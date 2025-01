Doanh nghiệp viễn thông tăng cường đảm bảo thông tin liên lạc đón Tết Ất Tỵ 2025

Nhằm đảm bảo thông tin liên lạc dịp Tết Ất Tỵ 2025, Bộ TT&TT đã chỉ đạo 5 doanh nghiệp viễn thông lớn triển khai toàn diện các biện pháp tăng cường. Viettel, VNPT, MobiFone, FPT Telecom và Vishippel đã chủ động nâng cấp hạ tầng mạng, bố trí lực lượng trực 24/7, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trong dịp Tết.

Xe phát sóng lưu động được nhà mạng bố trí sẵn tại những nơi dự kiến tập trung đông người. Nguồn ảnh: Vietnamnet

Theo Báo cáo công tác đảm bảo Thông tin liên lạc trước Tết Ất Tỵ 2025 cho thấy, trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các doanh nghiệp viễn thông lớn đã tích cực triển khai nhiều phương án đảm bảo thông tin liên lạc theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, từ công tác chuẩn bị tổng thể đến những giải pháp kỹ thuật chi tiết của từng đơn vị như Viettel, VNPT, MobiFone, FPT Telecom và Vishippel đều cho thấy sự chủ động, kỹ lưỡng trong việc nâng cao năng lực mạng lưới, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao trong dịp Tết. Cụ thể:

Công tác chuẩn bị trước tết

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông (Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 15/01/2025 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025), ngày 20/01/2025, Cục Viễn thông đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành Văn bản số 179/BTTTT-CVT về việc Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Đối với công tác chuẩn bị chung, các đơn vị, doanh ngiệp đã nghiêm túc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

Trước kỳ nghỉ tết, các doanh nghiệp Viễn thông đã sớm chủ động tổ chức tăng cường, bổ sung lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất; thiết bị, vật tư dự phòng ứng cứu thông tin liên lạc.

Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ca, trực ứng cứu thông tin và trực vận hành khai thác mạng lưới, đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong suốt thời gian Tết Nguyên Đán.

Chủ động và nâng cao tinh thần cảnh giác kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông, truyền hình và Internet để gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại, tin nhắn có nội dung trái pháp luật và phát tán các chương trình phá hoại các trang thông tin điện tử.

Tổ chức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin; Đảm bảo dự phòng, mở rộng dung lượng, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, đặc biệt thông tin liên lạc tại thời điểm Giao thừa và các khu vực tập trung đông người.

Đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng các tuyến truyền dẫn phục vụ các chương trình truyền hình trực tiếp đón Tết Nguyên đán của người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Công tác chuẩn bị của các doanh nghiệp

Nhà mạng Viettel

Dựa trên công tác dự báo, VIETTEL đã thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật cho tất cả các phân hệ mạng trước ngày 22/01/2025 (tức ngày 23/12/2024 Âm lịch), sẵn sàng mọi nguồn lực, đáp ứng mọi tình huống xảy ra. Cụ thể:

Mạng vô tuyến: Hoàn thành bổ sung tài nguyên cho ~700 điểm tập trung đông người với gần 22.000 giải pháp kỹ thuật (như phát sóng trạm mới, nâng cấp dung lượng, bổ sung small cell... tại các tuyến đường cửa ngõ, bến xe, ga tàu, sân bay, các trung tâm thương mại lớn, khu du lịch, khu vui chơi, các điểm bắn pháo hoa, countdown...), đảm bảo dung lượng mạng lưới phục vụ khách hàng.

Mạng lõi: Hoàn thành rà soát và nâng cấp, bổ sung tài nguyên cho các hệ thống mạng lõi đáp ứng tăng trưởng thuê bao VoLTE và data trong giai đoạn Tết.

Mạng truyền tải: Thực hiện bổ sung thêm 1.4Tbps dung lượng kết nối quốc tế trước tết đã đảm bảo dự phòng 1+1 trong giai đoạn tết Âm lịch (tổng dung lương đạt ~11.2 Tbps), nâng cấp băng thông trong nước và nội mạng đảm bảo dung lượng trong giai đoạn tết Âm lịch và khả năng dự phòng.

