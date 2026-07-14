Panasonic ghi dấu ấn với 3 giải thưởng uy tín

Panasonic ghi dấu ấn với 3 giải thưởng uy tínKết nối sáng tạo
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Trước đó, vào cuối tháng 6 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Tập đoàn Panasonic Holdings cũng đã được trao Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp châu Á - AREA 2026 ở hạng mục Trao quyền cho cộng đồng (Social Empowerment). Đây là một trong những giải thưởng CSR và ESG uy tín hàng đầu châu Á, do tổ chức Enterprise Asia khởi xướng nhằm tôn vinh các sáng kiến doanh nghiệp tạo ra tác động xã hội tích cực và đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của khu vực.
|Cuối tháng 6 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Tập đoàn Panasonic Holdings cũng đã được trao Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp châu Á - AREA 2026 ở hạng mục Trao quyền cho cộng đồng (Social Empowerment).
Cũng trong tháng 6 vừa qua, Panasonic Việt Nam đã được vinh danh tại Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2026 ở hạng mục “Hoạt động CSR nổi bật”. Đây là năm thứ năm liên tiếp Panasonic được ghi nhận kể từ khi chương trình được tổ chức vào năm 2022 bởi Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư, đồng thời là một trong số ít doanh nghiệp đạt danh hiệu “Trụ hạng bền vững” nhờ duy trì thành tích này xuyên suốt 5 năm.
|Panasonic Việt Nam đã được vinh danh tại Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2026 ở hạng mục “Hoạt động CSR nổi bật” do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức
Như vậy chỉ trong tháng 6 và tháng 7, Panasonic liên tiếp ghi dấu ấn tại ba giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Những nỗ lực bền bỉ, nổi bật trong sản xuất “xanh”, thực hiện ESG và các sáng kiến trách nhiệm xã hội vì phát triển bền vững là minh chứng cho cam kết lâu dài của Panasonic trong việc kết hợp tăng trưởng kinh doanh với kiến tạo những giá trị tích cực cho xã hội.
Có thể nói, trong hơn 50 năm phát triển tại Việt Nam, Panasonic đã luôn kiên định với cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe toàn diện của người dân trong 50 năm tiếp theo. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Panasonic luôn chú trọng các hoạt động trách nhiệm xã hội, tập trung vào môi trường và giáo dục, hai nền tảng quan trọng thiết yếu cho phát triển bền vững. Panasonic đã tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn Panasonic Green Impact hướng tới trung hòa carbon, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam vì một tương lai khỏe mạnh và bền vững.
“Bộ ba giải thưởng uy tín được trao bởi nhiều tổ chức khác nhau trong phạm vi quốc gia và khu vực không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp dài hạn của Tập đoàn Panasonic nói chung và nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam nói riêng, khẳng định định hướng phát triển bền vững mà Panasonic kiên trì theo đuổi tại Việt Nam. Đặc biệt, với cam kết Panasonic GREEN IMPACT, Panasonic đang thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải, mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất và triển khai nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội vì một tương lai khỏe mạnh và bền vững của Việt Nam.” Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ.
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Giải thưởng “Năng lượng và Môi trường Xanh Bền vững tại Việt Nam” là chương trình được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các công cụ, khung đánh giá và ấn phẩm chuyên môn của Hội đồng Năng lượng Thế giới (World Energy Council – WEC), kết hợp với kinh nghiệm triển khai của VCCI tại Việt Nam, nhằm phát triển bộ tiêu chí đánh giá cho từng hạng mục, hướng tới phương pháp đánh giá định lượng tối đa đối với các tiêu chí như: giảm phát thải, hiệu quả kinh tế - xã hội, đổi mới công nghệ và tác động phát triển bền vững.
Thông qua hoạt động bình xét và vinh danh, chương trình góp phần khuyến khích đầu tư xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế, qua đó thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.
Về giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp châu Á (AREA) 2026. Đây là chương trình do Enterprise Asia, một tổ chức phi chính phủ về kinh doanh tại châu Á, khởi xướng từ năm 2011, AREA là giải thưởng quốc tế uy tín nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh có trách nhiệm. Giải thưởng tôn vinh các sáng kiến doanh nghiệp tạo tác động tích cực trong việc giải quyết những vấn đề xã hội, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của khu vực. Năm 2026, chương trình đã vinh danh gần 70 tổ chức và cá nhân vì những đóng góp nổi bật.
Và chương trình bình chọn Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững (Top 50 CSA) do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư khởi xướng từ năm 2022, nhằm ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong xu hướng phát triển bền vững, từ đó lan tỏa sâu rộng mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Năm nay, 19 doanh nghiệp FDI và 31 doanh nghiệp Việt Nam đã được ghi nhận trong chương trình.