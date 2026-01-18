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Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngọc Hà

Ngọc Hà

13:19 | 18/01/2026
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Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã dành thời gian trao đổi với báo chí về chủ đề này.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đổi mới mạnh mẽ tư duy tham mưu chiến lược Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đổi mới mạnh mẽ tư duy tham mưu chiến lược
Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Ứng dụng di động ngành Tuyên giáo và Dân vận chính thức hoạt động Ứng dụng di động ngành Tuyên giáo và Dân vận chính thức hoạt động

Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Phóng viên: Thưa đồng chí, nhiệm kỳ Đại hội XIII đánh dấu bước chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận, phát huy vai trò cầu nối, thắt chặt ý Đảng - lòng dân. Đồng chí có thể chia sẻ những điểm nhấn nổi bật?

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một nhiệm kỳ rất đặc biệt đối với công tác tuyên giáo và dân vận. Đặc biệt không chỉ bởi khối lượng công việc rất lớn, mà quan trọng hơn là bởi mức độ phức tạp, nhạy cảm và chưa từng có tiền lệ của bối cảnh trong nước và quốc tế. Những biến động sâu sắc của tình hình địa chính trị, kinh tế toàn cầu; tác động kéo dài của dịch bệnh, thiên tai; sự gia tăng các yếu tố bất ổn trên không gian mạng và trong đời sống xã hội… đã tác động trực tiếp đến tư tưởng, tâm lý và niềm tin của Nhân dân.

Yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo và dân vận là hết sức nặng nề, vừa phải giữ vững ổn định tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận rộng rãi trong xã hội, vừa phải tham gia trực tiếp vào việc tổ chức thực hiện những quyết sách chiến lược rất lớn, rất khó, nhiều nội dung chưa có tiền lệ. Đây chính là "bài toán lớn", nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt của công tác tuyên giáo và dân vận trong nhiệm kỳ vừa qua.

Dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác tuyên giáo và dân vận đã thực sự phát huy vai trò là lực lượng đi trước, mở đường; chủ động tham mưu, kịp thời định hướng những vấn đề lớn, nhạy cảm; tích cực giải thích, thuyết phục, tháo gỡ những băn khoăn, lo lắng trong xã hội; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong những thời điểm then chốt.

Dấu ấn rất nổi bật là việc hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận ở các cấp trong năm 2025. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà là bước chuyển mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động, gắn chặt hơn giữa công tác tư tưởng với công tác vận động Nhân dân, giữa "nói cho dân hiểu" với "làm cho dân tin và dân cùng làm".

Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị lớn, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm những sự kiện trọng đại của đất nước và đặc biệt là việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, công tác tuyên giáo và dân vận đã phát huy tốt dân chủ, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân". Chỉ trong vòng 01 tháng lấy ý kiến (từ 15/10 - 15/11/2025) đã có gần 14 triệu ý kiến, với gần 5 triệu cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia; nhiều ý kiến rất sâu sắc, tâm huyết được tiếp nhận là minh chứng sinh động cho niềm tin, sự đồng hành và kỳ vọng rất lớn của Nhân dân đối với Đảng.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ XIII, công tác tuyên giáo và dân vận đã hoàn thành tốt vai trò giữ vững trận địa tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận rộng rãi trong xã hội, góp phần quan trọng để những quyết sách lớn, khó, chưa có tiền lệ của Đảng được triển khai thành công trong thực tiễn.

Phóng viên: Để đảm bảo và phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm kiến tạo trong giai đoạn mới, đòi hỏi công tác tuyên giáo và dân vận đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp hành động, nội dung cụ thể là gì thưa đồng chí?

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Trong giai đoạn hiện nay, đổi mới tư duy và phương thức hành động của công tác tuyên giáo và dân vận không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Thực tiễn cho thấy, các quyết sách chiến lược của Đảng ngày càng có phạm vi tác động rộng, ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc đến đời sống, lợi ích của Nhân dân; trong khi môi trường thông tin, dư luận xã hội biến động rất nhanh, phức tạp, đa chiều. Nếu không tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và đồng thuận xã hội thì chủ trương đúng cũng khó đi vào cuộc sống. Vì thế, công tác tuyên giáo và dân vận phải đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận và phương pháp tác động. Trọng tâm không phải là truyền đạt một chiều, mà là thuyết phục, làm rõ căn cứ chính trị, thực tiễn và lợi ích lâu dài của mỗi chủ trương, quyết sách; giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện.