Mạng BRCĐ: Rà soát, tối ưu chất lượng, nâng cấp tài nguyên đảm bảo các hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV, OTT hoạt động ổn định trong giao thừa. Hoàn thành bảo dưỡng 100% thiết bị mạng lõi di động, mạng cố định, truyền dẫn; xây dựng phương án dự phòng khi down thiết bị/đứt cáp/mất nguồn cho toàn mạng lưới. Hoàn thành rà soát, đảm bảo các phương án an ninh an toàn, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn thông tin…

Nhà mạng VNPT

Tập đoàn VNPT đã thực hiện rà soát, cập nhật phương án đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các hệ thống thiết bị trên mạng lưới; Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra tải, năng lực, lưu trữ, kịch bản xử lý tình huống cho các hệ thống mạng viễn thông, CNTT, Dịch vụ; Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các hệ thống thiết bị để kịp đưa vào khai thác trước Tết (một số dự án hoàn thành sau Tết cũng đã lắp đặt xong và có thể sử dụng để ứng cứu lưu lượng khi có tình huống phát sinh); Mở tăng dung lượng và đường truyền tại các Tỉnh/TP dự kiến có tăng trưởng do di chuyển lưu lượng trong dịp nghỉ lễ tại các tỉnh THA, NAN, NDH, PTO, HNM, BNH, HYN, TBH, HDG, Tp.HCM, BDG, DNI, LAN, QNM, QBH, KHA ….; Lưu thoát lưu lượng BRCĐ liên vùng: HNI-HPG, HNI- HCM; HNI-DNG, HCM-CTO; Thực hiện trên toàn quốc, triển khai các phương án đảm bảo chất lượng tại các khu vực tập trung đông người bằng các giải pháp trạm dã chiến/phát sóng lưu động và nâng cấp tần số.

Rà soát các hệ thống thiết bị đảm bảo dự phòng 1+1 đối với các thiết bị Core và dự phòng tải/license đảm bảo năng lực khi có tăng trưởng lưu lượng trong dịp Tết; Một số hệ thống có tải đạt ngưỡng license (phần mềm) nhưng vẫn trong năng lực đáp ứng của phần cứng, các đơn vị đã chuẩn bị sẵn phương án phân tải/bypass sang hệ thống khác khi vượt ngưỡng năng lực phần cứng; Mở tăng dung lượng cho các hệ thống MyTV, IP Core liên vùng, IP Core nội vùng, Core di động, ManE, Cache trong nước phục vụ lưu thoát lưu lượng 3G/4G và IP trong nước; Rà soát các tuyến truyền dẫn, đảm bảo dự phòng khác tuyến, chia tải lưu lượng trên các lớp mạng khác nhau đối với các dịch vụ quan trọng; Xử lý dứt điểm các sự cố tồn tại trước Tết, đảm bảo cơ chế dự phòng và phân tải dịch vụ; Bố trí đầy đủ vật tư dự phòng, phân bổ đến các trạm trung tâm để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố phát sinh; Yêu cầu các đối tác cung cấp đầu mối hỗ trợ onsite trong đêm giao thừa và online trong thời gian nghỉ lễ; Trực Onsite: ISTT; Trực Online: Nokia; Nissho; Ciena; Ericsson; ZTE; ANSV; SV-Tech; CT-IN, Commit; Bố trí trực lãnh đạo, trực kỹ thuật, trực điều hành tại các điểm nút quan trọng và trực vận hành khai thác 24/24 tại các đài/trạm trên khắp các Tỉnh/Thành phố; Tăng cường giám sát An ninh thông tin trong nội bộ VNPT và cho khách hàng qua các hệ thống: DDoS, DCU Log, Kaspersky EDP, SIEM.

Nhà mạng MobiFone

Mạng lưới của MobiFone đã được chuẩn bị đảm bảo an toàn chất lượng và lưu thoát lưu lượng trong Tết Ất Tỵ, cụ thể:

Rà soát cấu hình các hệ thống, tải xử lý, tải truyền dẫn, dung lượng từng hệ thống, dung lượng kết nối trung kế và có phương án san tải phù hợp. Đã hoàn thành thực hiện san tải các hệ thống Core, đến thời điểm hiện tại tải các hệ thống Core CS, PS, IPBB, VAS/IN đều có tải dưới 70% và đảm bảo an toàn trong dịp Tết. Đã hoàn thành mở rộng đảm bảo tài nguyên vô tuyến 3G/4G cho các trạm khu vực lưu lượng cao và các khu vực diễn ra lễ hội, nơi tập trung đông người và mở rộng dung lượng các tuyến truyền dẫn nội tỉnh/liên tỉnh để chống nghẽn dịp Tết. Thực hiện full Backup các hệ thống tổng đài, hệ thống VAS/IN, IPBB, OMC, lưu dữ liệu ra server ngoài. Tất cả các node Core CS, Core PS đều được triển khai cấu hình pool, hoạt động theo cơ chế load sharing (N+1), đảm bảo an toàn dự phòng cao. Rà soát thiết bị, cấu hình dự phòng truyền dẫn các hướng kết nối đảm bảo an toàn mạng lưới.

