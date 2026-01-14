Nhiều cơ hội đầu tư trong năm 'bản lề' 2026

Nhận định này được các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra tại Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và cơ hội đầu tư năm 2026” do CafeF tổ chức ngày 13/1, tại Hà Nội.

Xác lập động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng

Tại hội thảo, TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nêu quan điểm, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn bất định sâu sắc khi cạnh tranh địa chính trị, biến đổi khí hậu, sự phát triển vũ bão của công nghệ, cùng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc kinh tế toàn cầu diễn ra đồng thời. Việt Nam cần ứng xử linh hoạt với môi trường quốc tế, tận dụng cả thị trường bên ngoài lẫn thị trường trong nước. Đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá.

TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phát biểu tại hội thảo.

“Cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vẫn là những trụ cột quyết định cho giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động”, TS. Võ Trí Thành khẳng định.

Theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, điều đáng chú ý hơn cả trong năm 2025 là khu vực kinh tế tư nhân được xác lập một cách rõ ràng là nền tảng và động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Chính sự thay đổi này đã khơi dậy niềm tin và tạo ra lực đẩy cho toàn bộ nền kinh tế.

Sự khác biệt nữa của năm 2025 là cách tiếp cận chính sách theo tư duy hệ thống, thay vì các nghị quyết đơn lẻ, rời rạc như trước đây. Việc triển khai các “bộ” chính sách - từ “bộ tứ” đến “bộ bát”, cho thấy nỗ lực giải quyết đồng thời nhiều điểm nghẽn, từ thể chế, nguồn lực đến tổ chức thực thi. Chính sự nhất quán này mới là điều kiện cần để các nghị quyết “đi vào cuộc sống” nhanh hơn, mạnh hơn.

PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở năng lực thực thi. Nếu không chuyển hóa được tư duy mới thành hành động cụ thể, nguy cơ “chính sách đi trước, thực tế đi sau” vẫn còn hiện hữu.

Việt Nam đang có lợi thế rõ rệt về động lực tăng trưởng

Từ sự chuyển biến rõ nét trong quá trình tái cấu trúc bộ máy kinh tế, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) nhận định, chưa bao giờ các quyết định đầu tư tại các bộ, ngành và tỉnh thành lại được thực hiện nhanh chóng đến thế. Việc đầu tư tập trung, triển khai nhanh và hiệu quả là cách tốt nhất để giảm lãng phí, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo ông Đặng Thành Tâm, Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa việc nội địa hóa và gia tăng giá trị thặng dư trong nước, tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Việt Nam đang có lợi thế rõ rệt về động lực tăng trưởng so với nhiều quốc gia trong khu vực. Trong vòng 10 năm tới, GDP của Việt Nam sẽ có khả năng lọt vào TOP 10 quốc gia hàng đầu thế giới. Vấn đề còn lại là cách hấp thụ vốn, thực thi chính sách và triển khai các dự án thông qua một quy hoạch tổng thể thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Về cơ hội đầu tư năm 2026, các chuyên gia cho rằng năm 2026 là năm bản lề của một chu kỳ phát triển mới của Việt Nam, sau khi năm 2025 khép lại với tăng trưởng kinh tế trên 8% và thị trường chứng khoán tăng khoảng 40%. Bước sang năm 2026, các động lực tăng trưởng chính đến từ đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh và sự phục hồi rõ nét hơn của khu vực doanh nghiệp tư nhân. Đây là những yếu tố quan trọng giúp củng cố nền tảng sản xuất – kinh doanh và hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

Quang cảnh hội thảo.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổng Giám đốc Techcom Securities (TCBS), trong đó, điều kiện then chốt để thị trường phát triển bền vững vẫn là chất lượng doanh nghiệp niêm yết. Với kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết có thể tăng trưởng khoảng 15–20%, thị trường được đánh giá còn nhiều cơ hội đầu tư, trong bối cảnh hoạt động IPO và M&A đang dần sôi động trở lại, mang theo dòng vốn mới.

Bước sang 2026, các nhóm tài chính – ngân hàng, năng lượng – công nghiệp và bán lẻ – tiêu dùng là những lĩnh vực đầu tư đáng chú ý. Các nhà đầu tư cần đa dạng hóa danh mục, duy trì tỷ lệ tiền mặt hợp lý để tận dụng các nhịp điều chỉnh và xây dựng tài sản bền vững.

Trong bối cảnh dòng vốn trong nước ngày càng đóng vai trò chủ đạo và thị trường tài chính Việt Nam tiến tới giai đoạn "bình dân hóa", việc đa dạng hóa danh mục, đầu tư theo rổ và tận dụng các công cụ công nghệ, bao gồm cả AI, sẽ là nền tảng giúp nhà đầu tư "đặt cược" vào tương lai nền kinh tế Việt Nam một cách bền vững trong giai đoạn 2026–2030.