Internet Day  2023: Không gian mới, cơ hội mới cho Internet Việt Nam

Phát biểu khai mạc sự kiện , ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho biết theo thống kê của Wearesocial, tính đến tháng 1/2023, Việt Nam có 77,93 triệu người dùng Internet, tương đương 79,1% dân số.

Báo cáo SEA 2023 vừa được Google và Temasek công bố đã nhận định về thị trường Việt Nam với nền kinh tế kỹ thuật số đang trên đà phát triển, và sẽ đạt 45 tỷ USD vào năm 2025. Báo cáo trên cũng đã đưa ra dự báo, trong khoảng 2022-2025, kinh tế Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu khu vực, đạt khoảng 31%/năm với quy mô khoảng 49 tỷ USD vào năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện.

Các tổ chức quốc tế đang có những đánh giá khả quan đối với sự phát triển của Kinh tế Số nói chung và Thương mại Điện tử nói riêng tại Việt Nam. Với bức tranh suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến sự cắt giảm nhân sự, ngân sách đầu tư cho công nghệ thông tin. Hàng tỷ USD từ các gã khổng lồ công nghệ trên thế NVIDIA, Meta, SpaceX, Foxconn, Samsung, LG, Intel,... đang chuẩn bị ồ ạt rót vào Việt Nam. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam mở ra một không gian tăng trưởng mới, đặc biệt là cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ.

"Trong tháng 7/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã định hướng 5 không gian mới sẽ có quy mô tương đương viễn thông vào năm 2025, đến năm 2030 sẽ vượt xa viễn thông, bao gồm Điện toán Đám mây, Nền tảng Số, Thương mại Điện tử, Công nghiệp Make in Viet Nam và An ninh mạng. Đây sẽ là những không gian tăng trưởng chính của các doanh nghiệp Công nghệ Số và Viễn thông trong 10 năm tới. Hội thảo muốn mang đến diễn đàn nhằm thúc đẩy sự phát triển Internet Việt Nam, định hình và chia sẻ các cơ hội của nền kinh tế Internet nhiều triển vọng," ông Vũ Hoàng Liên nhấn mạnh.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Phạm Đức Long khẳng định: Một thực tế không thể phủ nhận là Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người ngày nay. Việc kết nối Internet đã trở nên phổ cập, chi phối đời sống kinh tế và xã hội của nhân loại. Tính đến tháng 10 năm 2023, đã có 5,4 tỷ người dùng Internet trên toàn thế giới, chiếm 67% dân số toàn cầu.

Ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết, chúng ta đang bước vào Internet thế hệ mới với sự bùng nổ của các công nghệ mới như Internet of Things (IoT), điện toán đám mây (cloud computing), trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, 5G/6G… với kết nối mật độ cao, độ trễ thấp, băng thông siêu rộng. Trong tương lai, các hoạt động trực tuyến (kỹ thuật số) sẽ là sự hợp nhất giữa thế giới ảo và thế giới vật lý để tạo ra những trải nghiệm chân thực, sống động. Các tổ chức, cá nhân đều sẽ vận hành thế giới ảo của riêng mình, nơi mọi người có thể học hỏi, giải trí, làm việc hoặc giao lưu cùng nhau.

Việt Nam là một trong số các quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet mua sắm hàng hoá trực tuyến hàng tuần ở mức cao trên 60%, cao hơn mức trung bình toàn cầu 57,6%. Quy mô nền kinh tế Internet của việt Nam năm 2022 đạt 23 tỷ USD và dự báo năm 2025 sẽ đạt 49 tỷ USD. Doanh thu bán lẻ hàng hoá trực tuyến của Việt Nam 2022 đạt 14 tỷ USD nhưng con số này sẽ tăng lên 32 tỷ USD vào năm 2025.

Đây rõ ràng là cơ hội to lớn mà Internet đã và đang mang lại cho sự phát triển của Việt Nam. Triển vọng phát triển to lớn này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế, trong đó nhiều nhất là các công ty, doanh nghiệp đến từ các nước phát triển như Mỹ, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

Internet Day 2023 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Từ những bối cảnh trên, Hội thảo - Triển lãm Internet Day 2023 với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực công nghệ thông tin - Internet như VNPT, Viettel, FPT Telecom, Huawei, Netnam…, là cơ hội để lắng nghe, chia sẻ và thảo luận về những vấn đề quan trọng của ngành công nghệ thông tin.

Trong phiên hội thảo buổi sáng, các khách mời cùng thảo luận về chủ đề chính của chương trình với sự tham dự của các đại diện đến từ VNPT/VNPT AI, VinBig Data, APTelecom, Space X để xem xét không gian mới và cơ hội mới cho Internet Việt Nam đòi hỏi sự sáng tạo, sự hợp tác giữa nhiều bên sẽ mang lại những lợi ích, giá trị như thế nào.

Nổi bật trong đó là phiên tọa đàm với những chủ đề quan trọng và đầy thách thức đến từ các doanh nghiệp đang hoạt động mạnh mẽ trong ngành CNTT như: Trợ lý AI “Make in Việt Nam” chuyên biệt và ưu việt (VNPT), Chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp (Viettel IDC),Ứng dụng AI tạo sinh trong doanh nghiệp (VinBig Data), Điện toán đám mây (Huawei),Starlink: Powering a New Era of Digital Connectivity (Space X) và The Vietnam detailed country report (ISOC).

Phiên hội thảo chuyên môn buổi chiều có chủ đề “Sáng kiến và Cải tiến cho Internet Thế hệ mới”, với sự tham dự và phát biểu khai mạc của ông Lê Văn Tuấn – Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện. Tại đây, các khách mời là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp CNTT tập trung thảo luận các chủ đề gồm: The satelite market today (APNIC), New Generation internet NGI (AMS-IX), Cách thức xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu sẵn sàng cho Gen AI (Google), Mobifone tham gia chuyển đổi số lĩnh vực thanh toán với dịch vụ Mobile Money (Mobifone), Submarine Cable industry 2023 (APTelecom), Human-Centric AI: Công nghệ AI lấy con người làm trung tâm (ADT Global), Solutions for Internet connection in the new age (IPTP Networks) và Cloud – Kiến trúc Serverless, công nghệ Serverless “make in Vietnam” (SUNTECO).

Khách tham quan trải nghiệm tại sự kiện.

Đồng thời Hội thảo bàn tròn về Điện toán Đám mây & Trung tâm Dữ liệu Việt Nam cũng sẽ đươc tổ chức song song để thảo luận và công bố “Báo cáo Điện toán Đám mây & Trung tâm Dữ liệu Việt Nam” (VNCDC Report 2023).

Ngoài ra, các hoạt động show-cases: Metaverse, Generative AI, DARQ (Distributed Ledger Technology (DLT), Artificial Intelligence (AI), Extended Reality (XR) and Quantum Computing) mang đến không gian mới để chào đón khách mời Internet Day 2023 ghé thăm và trải nghiệm.