Tỉnh Bạc Liêu triển khai bệnh án điện tử trên toàn tỉnh

Nội dung hội nghị được tổ chức với mục tiêu đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu, theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/03/2025. Tỉnh Bạc Liêu phấn đấu 100% bệnh viện trên toàn tỉnh phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện ở địa phương, hoàn thành trước ngày 30/09/2025.

Hội nghị triển khai thí điểm chương trình đặt lịch hẹn khám chữa bệnh online trên nền tảng Zalo và thí điểm hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh Bạc Liêu

Bệnh án điện tử là một mục tiêu quan trọng của tỉnh Bạc Liêu, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ, tối ưu quy trình quản lý và vận hành hệ thống y tế, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng nền y tế số hiện đại, làm cơ sở để triển khai kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh với các bệnh viện tuyến Trung ương, tạo sự chuyển biến về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, để việc đặt lịch hẹn khám, chữa bệnh trực tuyến hiệu quả, tỉnh Bạc Liêu đã chọn Zalo Official Account (Zalo OA - tài khoản chính thức của đơn vị trên Zalo) và Zalo Mini App làm nền tảng triển khai dịch vụ y tế.

Thực tế triển khai Zalo Mini App tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước đã cho thấy hiệu quả tích cực cho cả hoạt động bệnh viện lẫn bệnh nhân. Tỷ lệ đặt khám trực tuyến tại nhiều bệnh viện tăng từ 3% lên đến 17%, trong khi thời gian đón tiếp bệnh nhân giảm từ 10 phút xuống chỉ còn khoảng 20 giây/người bệnh khi họ đã đặt lịch khám từ trước.

Theo bà Hà Phương Hồng, đại diện Zalo chia sẻ: “Chúng tôi đã tiến hành hỗ trợ tư vấn tối ưu, kiểm định giải pháp kỹ thuật, cũng như hỗ trợ tư vấn chính sách, quy định của nền tảng, xúc tiến quá trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử cho người dân tỉnh Bạc Liêu trên nền tảng Zalo. Chúng tôi tin rằng, việc lan tỏa thông tin sức khỏe một cách chính thống, dễ tiếp cận, đúng đối tượng, thông qua hệ sinh thái công nghệ của Zalo, không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức và chủ động bảo vệ sức khỏe, mà còn tăng hiệu quả vận hành của các đơn vị y tế trên toàn tỉnh Bạc Liêu”.