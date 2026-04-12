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Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Hải Nguyên

Hải Nguyên

08:38 | 12/04/2026
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Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh năm 2026.

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Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh.

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, những người làm phát thanh cả nước và toàn thể Nhân dân!

Hôm nay, trên vùng đất Quảng Ninh giàu truyền thống cách mạng, năng động và phát triển, tôi rất vui mừng tới dự Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 - sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa sâu sắc, góp phần thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu, các thế hệ người làm phát thanh cả nước, bạn bè quốc tế và toàn thể Nhân dân lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đài phát thanh là công cụ hết sức quan trọng của Đảng và Chính phủ để chỉ đạo và động viên Nhân dân”, “Phải giữ gìn bằng được tiếng nói của Đảng, Chính phủ và Nhân dân trong mọi tình huống”. Những lời căn dặn đó vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng sự phát triển của phát thanh trong thời đại mới. Trải qua các giai đoạn lịch sử, “Tiếng nói Việt Nam” đã vang lên như biểu tượng thiêng liêng của độc lập dân tộc, mở ra dòng chảy thông tin cách mạng bền bỉ, kiên cường, phương tiện tuyên truyền sắc bén, cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và chuyển đổi số mạnh mẽ, phát thanh Việt Nam đã có những bước chuyển mình quan trọng, từ phương thức truyền thống sang hệ sinh thái đa nền tảng; mở rộng không gian phát sóng, đa dạng hóa nội dung, tiếp cận sâu rộng hơn tới công chúng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, tin cậy, nhanh nhạy, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt; những thành quả của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Do đó, phát thanh cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, giữ vững “trận địa thông tin”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17, với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là diễn đàn quan trọng để định hình hướng phát triển của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số. Việc mở rộng nội dung, tăng cường yếu tố hội nhập quốc tế, đưa các sản phẩm phát thanh số vào hệ thống dự thi đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, bắt kịp xu thế phát triển của thời đại.

Để Liên hoan thực sự lan tỏa giá trị, phát huy vai trò, đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phát thanh trong thời gian tới, tôi đề nghị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò của phát thanh là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Mỗi chương trình, mỗi tác phẩm phải truyền tải kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Nâng cao chất lượng nội dung theo hướng chính xác, hấp dẫn, nhân văn và có tính định hướng cao. Phát thanh không chỉ đưa tin mà phải dẫn dắt nhận thức, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước.

3. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái phát thanh đa nền tảng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng sản xuất, phân phối nội dung và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

4. Phát huy vai trò của phát thanh như một diễn đàn tin cậy của Nhân dân. Tăng cường lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; góp phần hoàn thiện chính sách, củng cố đồng thuận xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm phát thanh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại. Đây là yếu tố quyết định chất lượng và uy tín của phát thanh trong giai đoạn mới.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Liên hoan Phát thanh toàn quốc là nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết và sáng tạo của những người làm nghề trên khắp mọi miền đất nước. Tôi tin tưởng rằng Liên hoan lần thứ 17 sẽ thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Chúc các đồng chí và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
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USD (5,10,20) 25754 0 0
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
EUR 28,966 28,989 30,365
JPY 159.62 159.91 169.6
GBP 33,720 33,811 34,976
AUD 17,889 17,954 18,641
CAD 18,026 18,084 18,749
CHF 30,949 31,045 31,971
SGD 19,891 19,953 20,734
CNY - 3,797 3,942
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.61 18.37 20
THB 740.77 749.92 802.72
NZD 14,369 14,502 14,935
SEK - 2,572 2,664
DKK - 3,885 4,022
NOK - 2,681 2,776
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,955.48 - 6,723.75
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 25,780 25,810 26,190
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GBP 33,760 33,896 34,915
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SGD 19,975 20,055 20,646
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CAD 18,055 18,128 18,718
NZD 14,492 15,032
KRW 18.24 20.22
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25795 25795 26165
AUD 17909 18009 18931
CAD 18014 18114 19128
CHF 30920 30950 32524
CNY 3809.7 3834.7 3970.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29144 29174 30896
GBP 33895 33945 35703
HKD 0 3315 0
JPY 160.86 161.36 171.9
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19950 20080 20802
THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 07:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

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Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu