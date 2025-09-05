Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Bệ phóng nghề nghiệp từ khoá học SIC

Các lớp học trong khuôn khổ chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) đã giúp các học viên nắm vững nền tảng chuyên môn và tìm thấy hướng đi rõ ràng cho sự nghiệp.

Một trong những minh chứng rõ ràng là Nguyễn Huy Trung, cựu học viên chương trình SIC niên khoá 2023-2024, hiện là Kỹ sư quy trình (Process Engineer) tại bộ phận R&D, Samsung Electronics Vietnam.

Nhìn lại hành trình sau khi tốt nghiệp khoá học SIC, Trung chia sẻ: “Khóa học IoT tại SIC đã mang đến cho tôi bước đệm vững chắc, giúp tôi tự tin hơn rất nhiều khi tham gia kỳ thi tuyển dụng GSAT (Global Samsung Aptitude Test), trải qua thời gian thực tập và sau đó chính thức trở thành nhân viên của Samsung.”

Các học viên tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ (Innovation Tech Challenge) năm 2024.

Trong thời gian tham gia SIC, Huy Trung đã cùng các bạn hoàn thành dự án ứng dụng IoT vào giải quyết một tình huống thực tế. Thành quả không chỉ nằm ở mô hình kỹ thuật, mà còn ở sự kết nối kiến thức lập trình, phân tích dữ liệu và khả năng ứng dụng công nghệ vào một giải pháp thực tiễn. Nhờ đó, Trung nhanh chóng bắt nhịp với môi trường làm việc hiện đại, đòi hỏi tính chính xác và tư duy sáng tạo cao.

Không chỉ Huy Trung, nhiều học viên khác của SIC cũng đang từng bước chinh phục con đường sự nghiệp sau khi tham gia khóa học. Tiêu biểu là cựu học viên Nguyễn Đại (niên khoá 2023-2024), sinh viên Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, hiện thực tập trong lĩnh vực Data Engineering tại Viettel Group.

Đại chia sẻ: “Trước khi tham gia SIC, tôi chỉ tìm hiểu các công cụ ở bề nổi. Sau khi học Big Data Engineering, tôi được đi sâu thực hành và đặc biệt là triển khai đề tài cuối khóa gắn với AI và Big Data. Những công cụ được học như Hadoop đã hỗ trợ tôi rất nhiều cho công việc hiện tại.”

Ngoài ra, Đại cũng cho biết việc xây dựng được một dự án hoàn chỉnh, ấn tượng là điểm cộng lớn để Đại nổi bật hơn khi ứng tuyển và tham gia chương trình Viettel Digital Talent 2025.

Nâng cấp kỹ năng và năng lực nghề nghiệp

Điểm đặc biệt ở SIC chính là sự kết hợp cân bằng giữa kiến thức công nghệ lõi (AI, IoT, Big Data, lập trình) và kỹ năng mềm (làm việc nhóm, quản lý dự án, thuyết trình).

Sau khi tham gia chương trình, Trung và Đại cho biết bản thân có sự thay đổi lớn về tư duy công nghệ và kỹ năng làm việc. Qua từng bài giảng và dự án nhóm, các bạn đã dần hình thành tư duy hệ thống, hiểu rõ hơn về vai trò của công nghệ trong sản xuất, thương mại và nghiên cứu.

“Điều SIC giúp tôi thay đổi nhiều nhất chính là tư duy logic và cách tiếp cận vấn đề. Khi đi làm, tôi thấy mình dễ dàng thích nghi hơn, không bị choáng ngợp trước sự phát triển của công nghệ mới,” Trung cho biết.

Sinh viên tham gia lớp học của chương trình Samsung Innovation Campus niên khoá 2024 - 2025.

Trong khi đó, Đại lại rút ra bài học lớn về tính chủ động: “Kiến thức lý thuyết từ giảng viên là nền tảng, nhưng 90% còn lại phụ thuộc vào sự tự học và sáng tạo của mỗi người. SIC cho tôi cơ hội thử thách bản thân để rồi tự tin hơn khi bước vào môi trường doanh nghiệp lớn.”

Chương trình SIC khuyến khích học viên định hình con đường sự nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, từ đó có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn trong tương lai.

Huy Trung gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ: “Đừng ngại bắt đầu sớm. Hãy tham gia các chương trình như SIC để được tiếp xúc với công nghệ mới, vừa học cứng vừa trau dồi kỹ năng mềm. Quan trọng hơn cả là luôn giữ tinh thần học hỏi, vì trong lĩnh vực công nghệ, ai chủ động cập nhật và thử thách bản thân nhiều hơn thì sẽ có cơ hội tiến xa hơn.”

Sự thành công của các học viên Samsung Innovation Campus đã cho thấy rõ hiệu quả mà chương trình mang lại. Không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn sát với thực tiễn, Samsung còn đồng hành định hướng nghề nghiệp và bồi dưỡng tinh thần hội nhập cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019, Samsung Innovation Campus cung cấp các khóa học nền tảng về AI, IoT, Big Data, cùng chuỗi hoạt động dự án, thuyết trình và cố vấn. Chương trình thiết kế mô-đun lý thuyết ngắn gọn, thực hành theo dự án, sử dụng công cụ và dữ liệu sát thực tiễn; đồng thời chú trọng phát triển các kỹ năng mềm. Đến nay, khoảng 12.000 học sinh, sinh viên trên cả nước đã tham gia các khóa học SIC, từ đó tiếp cận cơ hội việc làm tại những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, đồng thời đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam.