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Từ 'Giấc mơ hóa Rồng Xanh' đến ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu

Lê Giang

Lê Giang

08:41 | 19/01/2026
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Tiếp nối thành công lễ ra mắt tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình giới thiệu sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” của tác giả Trần Tuệ Tri, kết hợp lễ ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu (Global Blue Dragon Fellowship – GBDF), đã được tổ chức trang trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian mang đậm dấu ấn lịch sử và tinh thần dân tộc của Thủ đô Hà Nội.
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Chương trình quy tụ đông đảo đại diện cơ quan quản lý, giới trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và thế hệ trẻ trong và ngoài nước, cùng đối thoại về con đường phát triển bền vững, sáng tạo và nhân văn của Việt Nam hướng tới năm 2045.

Tầm nhìn Việt Nam 2045 qua “Giấc mơ Rồng Xanh”

Sau cuốn sách đầu tay “Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng”, tác giả Trần Tuệ Tri tiếp tục trở lại với “Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” mang theo một nhiệm vụ mới. Nếu cuốn sách đầu tiên tập trung vào thương hiệu Việt Nam trong hiện tại thì tác phẩm lần này phác họa tầm nhìn về một Việt Nam trong tương lai - hùng cường, nhân văn và bền vững, như một lời mời gửi đến thế hệ trẻ cùng ước mơ, tin tưởng và hành động, để Việt Nam thật sự hoá Rồng bằng trí tuệ, tình yêu và khát vọng cống hiến.

Từ Giấc mơ hóa Rồng Xanh đến ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu
Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ tại buổi lễ ra mắt sách.

Tác giả đã lựa chọn góc nhìn trẻ thơ để kể câu chuyện về tương lai đất nước. Nhân vật trung tâm của tác phẩm là cậu bé Nước Non, 12 tuổi, trong một hành trình đặc biệt, vượt thời gian đến năm 2045, nơi cậu dần tìm thấy lời giải cho những băn khoăn của mình trong hiện tại. Thế giới tương lai hiện ra qua đôi mắt trong trẻo, tò mò và đầy câu hỏi của một đứa trẻ.

Cuốn sách được đặt trong một bối cảnh rộng hơn, hướng tới mốc 100 năm độc lập, nơi câu hỏi không còn là “Việt Nam có phát triển hay không”, mà là “Việt Nam sẽ phát triển như thế nào”. Và “Mỗi cá nhân hôm nay cần sống, học tập và làm việc ra sao để góp phần kiến tạo tương lai ấy?”. Từ đó, tác phẩm dẫn dắt người đọc suy ngẫm về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc con người, giữa khát vọng hùng cường và sự phát triển bền vững, nhân văn.

Từ Giấc mơ hóa Rồng Xanh đến ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu
“Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” phác họa tầm nhìn về một Việt Nam trong tương lai - hùng cường, nhân văn và bền vững.

Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ: “Trong hành trình viết cuốn sách này, tôi đã đặt câu hỏi cho nhiều người: Việt Nam sẽ hóa Rồng bằng cách nào? Có người nói bằng công nghệ lõi, có người cho rằng bằng việc giải các bài toán toàn cầu. Nhưng điểm chung mà tôi nhận thấy là: Việt Nam chỉ thật sự hùng cường khi người dân sống hạnh phúc. Tôi gọi khát vọng ấy là “Giấc mơ Rồng Xanh”. “Rồng” là tầm vóc, bản lĩnh và nội lực của một quốc gia phát triển; “Xanh Dương” là phát triển bền vững, là tri thức, khát vọng hòa bình và một xã hội nơi con người được sống tự do, sáng tạo, tử tế và hạnh phúc. Và hình tượng Rồng Xanh biểu trưng cho một Việt Nam với nội lực mạnh mẽ, phát triển bền vững, coi con người là gốc rễ và nuôi dưỡng tinh thần tri thức - hòa bình - tử tế”.

Đối thoại đa chiều: động lực then chốt cho hành trình Việt Nam hóa Rồng Xanh

Quốc hội vừa thông qua Tầm nhìn phát triển đến năm 2050, với mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, phát triển, hạnh phúc và có thu nhập cao. Đây không chỉ là một tuyên ngôn về đích đến, mà còn là lời khẳng định cho một chiến lược phát triển dài hạn, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển con người và sức mạnh văn hóa được xác định là những trụ cột then chốt.

Từ Giấc mơ hóa Rồng Xanh đến ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu
Phiên đối thoại: “Phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hoá thúc đẩy Việt Nam hoá Rồng Xanh 2045”.

Chương trình lễ ra mắt sách được tiếp nối bằng hai phiên tọa đàm chuyên sâu, tạo không gian trao đổi đa chiều về những động lực then chốt định hình Thương hiệu Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Phiên 1: “Phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hoá thúc đẩy Việt Nam hoá Rồng Xanh 2045” được thiết kế như một cuộc trao đổi mở với sự tham gia của các nhà làm chính sách, chuyên gia thương hiệu, giới học thuật và lãnh đạo doanh nghiệp. Tọa đàm tập trung thảo luận vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời đặt ra câu hỏi Việt Nam cần làm gì để bứt phá và “hóa Rồng Xanh” trong giai đoạn tới. Thông qua các góc nhìn đa chiều, các diễn giả cùng phân tích cách mà Việt Nam có thể từng bước làm chủ công nghệ lõi, phát huy sức mạnh mềm văn hóa và xây dựng hệ sinh thái sáng tạo gắn với bản sắc dân tộc, góp phần tạo ra những bước đi mới để Việt Nam đóng góp giá trị thiết thực cho khu vực và thế giới.

