Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đổi mới mạnh mẽ tư duy tham mưu chiến lược

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, công tác tuyên giáo và dân vận đóng vai trò then chốt trong việc củng cố nền tảng tư tưởng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Nhiệm kỳ 2020-2025 chứng kiến những chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới tư duy nhận thức, hành động của Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Cơ quan đã vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều việc mới, chưa có tiền lệ. Chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên rõ rệt, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác tuyên giáo và dân vận đã phát huy vai trò tiên phong "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết", góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Điều này tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ cũng như sự đồng thuận trong nhân dân.

Những dấu ấn nổi bật trong đổi mới công tác xây dựng Đảng

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được chú trọng và tăng cường, đặc biệt trong việc tham mưu chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công cuộc đổi mới và kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Việc tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng được tiến hành bài bản, toàn diện với nhiều đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá.

Chất lượng đội ngũ báo cáo viên được nâng cao rõ rệt. Nội dung các tài liệu được chuẩn bị công phu, ngắn gọn, phù hợp với từng đối tượng và sát với đặc điểm tình hình thực tiễn. Phương thức học tập, quán triệt được đổi mới linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, kết hợp trực tiếp, trực tuyến và phát trực tiếp trên sóng truyền hình, phát thanh.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng về tư tưởng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Điều này góp phần tạo dòng chủ lưu, "phủ xanh" thông tin tích cực, lấn át thông tin tiêu cực, nhất là trên không gian mạng.

Công tác chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước được đổi mới cả về nội dung, quy mô, hình thức. Các hoạt động này để lại ấn tượng sâu sắc, sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân ở trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế. Điển hình như Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô, 95 năm thành lập Đảng.

Trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhiều hoạt động mang tính đột phá được tổ chức. Chủ động tham mưu tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sau 75 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Các Hội nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đầu xuân năm 2023 và 2024 tạo không khí đoàn kết, gắn bó.

Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) và tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) được tổ chức trọng thể. Việc đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, nhất là về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tạo khí thế thi đua sáng tạo trong toàn xã hội.

Công tác khoa giáo tiếp tục đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn. Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, Kết luận số 86-KL/TW ngày 10/7/2024 về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới.

Công tác dân vận được tăng cường với việc tham mưu ban hành 09 văn bản quan trọng, nổi bật là Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về "quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị", Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc", Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 về "Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương".

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được quan tâm thúc đẩy bài bản và đạt hiệu quả rõ rệt. Lần đầu tiên Trung ương có văn kiện chuyên đề, quy định riêng, cụ thể về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng.

Công tác dân vận và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân được giữ vững, củng cố và tăng cường. Công tác dân vận chính quyền có bước chuyển biến tích cực, nhất là trong cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, khiến tình hình không hình thành "điểm nóng".

Việc sắp xếp tổ chức Đảng được triển khai quyết liệt, vượt tiến độ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ Cơ quan tổ chức lại, giảm từ 02 đảng bộ bộ phận gồm 16 chi bộ và 20 chi bộ trực thuộc xuống còn 01 đảng bộ bộ phận gồm 06 chi bộ và 17 chi bộ trực thuộc. Nhân sự cấp ủy các cấp được kiện toàn theo chủ trương nhất thể hóa, 100% người đứng đầu đơn vị là bí thư cấp ủy.

Phương hướng đổi mới tư duy trong giai đoạn 2025-2030

Với phương châm hành động "Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo", cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quyết tâm xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện. Mục tiêu là lãnh đạo Ban nâng cao năng lực tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận.

Để thực hiện phương hướng này, Đảng bộ tập trung triển khai 5 nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, phát huy sức sáng tạo, sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất giữa Đảng ủy với tập thể lãnh đạo Ban.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị. Chú trọng tính giáo dục, thuyết phục, nâng cao nhận thức, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức công tác dân vận trong giai đoạn mới theo hướng sáng tạo, "dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nói, dễ làm", gắn với chuyển đổi số. Kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận, về quan điểm "Dân là gốc", "Dân là trung tâm".

Thứ tư, tăng cường công tác lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất giữa Đảng ủy với tập thể Lãnh đạo Ban để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung vào việc đổi mới tư duy nhận thức, nâng cao năng lực tham mưu chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tuyên giáo và dân vận.

Thứ năm, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong các cấp ủy, tổ chức đảng. Chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ngành tuyên giáo và dân vận các cấp, kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng.

Đổi mới tư duy nhận thức, hành động được đặt lên hàng đầu trong việc nâng cao năng lực tham mưu chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tuyên giáo và dân vận. Điều này bao gồm công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của Dân tộc.

Công tác phát triển nguồn nhân lực được chú trọng, quan tâm, gắn giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài. Ưu tiên được đặt vào nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia công tác tuyên giáo và dân vận, đặc biệt là xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, uy tín, trách nhiệm cao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được đặt ra như một nhiệm vụ trọng tâm. Điều này bao gồm việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tăng cường tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được xác định là hướng đi then chốt. Việc này đòi hỏi tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nắm chắc hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Đặc biệt, công tác dân vận được đổi mới mạnh mẽ theo hướng sáng tạo, "dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nói, dễ làm", gắn với chuyển đổi số, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận, về quan điểm "Dân là gốc", "Dân là trung tâm" được thực hiện kịp thời.

Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là trí tuệ nhân tạo được đẩy mạnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng. Điều này áp dụng cả trong quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, gương mẫu. Vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, đồng lòng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Cơ quan vững mạnh toàn diện.

Việc xây dựng ngành Tuyên giáo và Dân vận của Đảng có bước phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, góp phần đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới phát triển và thịnh vượng. Đổi mới tư duy nhận thức, hành động trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là tiền đề quan trọng để Đảng ta tiếp tục dẫn dắt đất nước vượt qua mọi thách thức, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong thời đại mới.