việt Nam và xây dựng nguồn nhân lực công nghệ ổn định cho ngành công nghiệp trong nước. Việc ra mắt trung tâm mới cũng đặt nền móng cho khả năng mở rộng quy mô và xuất khẩu các giải pháp AI được phát triển tại Việt Nam đến các thị trường quốc tế.