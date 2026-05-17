Phú Thọ đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số tiếp cận nguồn lực và thuộc nhóm dẫn đầu về chính quyền kiến tạo

Theo báo cáo PCI 2025, nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế nổi bật nhất cả nước gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Các địa phương này đều duy trì cấu trúc điều hành tương đối cân bằng, với ít nhất 5 trong số 9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Trong nhóm này, Phú Thọ tạo dấu ấn rõ nét ở khả năng khai thông nguồn lực cho doanh nghiệp khi đứng thứ hai toàn quốc về chỉ số Tiếp cận nguồn lực. Đây là chỉ số phản ánh mức độ thuận lợi của doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất và các nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, tỉnh còn đứng thứ năm cả nước về Chính quyền kiến tạo, đồng thời nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu ở các chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Chi phí không chính thức.

Kết quả trên cho thấy những chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền địa phương. Thay vì tập trung vào quản lý hành chính đơn thuần, Phú Thọ đang đẩy mạnh mô hình chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, chú trọng tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nguồn lực và giảm chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động.

Tỉnh Phú Thọ được vinh danh trong Top 5 địa phương xuất sắc nhất.

Tham dự lễ công bố, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ có ông Phan Trọng Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện tỉnh đã nhận Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận vinh danh dành cho địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc năm 2025.

PCI 2025 được công bố trong bối cảnh cả nước triển khai đồng thời nhiều cải cách lớn về tổ chức bộ máy và phát triển kinh tế tư nhân. Sự kiện diễn ra đúng một năm sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, văn kiện xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Song song với đó, Việt Nam đang thực hiện quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả hơn. Trong bối cảnh này, kết quả PCI không chỉ phản ánh năng lực điều hành của địa phương mà còn trở thành thước đo mức độ thích ứng của chính quyền trước yêu cầu cải cách mới.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước thay đổi lớn của bộ chỉ số PCI sau 21 năm triển khai. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần đầu giới thiệu phiên bản PCI 2.0 và Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI). Bộ chỉ số mới được thiết kế lại theo hướng toàn diện hơn, gồm 9 chỉ số thành phần với 98 tiêu chí đánh giá, bao gồm: Gia nhập thị trường, Tiếp cận nguồn lực, Tính minh bạch, Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, Chi phí không chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Thiết chế pháp lý và Chính quyền kiến tạo.

Khác với các năm trước, VCCI không công bố bảng xếp hạng chi tiết mà chuyển sang phân nhóm chất lượng điều hành. Cách tiếp cận này nhằm phù hợp với bối cảnh thay đổi đơn vị hành chính và tiệm cận phương pháp đánh giá quốc tế. Theo báo cáo, điểm PCI trung vị của cả nước năm 2025 đạt 63,90/100 điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhận Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận giải thưởng.

Báo cáo PCI 2025 được xây dựng từ cuộc khảo sát quy mô lớn với sự tham gia của 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 1.001 hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố. Đây được xem là một trong những đợt điều tra toàn diện nhất về môi trường kinh doanh và khu vực kinh tế tư nhân trong nhiều năm gần đây.

Số liệu từ VCCI cho thấy đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,6% so với năm trước. Khu vực kinh tế tư nhân hiện tạo việc làm cho khoảng 26 triệu lao động, tương đương hơn một nửa tổng số việc làm trên toàn quốc. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận khoảng 297.500 doanh nghiệp gia nhập thị trường, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 27,4% so với năm 2024.

Dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra nhiều thách thức của khu vực tư nhân như khó tiếp cận vốn nếu thiếu tài sản bảo đảm, chi phí phát sinh ngoài quy định trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và hạn chế về năng lực đổi mới sáng tạo. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sản phẩm và dịch vụ hiện mới đạt 8,8%, thấp hơn nhiều nước trong khu vực.

Phát biểu tại lễ công bố, Hồ Sỹ Hùng nhận định khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang tích lũy nội lực cho giai đoạn tăng trưởng mới. Theo ông, nếu các điểm nghẽn về vốn, thị trường và tính minh bạch được tháo gỡ trong 12 đến 18 tháng tới, khu vực tư nhân sẽ có dư địa lớn để bứt phá.

Lãnh đạo VCCI đồng thời cho rằng PCI 2.0 và BPI sẽ trở thành công cụ quan trọng để đánh giá sâu hơn chất lượng điều hành và năng lực kiến tạo của chính quyền địa phương trong giai đoạn phát triển mới. Để hiện thực hóa mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, chính sách cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.