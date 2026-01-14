Kinh tế số

Đế chế bán lẻ xa xỉ Saks Global rơi vào khủng hoảng, nộp đơn phá sản

Đức Thuận

Đức Thuận

17:22 | 14/01/2026
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Saks Global, tập đoàn đứng sau chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp mang tính biểu tượng của nước Mỹ, đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, khép lại một giai đoạn đầy tham vọng nhưng cũng nhiều sai lầm của đế chế bán lẻ xa xỉ tồn tại suốt 159 năm.
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Đế chế bán lẻ xa xỉ Saks Global rơi vào khủng hoảng, nộp đơn phá sản
Saks Global, công ty mẹ của Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus và Bergdorf Goodman, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo phát đi hôm nay 14/1, Saks Global cho biết đã rơi vào tình trạng cạn kiệt tiền mặt và không thể tìm được nhà đầu tư mới sẵn sàng tiếp tục rót vốn cho hoạt động kinh doanh. Việc lựa chọn phá sản theo Chương 11 cho phép công ty tiếp tục vận hành trong khi tái cấu trúc nợ, thay vì bị thanh lý ngay lập tức theo Chương 7.

Thay CEO, tìm “phao cứu sinh” 1,75 tỷ USD

Cùng với đơn xin bảo hộ phá sản, Saks Global công bố bổ nhiệm ông Geoffroy van Raemdonck, cựu CEO của Neiman Marcus, làm giám đốc điều hành, thay thế ông Richard Baker, người mới chỉ đảm nhiệm vị trí này trong vòng hai tuần.

Công ty cũng cho biết đã nhận được cam kết tài chính trị giá khoảng 1,75 tỷ USD, nhằm củng cố bảng cân đối kế toán và duy trì hoạt động trong giai đoạn tái cấu trúc. Tuy nhiên, chỉ một tuần trước đó, Saks vẫn gặp khó khăn trong việc huy động 1 tỷ USD khoản vay “vay trong khi doanh nghiệp đang hoạt động” (DIP) – nguồn vốn sống còn để duy trì hoạt động trong quá trình phá sản.

Theo CNBC, nếu không huy động được khoản vay này, khả năng Saks phải nộp đơn phá sản theo Chương 7, đồng nghĩa với thanh lý tài sản, là rất cao.

Việc Saks Global nộp đơn phá sản không phải là cú sốc hoàn toàn bất ngờ. Trong nhiều tuần trước đó, công ty đã không thể thanh toán lãi trái phiếu đến hạn, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về khả năng duy trì hoạt động.

Hiện vẫn chưa rõ số phận của gần 200 cửa hàng, bao gồm các cửa hàng mang thương hiệu Saks Fifth Avenue, chuỗi cửa hàng giảm giá, cùng các tên tuổi lớn trong phân khúc xa xỉ như Neiman Marcus và Bergdorf Goodman.

Thủ tục phá sản Chương 11 mở ra nhiều kịch bản: một nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính có thể mua lại toàn bộ tập đoàn; hoặc Saks có thể bán lẻ từng mảng kinh doanh. Trong kịch bản xấu hơn, các thương hiệu này có thể đóng cửa toàn bộ hệ thống cửa hàng vật lý và chuyển sang mô hình kinh doanh trực tuyến, tương tự những gì Lord & Taylor từng trải qua.

Thương vụ 2,7 tỷ USD và gánh nợ quá lớn

Nguyên nhân cốt lõi khiến Saks Global sụp đổ bắt nguồn từ thương vụ mua lại đối thủ lâu năm Neiman Marcus vào năm 2024 với giá 2,7 tỷ USD, phần lớn được tài trợ bằng nợ vay.

Thực tế, Saks đã gặp khó khăn trong việc thanh toán cho nhà cung cấp ngay cả trước khi thực hiện thương vụ này. Khi đó, ban lãnh đạo kỳ vọng việc sáp nhập sẽ mang lại “khả năng thanh khoản đáng kể”, cải thiện cấu trúc chi phí và tạo ra một đế chế bán lẻ xa xỉ có sức mạnh đàm phán vượt trội.

Thương vụ cũng thu hút hàng loạt nhà đầu tư lớn từ lĩnh vực công nghệ như AmazonSalesforce, làm dấy lên kỳ vọng về một mô hình bán lẻ xa xỉ hiện đại, hiệu quả hơn.

Đứt gãy chuỗi cung ứng, niềm tin nhà cung cấp sụp đổ

Tuy nhiên, những kỳ vọng đó nhanh chóng tan vỡ. Sau giai đoạn cải thiện thanh toán, Saks chuyển sang áp dụng thời hạn thanh toán 90 ngày, khiến nhiều thương hiệu xa xỉ phản ứng gay gắt vì cho rằng điều kiện này gây áp lực lớn lên dòng tiền của họ.

Không lâu sau, công ty tiếp tục chậm thanh toán cho nhà cung cấp, dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng hóa, suy giảm chủng loại sản phẩm và kéo theo doanh thu lao dốc. Trái phiếu của Saks bắt đầu được giao dịch dưới mệnh giá, phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của thị trường về khả năng trả nợ của tập đoàn.

Trong mùa hè vừa qua, Saks đã huy động thêm 600 triệu USD vốn mới và bán một số tài sản bất động sản quan trọng để tạo thêm tiền mặt. Dù vậy, những biện pháp này chỉ giúp công ty kéo dài thời gian, chứ không thể đảo ngược xu thế suy thoái.

Tương lai mờ mịt của biểu tượng bán lẻ xa xỉ

Từng là điểm đến mua sắm của giới thượng lưu toàn cầu, Saks Global nay trở thành ví dụ điển hình cho những rủi ro của chiến lược mở rộng dựa quá nhiều vào nợ vay trong bối cảnh ngành bán lẻ truyền thống chịu áp lực lớn từ thương mại điện tử và thay đổi hành vi tiêu dùng.

Tương lai của Saks Global, cũng như các thương hiệu gắn liền với tên tuổi tập đoàn, sẽ dần rõ ràng hơn trong những tuần tới, khi quá trình tái cấu trúc và tìm kiếm nhà đầu tư mới chính thức bước vào giai đoạn quyết định.

Saks Global phá sản Chương 11 bán lẻ xa xỉ Neiman Marcus Bergdorf Goodman cửa hàng bách hóa Mỹ khủng hoảng nợ tái cấu trúc doanh nghiệp

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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TCL trở thành đối tác của

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