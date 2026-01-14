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Nhiều cơ hội đầu tư trong năm 'bản lề' 2026

La Giang

La Giang

16:11 | 14/01/2026
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Năm 2026 được xem là một cột mốc đặc biệt trong tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Đây là năm mở đầu của Kế hoạch 5 năm (2026 – 2030) và là thời điểm Việt Nam chính thức đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số trong nhiều năm liên tiếp.
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Nhận định này được các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra tại Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và cơ hội đầu tư năm 2026” do CafeF tổ chức ngày 13/1, tại Hà Nội.

Xác lập động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng

Tại hội thảo, TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nêu quan điểm, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn bất định sâu sắc khi cạnh tranh địa chính trị, biến đổi khí hậu, sự phát triển vũ bão của công nghệ, cùng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc kinh tế toàn cầu diễn ra đồng thời. Việt Nam cần ứng xử linh hoạt với môi trường quốc tế, tận dụng cả thị trường bên ngoài lẫn thị trường trong nước. Đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá.

Nhiều cơ hội đầu tư trong năm bản lề 2026
TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phát biểu tại hội thảo.

“Cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vẫn là những trụ cột quyết định cho giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động”, TS. Võ Trí Thành khẳng định.

Theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, điều đáng chú ý hơn cả trong năm 2025 là khu vực kinh tế tư nhân được xác lập một cách rõ ràng là nền tảng và động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Chính sự thay đổi này đã khơi dậy niềm tin và tạo ra lực đẩy cho toàn bộ nền kinh tế.

Sự khác biệt nữa của năm 2025 là cách tiếp cận chính sách theo tư duy hệ thống, thay vì các nghị quyết đơn lẻ, rời rạc như trước đây. Việc triển khai các “bộ” chính sách - từ “bộ tứ” đến “bộ bát”, cho thấy nỗ lực giải quyết đồng thời nhiều điểm nghẽn, từ thể chế, nguồn lực đến tổ chức thực thi. Chính sự nhất quán này mới là điều kiện cần để các nghị quyết “đi vào cuộc sống” nhanh hơn, mạnh hơn.

Nhiều cơ hội đầu tư trong năm bản lề 2026
PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở năng lực thực thi. Nếu không chuyển hóa được tư duy mới thành hành động cụ thể, nguy cơ “chính sách đi trước, thực tế đi sau” vẫn còn hiện hữu.

Việt Nam đang có lợi thế rõ rệt về động lực tăng trưởng

Từ sự chuyển biến rõ nét trong quá trình tái cấu trúc bộ máy kinh tế, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) nhận định, chưa bao giờ các quyết định đầu tư tại các bộ, ngành và tỉnh thành lại được thực hiện nhanh chóng đến thế. Việc đầu tư tập trung, triển khai nhanh và hiệu quả là cách tốt nhất để giảm lãng phí, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo ông Đặng Thành Tâm, Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa việc nội địa hóa và gia tăng giá trị thặng dư trong nước, tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Việt Nam đang có lợi thế rõ rệt về động lực tăng trưởng so với nhiều quốc gia trong khu vực. Trong vòng 10 năm tới, GDP của Việt Nam sẽ có khả năng lọt vào TOP 10 quốc gia hàng đầu thế giới. Vấn đề còn lại là cách hấp thụ vốn, thực thi chính sách và triển khai các dự án thông qua một quy hoạch tổng thể thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Về cơ hội đầu tư năm 2026, các chuyên gia cho rằng năm 2026 là năm bản lề của một chu kỳ phát triển mới của Việt Nam, sau khi năm 2025 khép lại với tăng trưởng kinh tế trên 8% và thị trường chứng khoán tăng khoảng 40%. Bước sang năm 2026, các động lực tăng trưởng chính đến từ đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh và sự phục hồi rõ nét hơn của khu vực doanh nghiệp tư nhân. Đây là những yếu tố quan trọng giúp củng cố nền tảng sản xuất – kinh doanh và hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

Nhiều cơ hội đầu tư trong năm bản lề 2026
Quang cảnh hội thảo.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổng Giám đốc Techcom Securities (TCBS), trong đó, điều kiện then chốt để thị trường phát triển bền vững vẫn là chất lượng doanh nghiệp niêm yết. Với kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết có thể tăng trưởng khoảng 15–20%, thị trường được đánh giá còn nhiều cơ hội đầu tư, trong bối cảnh hoạt động IPO và M&A đang dần sôi động trở lại, mang theo dòng vốn mới.

Bước sang 2026, các nhóm tài chính – ngân hàng, năng lượng – công nghiệp và bán lẻ – tiêu dùng là những lĩnh vực đầu tư đáng chú ý. Các nhà đầu tư cần đa dạng hóa danh mục, duy trì tỷ lệ tiền mặt hợp lý để tận dụng các nhịp điều chỉnh và xây dựng tài sản bền vững.

Trong bối cảnh dòng vốn trong nước ngày càng đóng vai trò chủ đạo và thị trường tài chính Việt Nam tiến tới giai đoạn "bình dân hóa", việc đa dạng hóa danh mục, đầu tư theo rổ và tận dụng các công cụ công nghệ, bao gồm cả AI, sẽ là nền tảng giúp nhà đầu tư "đặt cược" vào tương lai nền kinh tế Việt Nam một cách bền vững trong giai đoạn 2026–2030.

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đầu tư Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45

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