Yêu cầu quan trọng nhất là phải nâng cao chất lượng nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Đây là khâu nền tảng để chủ động tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời giữ vững thế chủ động trên mặt trận tư tưởng, không để bị động, bất ngờ trước những vấn đề phức tạp phát sinh. Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự "đi trước mở đường", "đi cùng thực hiện" và "đi sau tổng kết"; phải đổi mới mạnh mẽ theo hướng tăng cường đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng Nhân dân. Dân vận, suy cho cùng, là làm cho dân hiểu, dân tin và dân cùng làm. Phải thực hành nhất quán tư tưởng Hồ Chí Minh: nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin; kịp thời giải quyết những băn khoăn chính đáng ngay từ cơ sở, không để tích tụ thành "điểm nóng" về tư tưởng và dư luận.

Mục tiêu xuyên suốt của công tác tuyên giáo và dân vận là xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi "ý Đảng" hợp với "lòng dân", đó chính là nguồn sức mạnh to lớn nhất để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức và phát triển bền vững.

Phóng viên: Để triển khai hiệu quả các quyết sách chiến lược và tới đây là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặt ra yêu cầu thay đổi ngay từ cách thức nghiên cứu, học tập, quán triệt tiển khai nghị quyết. Chuyển đổi số có ý nghĩa như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Để các quyết sách chiến lược của Đảng, trong đó có Nghị quyết Đại hội XIV, thực sự đi vào cuộc sống, khâu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ. Quan điểm xuyên suốt là: tư tưởng có thông thì hành động mới quyết liệt, kết quả mới bền vững. Việc học tập, quán triệt nghị quyết không thể chỉ dừng lại ở truyền đạt nội dung, mà phải giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm chắc mục tiêu, hiểu rõ trách nhiệm và hành động cụ thể.

Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận hiện nay là yêu cầu khách quan, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là đổi mới phương thức lãnh đạo tư tưởng, phương thức tổ chức quán triệt nghị quyết và phương thức kết nối giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện mới. Chuyển đổi số giúp mở rộng không gian tuyên truyền, rút ngắn khoảng cách tiếp cận, nâng cao tính kịp thời, tính tương tác và hiệu quả thuyết phục của công tác tuyên giáo và dân vận.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang từng bước xây dựng và vận hành hệ sinh thái số trong toàn ngành; gắn chuyển đổi số với yêu cầu nắm chắc và làm chủ khoa học - công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực quản lý thông tin, định hướng dư luận xã hội. Mục tiêu là làm cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận các cấp hiểu rõ yêu cầu nhiệm vụ, chủ động triển khai hiệu quả các kế hoạch công tác; đồng thời góp phần hạn chế thông tin xấu độc, thông tin giả, giữ vững niềm tin của Nhân dân.

Chuyển đổi số cũng mở ra khả năng mở rộng các kênh "lắng nghe" Nhân dân một cách hiệu quả hơn, thông qua việc thu thập, phân tích dữ liệu dư luận xã hội. Đây là cơ sở quan trọng để công tác tuyên giáo và dân vận tham mưu kịp thời cho cấp ủy điều chỉnh chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn và lòng dân, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Suy cho cùng, chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận nhằm phục vụ mục tiêu cốt lõi là giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin xã hội, phát huy dân chủ và tăng cường đồng thuận trong Nhân dân. Khi nghị quyết của Đảng được hiểu đúng, thấm sâu và được Nhân dân tự giác thực hiện, đó chính là thước đo rõ ràng nhất cho hiệu quả của công tác tuyên giáo và dân vận, đồng thời là biểu hiện sinh động của vai trò "đi trước, mở đường" trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết Bí thư Trung ương Đảng Đại hội XIV Đại hội XIII Đại hội Đảng XIV

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Phan Thiết

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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AUD 17605 17878 18455
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CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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CHF 31,936 32,064 32,976
JPY 158.57 159.21 166.99
AUD 17,767 17,838 18,423
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