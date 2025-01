Epson POS TM-T88VII: máy in hóa đơn linh hoạt

Theo đó, sản phẩm máy in hóa đơn bán hàng tân tiến TM-T88VII vào danh mục máy in hóa đơn của hãng tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường. TM-T88VII là dòng máy in hóa đơn bán hàng có tốc độ in nhanh đến 500mm/s, hiệu suất linh hoạt và độ tin cậy cao, góp phần tối ưu hóa hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp.

Epson POS TM-T88VII sẽ mang đến tính linh hoạt tối đa, cho phép các doanh nghiệp có thể tùy biến theo nhu cầu hoạt động với các tính năng hỗ trợ kết nối tích hợp POS dễ dàng, Server Direct Print, bộ phần mềm Software Development Kit (SDK) và tích hợp đa ngôn ngữ.

“Mẫu máy in hóa đơn bán hàng tốc độ cao Epson TM-T88VII là một cuộc cách tân cho hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Tích hợp nhiều tính năng mà không cần thiết lập phức tạp, Epson TM-T88VII là máy in POS lý tưởng cho doanh nghiệp tại Việt Nam với khả năng in tốc độ cao với kết nối linh hoạt. Chúng tôi tin tưởng rằng TM-T88VII không chỉ nâng cao trải nghiệm cho khách tại cửa hàng mà còn tối ưu hóa hoạt động kinh doanh bán lẻ của doanh nghiệp và quan trọng hơn, điều này dẫn đầu quá trình chuyển đổi bán lẻ với máy in POS đa nhiệm.” - Ông Daisuke Hori - Tổng giám đốc Epson Việt Nam khẳng định.

Với tốc độ in hóa đơn lên đến 500mm/s, TM-T88VII nhanh hơn 1.4 lần với dòng máy tiền nhiệm TM-T88VI, máy có độ tin cậy cao, mang đến những bản in rõ ràng và chính xác. Bên cạnh việc cải thiện về mức âm thanh khi in chỉ còn 52dB - thấp hơn thế hệ trước 3dB, TM-T88VII mang đến hiệu suất vận hành êm ái đáng kinh ngạc, mang đến một môi trường làm việc yên tĩnh. Bên cạnh đó, dao cắt tự động cũng có tuổi thọ đến 3 triệu lần cắt giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí bảo trì và vận hành mượt mà.

Đèn LED chỉ báo bên trên máy in cho phép người sử dụng thuận tiện nắm bắt tình trạng kết nối, cũng như các thông tin cần thiết. Nhờ vào khả năng kháng nước chuẩn IPX2 và thiết kế phẳng, việc lau chùi máy cũng rất nhẹ nhàng, đơn giản dù vận hành trong môi trường nhà bếp. Tất cả công đoạn bảo trì hay phụ kiện đi kèm đều tương tự như dòng máy tiền nhiệm TM-T88VI để đơn giản hóa việc thay thế và chuyển đổi suôn sẻ.

Bộ chuyển đổi nguồn điện PS-190 mới trên máy cũng được làm thon gọn hơn, tiết kiệm diện tích hơn so với mẫu PS-180 trước đó 24%.

Máy in hóa đơn bán hàng TM-T88VII còn được tích hợp chế độ in đa ngôn ngữ hỗ trợ Unicode UTF-8 trên TM-T88VII cho phép máy in hóa đơn trên nhiều định dạng ngôn ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn và Tiếng Nhật cùng lúc, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp vận hành.

Tính năng Server Direct Printing trên TM-T88VII giúp người dùng có thể lấy thông tin trực tiếp từ máy chủ đám mây (cloud server), doanh nghiệp giảm bớt chi phí đơn vị vận hành có thể dễ dàng xử lý số lượng lớn các đơn đặt hàng trực tuyến khi sử dụng máy in TM-T88VII.

Đáng chú ý, TM-T88VII còn có khả năng tương thích với nhiều hệ điều hành, đảm bảo tích hợp liền mạch với cơ sở hạ tầng hiện có, việc lắp đặt và vận hành trở nên đơn giản hơn bao giờ hết điều đó giúp chủ sở hữu doanh nghiệp có thể tập trung vào việc quan trọng nhất hiện nay - điều hành và tăng cường trải nghiệm mua hàng cho khách hàng.

Đặc biệt, doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa tính linh hoạt của máy với bất kỳ hệ thống POS nào thông qua công cụ POS Utility Tool và Development Kits dành cho Android, iOS hoăc JavaScript. Máy tính bảng cũng có thể ghép nối nhanh chóng và dễ dàng với TM-T88VII bằng kết nối NFC hoặc chế độ SimpleAP. Các cổng kết nối đa dạng cũng mở ra nhiều phương thức kết nối hơn như USB, kết nối Serial, Ethernet hay Wi-Fi dongle, giúp cho máy tương thích với nhiều dịch vụ POS.

Trong bối cảnh các DN cần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua trải nghiệm mua hàng tại điểm bán, máy in hóa đơn tốc độ cao TM-T88VII là giải pháp mới nhất từ Epson, giúp doạnh nghiệp nội địa có thêm lựa chọn lý tưởng để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Chi tiết về sản phẩm xem tại https://www.epson.com.vn/Doanh-nghiệp/Máy-in/POS/Epson-TM-T88VII