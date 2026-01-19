Từ 'Giấc mơ hóa Rồng Xanh' đến ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu

Từ 'Giấc mơ hóa Rồng Xanh' đến ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầuCuộc sống số
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Chương trình quy tụ đông đảo đại diện cơ quan quản lý, giới trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và thế hệ trẻ trong và ngoài nước, cùng đối thoại về con đường phát triển bền vững, sáng tạo và nhân văn của Việt Nam hướng tới năm 2045.
Tầm nhìn Việt Nam 2045 qua “Giấc mơ Rồng Xanh”
Sau cuốn sách đầu tay “Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng”, tác giả Trần Tuệ Tri tiếp tục trở lại với “Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” mang theo một nhiệm vụ mới. Nếu cuốn sách đầu tiên tập trung vào thương hiệu Việt Nam trong hiện tại thì tác phẩm lần này phác họa tầm nhìn về một Việt Nam trong tương lai - hùng cường, nhân văn và bền vững, như một lời mời gửi đến thế hệ trẻ cùng ước mơ, tin tưởng và hành động, để Việt Nam thật sự hoá Rồng bằng trí tuệ, tình yêu và khát vọng cống hiến.
|Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ tại buổi lễ ra mắt sách.
Tác giả đã lựa chọn góc nhìn trẻ thơ để kể câu chuyện về tương lai đất nước. Nhân vật trung tâm của tác phẩm là cậu bé Nước Non, 12 tuổi, trong một hành trình đặc biệt, vượt thời gian đến năm 2045, nơi cậu dần tìm thấy lời giải cho những băn khoăn của mình trong hiện tại. Thế giới tương lai hiện ra qua đôi mắt trong trẻo, tò mò và đầy câu hỏi của một đứa trẻ.
Cuốn sách được đặt trong một bối cảnh rộng hơn, hướng tới mốc 100 năm độc lập, nơi câu hỏi không còn là “Việt Nam có phát triển hay không”, mà là “Việt Nam sẽ phát triển như thế nào”. Và “Mỗi cá nhân hôm nay cần sống, học tập và làm việc ra sao để góp phần kiến tạo tương lai ấy?”. Từ đó, tác phẩm dẫn dắt người đọc suy ngẫm về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc con người, giữa khát vọng hùng cường và sự phát triển bền vững, nhân văn.
|“Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” phác họa tầm nhìn về một Việt Nam trong tương lai - hùng cường, nhân văn và bền vững.
Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ: “Trong hành trình viết cuốn sách này, tôi đã đặt câu hỏi cho nhiều người: Việt Nam sẽ hóa Rồng bằng cách nào? Có người nói bằng công nghệ lõi, có người cho rằng bằng việc giải các bài toán toàn cầu. Nhưng điểm chung mà tôi nhận thấy là: Việt Nam chỉ thật sự hùng cường khi người dân sống hạnh phúc. Tôi gọi khát vọng ấy là “Giấc mơ Rồng Xanh”. “Rồng” là tầm vóc, bản lĩnh và nội lực của một quốc gia phát triển; “Xanh Dương” là phát triển bền vững, là tri thức, khát vọng hòa bình và một xã hội nơi con người được sống tự do, sáng tạo, tử tế và hạnh phúc. Và hình tượng Rồng Xanh biểu trưng cho một Việt Nam với nội lực mạnh mẽ, phát triển bền vững, coi con người là gốc rễ và nuôi dưỡng tinh thần tri thức - hòa bình - tử tế”.
Đối thoại đa chiều: động lực then chốt cho hành trình Việt Nam hóa Rồng Xanh
Quốc hội vừa thông qua Tầm nhìn phát triển đến năm 2050, với mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, phát triển, hạnh phúc và có thu nhập cao. Đây không chỉ là một tuyên ngôn về đích đến, mà còn là lời khẳng định cho một chiến lược phát triển dài hạn, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển con người và sức mạnh văn hóa được xác định là những trụ cột then chốt.
|Phiên đối thoại: “Phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hoá thúc đẩy Việt Nam hoá Rồng Xanh 2045”.
Chương trình lễ ra mắt sách được tiếp nối bằng hai phiên tọa đàm chuyên sâu, tạo không gian trao đổi đa chiều về những động lực then chốt định hình Thương hiệu Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Phiên 1: “Phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hoá thúc đẩy Việt Nam hoá Rồng Xanh 2045” được thiết kế như một cuộc trao đổi mở với sự tham gia của các nhà làm chính sách, chuyên gia thương hiệu, giới học thuật và lãnh đạo doanh nghiệp. Tọa đàm tập trung thảo luận vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời đặt ra câu hỏi Việt Nam cần làm gì để bứt phá và “hóa Rồng Xanh” trong giai đoạn tới. Thông qua các góc nhìn đa chiều, các diễn giả cùng phân tích cách mà Việt Nam có thể từng bước làm chủ công nghệ lõi, phát huy sức mạnh mềm văn hóa và xây dựng hệ sinh thái sáng tạo gắn với bản sắc dân tộc, góp phần tạo ra những bước đi mới để Việt Nam đóng góp giá trị thiết thực cho khu vực và thế giới.
|Phiên đối thoại “Tầm nhìn của giới trẻ với đích đến tương lai của đất nước”.
Phiên 2: “Tầm nhìn của giới trẻ với đích đến tương lai của đất nước” tập trung bàn về vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình hướng tới Việt Nam 2045. Các diễn giả cho rằng thế hệ trẻ ngày nay được tiếp cận nền giáo dục mới, có tư duy mở và khả năng thích ứng tốt trước những thay đổi nhanh của công nghệ và xã hội. Tọa đàm nhấn mạnh lựa chọn chủ động của người trẻ trong việc học tập, rèn luyện và tham gia các sáng kiến đổi mới sáng tạo, qua đó từng bước đóng góp vào sự phát triển của đất nước, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam “hóa Rồng” trong tương lai.
Ra mắt Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu: từ ý tưởng đến cộng đồng hành động
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu (Global Blue Dragon Fellowship – GBDF) chính thức được ra mắt. Đây là mạng lưới kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ và thế hệ kế thừa Việt Nam trong và ngoài nước, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm chia sẻ tri thức và đóng góp cho sự phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các giá trị văn hóa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Mạng lưới trực thuộc Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Theo định hướng hoạt động, Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu được tổ chức theo mô hình mạng lưới mở, linh hoạt, triển khai thông qua 4 nhóm hoạt động cụ thể: Nuôi dưỡng Thế hệ Kế thừa, Sức mạnh mềm và Văn hóa, Phân tích Chiến lược, Công nghệ và Sáng tạo.
Các hoạt động trọng tâm bao gồm đối thoại, nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, kết nối và chuyển giao tri thức; thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia, đóng góp ý kiến và đồng hành trong các sáng kiến đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu hướng tới việc khơi dậy sức mạnh Việt Nam thông qua sự giao thoa giữa tri thức hiện đại và các giá trị nhân văn cốt lõi. Mỗi thành viên được khuyến khích trở thành một “Rồng Xanh nhỏ”, cùng chung tay chuyển hóa những ý tưởng tâm huyết thành các hoạt động và dự án có giá trị thực tiễn, góp phần nuôi dưỡng khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và bền vững vào năm 2045.
|Chương trình quy tụ đông đảo đại diện cơ quan quản lý, giới trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và thế hệ trẻ trong và ngoài nước, cùng đối thoại về con đường phát triển bền vững, sáng tạo và nhân văn của Việt Nam hướng tới năm 2045.
Với tinh thần “Rồng Xanh không bay một mình”, Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu chân thành kêu gọi những người Việt có cùng chí hướng cùng chung tay kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và bền vững.
Cuốn sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045” của tác giả Trần Tuệ Tri do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, chính thức có mặt trên kệ sách toàn quốc và các nền tảng thương mại điện tử.
Độc giả có thể tìm mua tại https://bit.ly/giacmohoarongxanh để cùng đồng hành trên hành trình hướng tới năm 2045.
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Tác giả Trần Tuệ Tri có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý phát triển doanh nghiệp, Marketing và xây dựng thương hiệu, từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao toàn cầu tại các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Samsung, P&G, quản lý những thương hiệu toàn cầu tại hơn 40 quốc gia.
Bà có hơn 15 năm sinh sống, làm việc tại Philippines, Thái Lan và Singapore, tích lũy tầm nhìn quốc tế sâu sắc và kinh nghiệm đa văn hóa. Hiện bà là cố vấn cấp cao, đồng sáng lập tổ chức Vietnam Brand Purpose. Bà cũng tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân sự cấp cao.