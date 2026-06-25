Fugu và tham vọng tạo đối trọng trên thị trường AI

Startup Sakana AI của Nhật Bản đã công bố hệ thống AI mới mang tên Fugu. Doanh nghiệp này khẳng định phiên bản cao cấp nhất của Fugu có năng lực tương đương những mô hình hàng đầu vừa bị ngừng cung cấp.

Sakana AI công bố Fugu chỉ 10 ngày sau khi hai mô hình AI Fable 5 và Mythos 5 của Anthropic bị đình chỉ hoạt động trên phạm vi toàn cầu theo yêu cầu từ Chính phủ Mỹ,

Sakana AI giới thiệu hệ thống AI mới mang tên Fugu

Động thái của Sakana AI diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng quyết liệt. Việc các mô hình AI tiên tiến chịu tác động từ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ cũng làm dấy lên những tranh luận về tính ổn định của hạ tầng AI toàn cầu.

Khác với xu hướng phát triển một mô hình đơn lẻ có quy mô ngày càng lớn, Sakana AI lựa chọn cách tiếp cận mới. Fugu hoạt động như một hệ thống điều phối, có khả năng phân chia nhiệm vụ cho nhiều mô hình AI khác nhau, sau đó tổng hợp kết quả thành một câu trả lời thống nhất cho người dùng.

Tận dụng “trí tuệ tập thể” của nhiều mô hình AI

Theo Sakana AI, Fugu được xây dựng dựa trên ý tưởng “trí tuệ tập thể”. Hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu của người dùng, tự đánh giá mức độ phức tạp của nhiệm vụ, lựa chọn mô hình phù hợp để xử lý từng phần công việc, đồng thời kiểm tra và tổng hợp kết quả trước khi trả về đầu ra cuối cùng.

Doanh nghiệp Nhật Bản hiện cung cấp hai phiên bản. Fugu tiêu chuẩn hướng đến các tác vụ phổ biến như trò chuyện, lập trình hoặc rà soát mã nguồn. Trong khi đó, Fugu Ultra được thiết kế cho các bài toán nhiều bước như nghiên cứu khoa học, phân tích bảo mật hoặc tìm kiếm thông tin chuyên sâu.

AI Sakana Fugu tận dụng “trí tuệ tập thể”

Người dùng sẽ chỉ cần tương tác thông qua một giao diện duy nhất mà không cần biết phía sau có bao nhiêu mô hình AI tham gia xử lý. Sakana AI cho rằng cách tiếp cận này giúp tận dụng thế mạnh của nhiều hệ thống khác nhau thay vì phụ thuộc vào một mô hình đơn lẻ.

Công bố kết quả ấn tượng nhưng còn chờ kiểm chứng

Sakana AI cho biết Fugu Ultra đạt nhiều kết quả đáng chú ý trong các bài đánh giá năng lực AI. Ở một số bài kiểm tra về lập trình và giải quyết vấn đề, hệ thống này vượt qua nhiều mô hình đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường.

Đáng chú ý, Fugu Ultra được giới thiệu là có khả năng cạnh tranh với những mô hình tiên tiến nhất hiện nay. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ sử dụng cụm từ “ngang tầm” thay vì khẳng định vượt trội hoàn toàn.

Điểm hiệu năng của Fugu do Sakana AI công bố

Giới quan sát cũng lưu ý rằng các kết quả đánh giá hiện chủ yếu do Sakana AI tự công bố. Chưa có nhiều tổ chức độc lập xác nhận toàn bộ số liệu này. Một số bài kiểm tra còn cho thấy phiên bản tiêu chuẩn đạt kết quả cao hơn bản Ultra, cho thấy việc huy động thêm nhiều mô hình không phải lúc nào cũng tạo ra hiệu quả tốt hơn.

Hướng đi mới trong cuộc đua AI toàn cầu

Fugu được phát triển dựa trên các nghiên cứu khoa học mới được công bố tại Hội nghị ICLR 2026. Dự án nhận được sự chú ý nhờ đội ngũ sáng lập giàu kinh nghiệm, trong đó có David Ha, cựu nhà nghiên cứu của Google Brain, và Llion Jones, đồng tác giả công trình “Attention Is All You Need”, nền tảng quan trọng của kiến trúc AI hiện đại.

Sakana AI thành lập năm 2023 tại Tokyo và nhanh chóng thu hút vốn đầu tư từ nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Công ty hiện được định giá hàng tỷ USD sau các vòng gọi vốn gần đây.

Llion Jones (trái) và David Ha, hai thành viên góp phần tạo ra Sakana Fugu

Việc Fugu hỗ trợ giao diện lập trình tương thích với các nền tảng AI phổ biến giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận cộng đồng phát triển phần mềm. Tuy nhiên, mô hình này vẫn phụ thuộc một phần vào các hệ thống AI do các công ty Mỹ phát triển. Điều đó đồng nghĩa những biến động chính sách trong tương lai vẫn có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của nền tảng.

Sự xuất hiện của Fugu cho thấy cuộc đua AI đang bước sang giai đoạn mới, nơi các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng sức mạnh của từng mô hình riêng lẻ mà còn bằng khả năng kết nối và phối hợp nhiều hệ thống trí tuệ nhân tạo trong cùng một nền tảng.