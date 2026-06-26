SUV điện lớn nhất của Skoda chính thức lộ diện

Hãng xe đếm từ Séc Skoda vừa trình làng mẫu SUV mới mang tên: Skoda Peaq. Đây là dòng xe điện thương mại phát triển từ mẫu ý tưởng Vision 7S Concept và hiện là mẫu SUV lớn nhất của thương hiệu.

Peaq có chiều dài 4.874 mm cùng trục cơ sở 2.965 mm, vượt kích thước của Kodiaq – mẫu SUV chủ lực trước đây của Skoda. Tuy nhiên, mẫu xe mới vẫn nhỏ hơn một số đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Ioniq 9.

Mẫu xe SUV Skoda Peaq. Ảnh: Skoda

Ngoại thất của Peaq áp dụng triết lý thiết kế Modern Solid với cụm đèn LED hình chữ T, mặt trước Tech-Deck Face màu đen bóng và các chi tiết thân xe được tối ưu khí động học. Điểm đáng chú ý là tay nắm cửa dạng ẩn lần đầu xuất hiện trên một mẫu Skoda, góp phần đưa hệ số cản gió xuống mức 0,249 Cd.

Xe được trang bị bộ mâm từ 19 đến 21 inch, trần kính toàn cảnh tích hợp công nghệ điều chỉnh độ trong suốt bằng điện. Hệ thống này chia bề mặt kính thành 9 vùng riêng biệt để người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng.

Thiết kế ngoại thất của SUV Skoda Peaq. Ảnh: Skoda

Nội thất hướng tới trải nghiệm cao cấp

Bên trong khoang lái, Skoda lựa chọn phong cách tối giản với bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm kích thước 13,6 inch đặt dọc, vận hành trên nền tảng Android.

Thiết kế khoang lái của SUV Skoda Peaq. Ảnh: Skoda

Hãng xe giữ lại một số phím bấm vật lý dành cho các chức năng thường xuyên sử dụng, trong khi phần lớn thao tác được thực hiện thông qua màn hình trung tâm. Thiết kế táp-lô phân tầng, cụm điều khiển nổi và bệ tì tay lớn giúp tối ưu không gian sử dụng.

Peaq có hai cấu hình 5 hoặc 7 chỗ ngồi. Nổi bật trong danh sách trang bị là hệ thống âm thanh Sonos 16 loa, sạc điện thoại không dây kép chuẩn Qi2 công suất 25 W và nhiều tiện ích phục vụ hành khách.

Phiên bản 7 chỗ của SUV Skoda Peaq. Ảnh: Skoda

Đáng chú ý, gói tùy chọn Relax Package biến khoang cabin thành không gian nghỉ ngơi di động với ghế trước tích hợp chức năng massage, thông gió và bệ đỡ chân công thái học. Gói này còn bổ sung bàn gập và gối tựa đầu dành cho hành khách.

Nhờ kích thước lớn, khoang hành lý phía sau đạt dung tích tối đa 2.150 lít. Ngoài ra, xe còn sở hữu khoang chứa đồ phía trước dung tích 37 lít để tăng khả năng lưu trữ.

Không gian thư giãn của SUV Skoda Peaq. Ảnh: Skoda

Ba phiên bản động cơ, tầm hoạt động tối đa 647 km

Skoda phát triển Peaq trên nền tảng xe điện MEB+ và cung cấp ba lựa chọn hệ truyền động.

Phiên bản tiêu chuẩn Peaq 60 sử dụng pin 63 kWh cùng mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,4 giây và có phạm vi hoạt động 459 km theo tiêu chuẩn WLTP. Công nghệ sạc nhanh DC 160 kW cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 27 phút.

SUV Skoda Peaq được trang bị 3 phiên bản. Ảnh: Skoda

Ở phiên bản Peaq 90, bộ pin dung lượng 91 kWh kết hợp mô-tơ điện mạnh hơn, tạo công suất 282 mã lực và mô-men xoắn 545 Nm. Nhờ đó, xe rút ngắn thời gian tăng tốc xuống còn 7,1 giây và đạt quãng đường di chuyển tối đa 647 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống sạc nhanh 199 kW giúp thời gian sạc 10-80% chỉ khoảng 28 phút.

Cao cấp nhất là phiên bản Peaq 90x sử dụng hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh. Biến thể này sản sinh công suất 295 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây và duy trì phạm vi hoạt động 613 km.

Bên cạnh hiệu suất vận hành, Peaq còn được trang bị chế độ lái một bàn đạp, công nghệ sạc hai chiều và khả năng kéo tải tối đa 2 tấn. Xe đồng thời tích hợp nhiều hệ thống hỗ trợ người lái như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giao lộ, hỗ trợ quay đầu, quan sát 360 độ và gói hỗ trợ lái nâng cao Travel Assist 3.0.

Hiện Skoda chưa công bố giá bán chính thức của Peaq. Tuy nhiên, với kích thước lớn, phạm vi hoạt động dài và danh sách công nghệ phong phú, mẫu SUV điện mới được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm chiến lược của hãng trong giai đoạn mở rộng thị phần xe điện toàn cầu.