Sự chuẩn bị của FPT

Để đảm bảo sẵn sàng phương án ứng cứu mạng lưới, phương án dự phòng vật tư, đảm bảo trang thiết bị, nhân sự trực luôn sẵn sàng, FPT Telecom hoàn tất việc kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị, đường truyền, tuyến trục, trước ngày 15 tháng 12 năm 2024, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lập kế hoạch trực kỹ thuật, phân công lịch trực cụ thể cho từng vị trí của các đơn vị, trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ca, trực ứng cứu xử lý sự cố; truyền thông danh sách trực tới các đơn vị trên toàn quốc, sắp xếp ca trực đảm bảo quyền lợi của người lao động. Yêu cầu các đơn vị văn phòng, tài chính bố trí, đảm bảo các phương tiện vận chuyển, công cụ dụng cụ, vật tư sử dụng cho công tác ứng cứu được sẵn sàng.

Các đơn vị tiến hành tổ chức rà soát hạ tầng, xử lý hoàn tất các vấn đề còn tồn đọng trên hạ tầng đồng thời chuẩn bị vật tư, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với các sự cố hạ tầng xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán. Quy định các sự cố phải được báo cáo đến Ban lãnh đạo, các Trưởng đơn vị, các đơn vị kỹ thuật, trung tâm chăm sóc khách hàng.

Với các sự cố có ảnh hưởng lớn tới mạng lưới viễn thông cần thông báo ngay tới Ban lãnh đạo và các Trưởng đơn vị để điều phối hoạt động ứng cứu. Nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng đồ uống có cồn trong các ca trực. Nghiêm cấm tuyệt đối việc sửa chữa cáp tuyến trục, tuyến liên tỉnh, thay đổi cấu hình hệ thống, dịch vụ khi chưa có sự điều phối của Ban lãnh đạo.

Tổ chức đội ngũ chăm sóc khách hàng trực hỗ trợ tổng đài đầy đủ, đội ngũ xử lý sự cố hạ tầng thuê bao đảm bảo hoạt động, hỗ trợ khách hàng 24/7 trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Bố trí các đơn vị kỹ thuật duy trì ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông để gửi, phát tán thư điện tử có nội dung trái pháp luật, phát tán vi rút phá hoại các trang thông tin điện tử và phối hợp với các đơn vị viễn thông khác.

Sự chuẩn bị của Vishippel

Bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị, đường truyền 24/24 giờ sẵn sàng cung cấp dịch vụ viễn thông di động hàng hải qua hệ thống đài thông tin duyên hải, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của các tàu thuyền đánh bắt hải sản hoạt động trên biển với đất liền; Bảo đảm sẵn sàng hệ thống thiết bị thông tin 24/24 giờ phục vụ thông tin Cấp cứu - An toàn trên các kênh, tần số thu canh/ trả lời được ấn định chung cho toàn hệ thống và riêng cho mỗi Đài, đặc biệt là trực canh tiếp nhận thông tin cấp cứu, khẩn cấp trên tần số 7903 kHz phục vụ các tàu cá Việt Nam, kênh 16 VHF phục vụ phương tiện hoạt động ven biển; Bảo đảm chất lượng, thời lượng, khe thời gian và công suất phát quảng bá thông tin an toàn hàng hải (MSI), thông tin tìm kiếm cứu nạn (SAR) trên các phương thức, tần số theo quy định phục vụ các phương tiện hoạt động trên biển; Chủ động sẵn sàng phối hợp giữa Hệ thống TTDH Việt Nam với các cơ quan, đơn vị phối hợp TKCN hàng hải, các Cảng vụ Hàng hải, Ban chỉ huy phonfh thủ dân sự, PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố ven biển để hỗ trợ về thông tin phục vụ công tác TKCN đối với các phương tiện gặp sự cố trên biển.

Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý kỹ thuật nhằm vảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hệ thống thông tin. Cử cán bộ kỹ thuật trực 24/7 và tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; kịp thời cập nhật các bản vá, cấu hình bảo mật cho hệ thống và triển khai các giải pháp phòng ngừa để tránh bị lợi dụng, khai thác để tấn công.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, nhìn chung các doanh nghiệp đều đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ vụ tết Ất Tỵ và công tác tổ chức đón Tết, đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, xây dựng kết hoạch, triển khai các kịch bản ứng phó sự cố từ sớm từ xa và từ trước.