Levoit Windi Mini

Với thông điệp "Mang làn gió đi khắp nơi", dòng sản phẩm mới của Levoit sẽ mang lại trải nghiệm “làm mát di động” nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tay cầm tiện lợi, thời lượng pin ấn tượng (bản Pro) và khả năng chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Cụ thể, với kích thước siêu nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ chỉ 1.2kg và 1.4kg, quạt tháp điều hòa Levoit Windi Mini và Levoit Windi Mini Pro dễ dàng đặt vừa vặn ở bất kỳ góc nhỏ nào, từ bàn làm việc, bàn học trẻ em hoặc di động mọi không gian trong nhà.

Levoit Windi Mini

Dù mang kích thước "mini", nhưng sức mạnh làm mát của bộ đôi này không hề nhỏ. Nhờ hệ thống cánh quạt tiên tiến giúp tối ưu hóa luồng gió với tốc độ gió cao nhất đạt 7.0m/s, mang lại cảm giác sảng khoái tức thì mà không gây khô da.

Quạt tháp điều hòa Levoit Windi Mini có 5 tốc độ gió cùng 2 chế độ vận hành là chế độ thường và chế độ turbo, cho phép người dùng tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh đó, nhờ trang bị động cơ DC tân tiến, quạt tháp điều hòa Levoit Windi Mini vận hành êm ái với độ ồn từ khoảng 20-48dB, tức chỉ nhẹ như tiếng lá rơi, giảm 36% tiếng ồn so với các dòng sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường (từ 32dB). Cả hai đều góp phần duy trì không gian yên tĩnh cho nghỉ ngơi, làm việc hoặc giấc ngủ.

Levoit Windi Mini Pro

Với sứ mệnh “làm mát di động” - mang làn gió đi khắp nơi nên điểm nhấn trong thiết kế của bộ đôi này chính là tay cầm ẩn tiện lợi, được tích hợp tinh tế vào thân máy. Thiết kế này giúp người dùng dễ dàng nhấc quạt lên và di chuyển chỉ bằng một tay, mang làn gió mát lành đi khắp nơi trong nhà.

Ngoài ra, đế sạc tự động cho phép hoạt động lên đến 20 giờ (độc quyền trên bản Levoit Windi Mini Pro) cho phép vận hành liên tục nhiều giờ chỉ sau một lần sạc đầy. Sự kết hợp giữa thời lượng pin dài và tay cầm tiện lợi giúp bạn tự tin mang quạt ngoài trời mà không lo cạn kiệt năng lượng.

Một trong những ưu điểm tiếp theo của bộ đôi quạt mát mới đến từ nhà Levoit đó chính là thiết kế không cánh an toàn và tích hợp đèn ngủ thông minh. Với thiết kế cửa gió nhỏ và cánh ẩn an toàn, quạt tháp điều hòa Levoit Windi Mini và Levoit Windi Mini Pro phù hợp cho gia đình có con nhỏ.

Quạt tháp điều hòa Levoit Windi Mini và Levoit Windi Mini Pro phù hợp cho gia đình có con nhỏ

Điểm đặc biệt chỉ có trên bản Windi Mini Pro đó là đèn ngủ thông minh giúp chăm sóc giấc ngủ chuyên sâu bằng hệ thống đèn ngủ sử dụng ánh sáng ấm 2700K mô phỏng ánh vàng dịu của hoàng hôn tự nhiên. Đèn ngủ có 3 tùy chọn độ sáng (gồm 0.3 lm, 1 lm và chế độ Breath - Nhịp thở), giúp bảo vệ mắt, thư giãn hệ thần kinh và đưa người dùng vào giấc ngủ sâu một cách tự nhiên nhất.