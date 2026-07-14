Panasonic ghi dấu ấn với 3 giải thưởng uy tín

Panasonic lọt Top 10 Doanh nghiệp xanh - Net Zero hành động

Trước đó, vào cuối tháng 6 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Tập đoàn Panasonic Holdings cũng đã được trao Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp châu Á - AREA 2026 ở hạng mục Trao quyền cho cộng đồng (Social Empowerment). Đây là một trong những giải thưởng CSR và ESG uy tín hàng đầu châu Á, do tổ chức Enterprise Asia khởi xướng nhằm tôn vinh các sáng kiến doanh nghiệp tạo ra tác động xã hội tích cực và đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của khu vực.

Cuối tháng 6 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Tập đoàn Panasonic Holdings cũng đã được trao Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp châu Á - AREA 2026 ở hạng mục Trao quyền cho cộng đồng (Social Empowerment).

Cũng trong tháng 6 vừa qua, Panasonic Việt Nam đã được vinh danh tại Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2026 ở hạng mục “Hoạt động CSR nổi bật”. Đây là năm thứ năm liên tiếp Panasonic được ghi nhận kể từ khi chương trình được tổ chức vào năm 2022 bởi Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư, đồng thời là một trong số ít doanh nghiệp đạt danh hiệu “Trụ hạng bền vững” nhờ duy trì thành tích này xuyên suốt 5 năm.

Panasonic Việt Nam đã được vinh danh tại Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2026 ở hạng mục “Hoạt động CSR nổi bật” do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức

Như vậy chỉ trong tháng 6 và tháng 7, Panasonic liên tiếp ghi dấu ấn tại ba giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Những nỗ lực bền bỉ, nổi bật trong sản xuất “xanh”, thực hiện ESG và các sáng kiến trách nhiệm xã hội vì phát triển bền vững là minh chứng cho cam kết lâu dài của Panasonic trong việc kết hợp tăng trưởng kinh doanh với kiến tạo những giá trị tích cực cho xã hội.

Có thể nói, trong hơn 50 năm phát triển tại Việt Nam, Panasonic đã luôn kiên định với cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe toàn diện của người dân trong 50 năm tiếp theo. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Panasonic luôn chú trọng các hoạt động trách nhiệm xã hội, tập trung vào môi trường và giáo dục, hai nền tảng quan trọng thiết yếu cho phát triển bền vững. Panasonic đã tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn Panasonic Green Impact hướng tới trung hòa carbon, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam vì một tương lai khỏe mạnh và bền vững.

“Bộ ba giải thưởng uy tín được trao bởi nhiều tổ chức khác nhau trong phạm vi quốc gia và khu vực không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp dài hạn của Tập đoàn Panasonic nói chung và nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam nói riêng, khẳng định định hướng phát triển bền vững mà Panasonic kiên trì theo đuổi tại Việt Nam. Đặc biệt, với cam kết Panasonic GREEN IMPACT, Panasonic đang thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải, mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất và triển khai nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội vì một tương lai khỏe mạnh và bền vững của Việt Nam.” Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ.