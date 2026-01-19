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Tạo thống nhất nhận thức, quyết tâm và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

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09:50 | 19/01/2026
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Trước thềm Đại hội XIV, công tác tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là khâu then chốt nhằm nâng cao chất lượng văn kiện, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển
Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới
Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đã làm rõ những kết quả nổi bật, điểm mới trong công tác này.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phóng viên: Thưa đồng chí, công tác lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được triển khai với tinh thần và yêu cầu như thế nào nhằm bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể, phản ánh sát thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân?

Đồng chí Phạm Tất Thắng: Các văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Đặt trong yêu cầu đó, công tác lấy ý kiến và tiếp thu góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ chính trị hệ trọng được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Bám sát các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ Công tác nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng (Ban Chỉ đạo); đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhằm tiến hành hiệu quả, lan tỏa sâu rộng tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Công tác lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được triển khai với tinh thần phát huy dân chủ, tôn trọng ý kiến của nhân dân, huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo đảm các văn kiện phản ánh đúng nguyện vọng, mong muốn, đề xuất của nhân dân. Yêu cầu xuyên suốt đợt lấy ý kiến là phải phản ánh đầy đủ, khách quan những trăn trở, kỳ vọng, tâm huyết của nhân dân về định hướng phát triển đất nước.

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo đã triển khai việc lấy ý kiến tới tất cả các cơ quan, tổ chức, địa phương; nhiều cách làm mới, sáng tạo nhằm mở rộng diện tiếp cận, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện.

Nổi bật là việc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương triển khai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện thông qua hệ thống trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Nhằm thu hút sự quan tâm và nhiệt tình tham gia góp ý của thế hệ trẻ, Ban đã phối hợp các tổ chức, đơn vị triển khai lấy ý kiến góp ý của nhân dân qua việc cung cấp mã QR, đường link tại các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh và tại 1.200 địa điểm thuộc hệ thống cafe Highlands trên cả nước. Báo Nhân Dân phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai chương trình đưa dự thảo các văn kiện đến 7.461 điểm Bưu điện Văn hóa xã.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo đã phát huy những kinh nghiệm, cách làm hay trong nhiều nhiệm kỳ qua nhằm tập hợp những ý kiến tâm huyết về dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua đầu mối là đại sứ quán, cơ quan đại diện, chi hội và tổ chức đoàn thể, bằng nhiều hình thức như hội thảo trực tuyến, tọa đàm, phiên đóng góp tại sứ quán, mạng xã hội và qua email.

Nhờ thực hiện đồng bộ những cách làm này, nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của kiều bào đã được gửi về, thể hiện sự gắn bó sâu sắc với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phóng viên: Theo đồng chí, công tác tiếp thu ý kiến đóng góp lần này có những điểm nhấn nào thể hiện rõ tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ toàn Đảng, toàn dân so với các kỳ Đại hội trước?

Đồng chí Phạm Tất Thắng: So với các nhiệm kỳ trước, đợt lấy ý kiến Nhân dân vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng thể hiện bước phát triển vượt bậc cả vềhình thức, cách thức, số lượng và chất lượng. Nhờ đó đã có gần 5 triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp gần 14 triệu lượt ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cho các dự thảo văn kiện. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV được chuẩn bị từ rất sớm, với quá trình xây dựng công phu, bài bản và liên tục được cập nhật trong gần hai năm cuối nhiệm kỳ.

Tiểu ban Văn kiện đã huy động, tập hợp hàng nghìn nhà khoa học, chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các đoàn thể nhân dân, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi ý kiến về từng vấn đề. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta thu về kinh nghiệm, bài học, từ đó triển khai hiệu quả công tác lấy ý kiến rộng rãi và tiếp thu góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV trong thời gian qua.

Việc tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được thực hiện nghiêm túc trên tinh thần lắng nghe và cầu thị. Nhất là khi, chúng ta đã tiếp nhận một khối lượng ý kiến rất lớn, nhiều ý kiến trí tuệ, sắc sảo, thể hiện người dân thật sự quan tâm, có trách nhiệm đối với công việc hệ trọng của Đảng, của đất nước.

Điểm nhấn nổi bật là tinh thần cầu thị, lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm (các ý kiến dù thống nhất hay còn khác nhau đều được tôn trọng tiếp nhận, phân tích thấu đáo trên tinh thần khoa học, khách quan và trách nhiệm cao với lợi ích quốc gia, dân tộc). Phương thức tiếp thu được tổ chức bài bản, chặt chẽ, khoa học. Điểm nhấn đáng chú ý là yêu cầu gắn chặt việc tiếp thu với tính khả thi và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Điểm mới của công tác này so với các kỳ Đại hội trước là chúng ta có sự hỗ trợ của công nghệ và quan trọng hơn là cách phân loại, chọn lọc ý kiến bài bản, khoa học. Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã sớm nghiên cứu, ban hành Hướng dẫn số 18-HD/BTGDVTW-BCĐ ngày 3/7/2025 về tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhấn mạnh việc ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, Ban Chỉ đạo đã ban hành mẫu báo cáo tổng hợp góp ý với bố cục, mục, chi tiết; đính kèm phụ lục nội dung thảo luận, góp ý và phụ lục các ý kiến đóng góp cụ thể. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đã phân công Vụ Nghiên cứu-Dư luận xã hội làm đầu mối sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ thông tin bằng hình thức gọi điện, tin nhắn qua điện thoại, thư điện tử.

Nhờ cách làm đồng bộ, khoa học, nhiều ý kiến chất lượng về dự thảo Báo cáo chính trị, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới cũng như 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 đã được nghiêm túc tiếp thu, báo cáo Bộ Chính trị và chuyển tới Tiểu ban Văn kiện để nghiên cứu, chọn lọc, hoàn thiện. Tất cả các ý kiến góp ý được tập hợp đầy đủ, phân loại khoa học, tổng hợp khách quan, theo từng văn kiện, từng nhóm vấn đề lớn; đồng thời được báo cáo kịp thời để Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu với tinh thần: ý kiến nào xác đáng, có cơ sở lý luận, thực tiễn, phù hợp lợi ích quốc gia - dân tộc thì được tiếp thu tối đa; những nội dung còn khác nhau đều được phân tích, làm rõ, giải trình nghiêm túc. Quá trình tiếp thu không chỉ dừng lại ở việc chỉnh sửa câu chữ, mà còn góp phần làm rõ hơn tư duy phát triển, hoàn thiện nội dung, nâng tầm khát vọng và tầm nhìn chiến lược của các văn kiện. Chính quá trình này đã giúp các văn kiện gần dân hơn, sát thực tiễn hơn, dễ triển khai hơn.

Có thể khẳng định, việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến góp ý lần này đã thực sự phát huy dân chủ, huy động trí tuệ toàn dân; các văn kiện trình Đại hội XIV là kết quả của sự hội tụ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là bước phát triển mới cả về tầm tư duy lý luận, tầm vóc chính trị và giá trị thực tiễn, là kim chỉ nam, nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

dannhan.vn
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đại hội Đảng XIV Phạm Tất Thắng văn kiện Đại hội XIV Đại hội XIV Nghị quyết Đại hội XIV

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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AUD 17605 17878 18455
CAD 17989 18264 18881
CHF 31868 32249 32897
CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
GBP 33956 34346 35284
HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
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USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 26,121 26,121 26,461
USD(1-2-5) 25,077 - -
USD(10-20) 25,077 - -
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