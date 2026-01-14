Đế chế bán lẻ xa xỉ Saks Global rơi vào khủng hoảng, nộp đơn phá sản

Saks Global, công ty mẹ của Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus và Bergdorf Goodman, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo phát đi hôm nay 14/1, Saks Global cho biết đã rơi vào tình trạng cạn kiệt tiền mặt và không thể tìm được nhà đầu tư mới sẵn sàng tiếp tục rót vốn cho hoạt động kinh doanh. Việc lựa chọn phá sản theo Chương 11 cho phép công ty tiếp tục vận hành trong khi tái cấu trúc nợ, thay vì bị thanh lý ngay lập tức theo Chương 7.

Thay CEO, tìm “phao cứu sinh” 1,75 tỷ USD

Cùng với đơn xin bảo hộ phá sản, Saks Global công bố bổ nhiệm ông Geoffroy van Raemdonck, cựu CEO của Neiman Marcus, làm giám đốc điều hành, thay thế ông Richard Baker, người mới chỉ đảm nhiệm vị trí này trong vòng hai tuần.

Công ty cũng cho biết đã nhận được cam kết tài chính trị giá khoảng 1,75 tỷ USD, nhằm củng cố bảng cân đối kế toán và duy trì hoạt động trong giai đoạn tái cấu trúc. Tuy nhiên, chỉ một tuần trước đó, Saks vẫn gặp khó khăn trong việc huy động 1 tỷ USD khoản vay “vay trong khi doanh nghiệp đang hoạt động” (DIP) – nguồn vốn sống còn để duy trì hoạt động trong quá trình phá sản.

Theo CNBC, nếu không huy động được khoản vay này, khả năng Saks phải nộp đơn phá sản theo Chương 7, đồng nghĩa với thanh lý tài sản, là rất cao.

Việc Saks Global nộp đơn phá sản không phải là cú sốc hoàn toàn bất ngờ. Trong nhiều tuần trước đó, công ty đã không thể thanh toán lãi trái phiếu đến hạn, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về khả năng duy trì hoạt động.

Hiện vẫn chưa rõ số phận của gần 200 cửa hàng, bao gồm các cửa hàng mang thương hiệu Saks Fifth Avenue, chuỗi cửa hàng giảm giá, cùng các tên tuổi lớn trong phân khúc xa xỉ như Neiman Marcus và Bergdorf Goodman.

Thủ tục phá sản Chương 11 mở ra nhiều kịch bản: một nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính có thể mua lại toàn bộ tập đoàn; hoặc Saks có thể bán lẻ từng mảng kinh doanh. Trong kịch bản xấu hơn, các thương hiệu này có thể đóng cửa toàn bộ hệ thống cửa hàng vật lý và chuyển sang mô hình kinh doanh trực tuyến, tương tự những gì Lord & Taylor từng trải qua.

Thương vụ 2,7 tỷ USD và gánh nợ quá lớn

Nguyên nhân cốt lõi khiến Saks Global sụp đổ bắt nguồn từ thương vụ mua lại đối thủ lâu năm Neiman Marcus vào năm 2024 với giá 2,7 tỷ USD, phần lớn được tài trợ bằng nợ vay.

Thực tế, Saks đã gặp khó khăn trong việc thanh toán cho nhà cung cấp ngay cả trước khi thực hiện thương vụ này. Khi đó, ban lãnh đạo kỳ vọng việc sáp nhập sẽ mang lại “khả năng thanh khoản đáng kể”, cải thiện cấu trúc chi phí và tạo ra một đế chế bán lẻ xa xỉ có sức mạnh đàm phán vượt trội.

Thương vụ cũng thu hút hàng loạt nhà đầu tư lớn từ lĩnh vực công nghệ như Amazon và Salesforce, làm dấy lên kỳ vọng về một mô hình bán lẻ xa xỉ hiện đại, hiệu quả hơn.

Đứt gãy chuỗi cung ứng, niềm tin nhà cung cấp sụp đổ

Tuy nhiên, những kỳ vọng đó nhanh chóng tan vỡ. Sau giai đoạn cải thiện thanh toán, Saks chuyển sang áp dụng thời hạn thanh toán 90 ngày, khiến nhiều thương hiệu xa xỉ phản ứng gay gắt vì cho rằng điều kiện này gây áp lực lớn lên dòng tiền của họ.

Không lâu sau, công ty tiếp tục chậm thanh toán cho nhà cung cấp, dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng hóa, suy giảm chủng loại sản phẩm và kéo theo doanh thu lao dốc. Trái phiếu của Saks bắt đầu được giao dịch dưới mệnh giá, phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của thị trường về khả năng trả nợ của tập đoàn.

Trong mùa hè vừa qua, Saks đã huy động thêm 600 triệu USD vốn mới và bán một số tài sản bất động sản quan trọng để tạo thêm tiền mặt. Dù vậy, những biện pháp này chỉ giúp công ty kéo dài thời gian, chứ không thể đảo ngược xu thế suy thoái.

Tương lai mờ mịt của biểu tượng bán lẻ xa xỉ

Từng là điểm đến mua sắm của giới thượng lưu toàn cầu, Saks Global nay trở thành ví dụ điển hình cho những rủi ro của chiến lược mở rộng dựa quá nhiều vào nợ vay trong bối cảnh ngành bán lẻ truyền thống chịu áp lực lớn từ thương mại điện tử và thay đổi hành vi tiêu dùng.

Tương lai của Saks Global, cũng như các thương hiệu gắn liền với tên tuổi tập đoàn, sẽ dần rõ ràng hơn trong những tuần tới, khi quá trình tái cấu trúc và tìm kiếm nhà đầu tư mới chính thức bước vào giai đoạn quyết định.