Từ Giấc mơ hóa Rồng Xanh đến ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu
Phiên đối thoại “Tầm nhìn của giới trẻ với đích đến tương lai của đất nước”.

Phiên 2: “Tầm nhìn của giới trẻ với đích đến tương lai của đất nước” tập trung bàn về vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình hướng tới Việt Nam 2045. Các diễn giả cho rằng thế hệ trẻ ngày nay được tiếp cận nền giáo dục mới, có tư duy mở và khả năng thích ứng tốt trước những thay đổi nhanh của công nghệ và xã hội. Tọa đàm nhấn mạnh lựa chọn chủ động của người trẻ trong việc học tập, rèn luyện và tham gia các sáng kiến đổi mới sáng tạo, qua đó từng bước đóng góp vào sự phát triển của đất nước, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam “hóa Rồng” trong tương lai.

Ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu: từ ý tưởng đến cộng đồng hành động

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu (Global Blue Dragon Fellowship – GBDF) chính thức được ra mắt. Đây là mạng lưới kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ và thế hệ kế thừa Việt Nam trong và ngoài nước, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm chia sẻ tri thức và đóng góp cho sự phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các giá trị văn hóa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Mạng lưới trực thuộc Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Từ Giấc mơ hóa Rồng Xanh đến ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu

Theo định hướng hoạt động, Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu được tổ chức theo mô hình mạng lưới mở, linh hoạt, triển khai thông qua 4 nhóm hoạt động cụ thể: Nuôi dưỡng Thế hệ Kế thừa, Sức mạnh mềm và Văn hóa, Phân tích Chiến lược, Công nghệ và Sáng tạo.

Các hoạt động trọng tâm bao gồm đối thoại, nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, kết nối và chuyển giao tri thức; thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia, đóng góp ý kiến và đồng hành trong các sáng kiến đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu hướng tới việc khơi dậy sức mạnh Việt Nam thông qua sự giao thoa giữa tri thức hiện đại và các giá trị nhân văn cốt lõi. Mỗi thành viên được khuyến khích trở thành một “Rồng Xanh nhỏ”, cùng chung tay chuyển hóa những ý tưởng tâm huyết thành các hoạt động và dự án có giá trị thực tiễn, góp phần nuôi dưỡng khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và bền vững vào năm 2045.

Từ Giấc mơ hóa Rồng Xanh đến ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu
Chương trình quy tụ đông đảo đại diện cơ quan quản lý, giới trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và thế hệ trẻ trong và ngoài nước, cùng đối thoại về con đường phát triển bền vững, sáng tạo và nhân văn của Việt Nam hướng tới năm 2045.

Với tinh thần “Rồng Xanh không bay một mình”, Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu chân thành kêu gọi những người Việt có cùng chí hướng cùng chung tay kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và bền vững.

Cuốn sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045” của tác giả Trần Tuệ Tri do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, chính thức có mặt trên kệ sách toàn quốc và các nền tảng thương mại điện tử.

Độc giả có thể tìm mua tại https://bit.ly/giacmohoarongxanh để cùng đồng hành trên hành trình hướng tới năm 2045.

Tác giả Trần Tuệ Tri có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý phát triển doanh nghiệp, Marketing và xây dựng thương hiệu, từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao toàn cầu tại các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Samsung, P&G, quản lý những thương hiệu toàn cầu tại hơn 40 quốc gia.

Bà có hơn 15 năm sinh sống, làm việc tại Philippines, Thái Lan và Singapore, tích lũy tầm nhìn quốc tế sâu sắc và kinh nghiệm đa văn hóa. Hiện bà là cố vấn cấp cao, đồng sáng lập tổ chức Vietnam Brand Purpose. Bà cũng tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân sự cấp cao.
'Giấc mơ hóa Rồng Xanh' Mạng lưới Rồng Xanh

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 17605 17878 18455
CAD 17989 18264 18881
CHF 31868 32249 32897
CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
GBP 33956 34346 35284
HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
THB 705 769 822
USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26105 26461
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,121 26,121 26,461
USD(1-2-5) 25,077 - -
USD(10-20) 25,077 - -
EUR 29,614 29,638 31,000
JPY 158.78 159.07 168.4
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AUD 17,890 17,955 18,609
CAD 18,275 18,334 18,975
CHF 32,249 32,349 33,241
SGD 20,003 20,065 20,820
CNY - 3,814 3,954
HKD 3,300 3,310 3,442
KRW 15.79 16.47 17.89
THB 756.99 766.34 819.12
NZD 14,612 14,748 15,159
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