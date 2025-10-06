Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam: Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và hội nhập quốc tế

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam sẽ diễn ra trọng thể vào tối 9/10/2025 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội và đại diện Đoàn luật sư các tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là sự kiện rất quan trọng và là mốc son đánh dấu sự hình thành và phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam. Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, đội ngũ luật sư luôn ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp vào xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp.

Dấu ấn 80 năm phát triển của giới luật sư Việt Nam

Trải qua 80 năm kể từ Sắc lệnh số 46/SL ngày 10/10/1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành về tổ chức đoàn thể luật sư, đội ngũ luật sư Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và uy tín nghề nghiệp.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu tại họp báo.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 20.000 luật sư hoạt động tại hơn 6.000 tổ chức hành nghề luật sư, tham gia tích cực vào công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cũng như đóng góp thiết thực cho quá trình xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Những văn bản pháp lý quan trọng như Pháp lệnh Luật sư năm 2001, Luật Luật sư năm 2006 và các luật sửa đổi, bổ sung năm 2012, cùng với việc thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam năm 2009, đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển của nghề luật sư. Đặc biệt, việc Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 10/10 hằng năm là Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (theo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 14/1/2014) đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ luật sư trong đời sống xã hội.

Trải qua các giai đoạn phát triển, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã không ngừng đổi mới, hướng đến mục tiêu “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, từng bước nâng cao uy tín, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đồng hành cùng công cuộc phát triển của đất nước.

Ngày 13/10/2015, Liên đoàn Luật sư Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba – phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp to lớn của giới luật sư Việt Nam trong bảo vệ công lý và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hội nghị LAWASIA 38 – Dấu ấn hội nhập quốc tế của giới luật sư Việt Nam

Thông tin về Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA), Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, Hội nghị được tổ chức từ ngày 11/10 - 13/10 tại Hà Nội, do Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương tổ chức.

Với chủ đề “Kết nối – Chia sẻ – Phát triển pháp lý bền vững trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, hội nghị quy tụ khoảng 600 đại biểu trong và ngoài nước, gồm các luật sư, học giả, chuyên gia pháp lý, đại diện cơ quan tư pháp, các trường đại học và tổ chức nghề luật trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương.và trên thế giới.

Đây được coi là diễn đàn hữu ích để đội ngũ luật sư Việt Nam và các nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp, các vấn đề phát triển kinh tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, chuyển đổi số... đang được các bên quan tâm.

Hội nghị còn là dịp để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam; thông tin đến các luật sư, học giả về pháp luật, nền tư pháp và các chủ trương, đường lối về mở cửa, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Từ đó sẽ mở ra những cơ hội hợp tác tiềm năng giữa luật sư, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.