Chuyến công tác của Thủ tướng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia và Vương quốc Thụy Điển, dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 và tiến hành các hoạt động song phương tại Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 5-14/6/2025?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Nhận lời mời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Cộng hoà Estonia Kristen Michal và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3, tiến hành các hoạt động song phương tại Pháp, thăm chính thức Cộng hoà Estonia và Vương quốc Thụy Điển từ ngày 5-14/6/2025.

Tiếp nối các hoạt động đối ngoại cấp cao sôi động của Đảng, Nhà nước từ đầu năm đến nay, chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là bước triển khai thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Đại hội Đảng lần thứ XIII và là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ tới Pháp kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (10/2024), là chuyến thăm Thụy Điển đầu tiên sau 6 năm của Thủ tướng Việt Nam và lần đầu tiên lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đến Estonia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực hiện nay đang có nhiều biến chuyển sâu sắc, chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mang những ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện ở 3 điểm lớn, cụ thể:

Thứ nhất, đó chính là thông điệp hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Trên bình diện song phương, đây là dịp quan trọng để chúng ta làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với giữa Việt Nam với Pháp, Thụy Điển và Estonia, những nước có vai trò và vị thế quan trọng ở châu Âu. Pháp hiện là đối tác chiến lược toàn diện, trong khi Estonia và Thụy Điển là bạn bè hữu nghị truyền thống, có quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Trên tinh thần đó, các hoạt động song phương của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Pháp sẽ cụ thể hóa các định hướng lớn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, cũng như Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp Macron (tháng 5/2025), mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Pháp.

Với Thụy Điển và Estonia, Thủ tướng Chính phủ và các nhà lãnh đạo hai nước sẽ cùng đánh giá lại chặng đường hợp tác và yêu cầu phát triển mới của mỗi nước, từ đó đề ra những biện pháp cụ thể, nhằm tạo xung lực và đột phá, đưa quan hệ phát triển, thực chất và hiệu quả.

Đồng thời, qua chuyến công tác, chúng ta cũng sẽ hướng đến việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với Liên minh châu Âu (EU), phát huy vai trò cầu nối hợp tác nhiều mặt giữa các nước EU và ASEAN, tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, chuyến công tác là cơ hội để Việt Nam chuyển tải đến cộng đồng quốc tế thông điệp về quyết tâm, khát vọng phát triển, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chúng ta đều biết Pháp có thế mạnh về viễn thông, hàng không - vũ trụ, năng lượng tái tạo, công nghệ chế tạo, đường sắt tốc độ cao… Trong khi đó, kể từ khi gia nhập EU vào năm 2004 đến nay, Estonia đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập châu Âu, đặc biệt là đi đầu về chuyển đổi số và áp dụng chính phủ điện tử. Thụy Điển là nước phát triển, có thế mạnh về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin - truyền thông, môi trường, kinh tế xanh... Đây sẽ là những lĩnh vực hợp tác "đòn bẩy", là trụ cột để làm mới quan hệ phù hợp với định hướng phát triển và thu hút đầu tư của Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Thứ ba, ở góc độ đa phương, việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ ba (UNOC 3) với chủ đề "Đẩy nhanh hành động và huy động tất cả các bên tham gia bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương", truyền tài thông điệp nhất quán Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì tương lai chung thịnh vượng và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đại diện cho các nước ASEAN có bài phát biểu quan trọng, khẳng định quan điểm nhất quán của ASEAN về việc đề cao chủ nghĩa đa phương luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Viển năm 1982 (UNCLOS 1982), để giải quyết các thách thức chung liên quan đến biển và đại dương. Thủ tướng cũng sẽ chia sẻ những biện pháp quyết liệt và mạnh mẽ mà Việt Nam đang triển khai để thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì cùng Tổng thống Colombia và Tổng thống Iraq sự kiện thượng đỉnh về các vùng đồng bằng châu thổ trên thế giới trước sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thể hiện Việt Nam sẵn sàng đóng góp và tham gia vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để bảo vệ và phát triển một không gian phát triển quan trọng của các quốc gia. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ tham dự một số hoạt động liên quan đến kinh tế và đại dương tại Monaco cùng một số khách mời đặc biệt khác theo lời mời của Chính phủ Công quốc Monaco.

Xin Thứ trưởng cho biết những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước Estonia, Thụy Điển và Pháp cũng như những đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc trong thời gian qua?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam với các nước đối tác tiếp tục phát triển tích cực và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Với Pháp, sau khi hai nước nâng cấp Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Pháp đã trở thành nước EU đầu tiên có mức quan hệ hợp tác cao nhất với Việt Nam. Cùng với chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam cuối tháng 5/2025 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ.

Hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5, nhà đầu tư lớn thứ 2 và đứng đầu EU về viện trợ phát triển cho Việt Nam. Trao đổi thương mại giữa hai nước luôn sôi động do tính bổ trợ và tận dụng tốt các lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Kim ngạch thương mại song phương đã tăng 42% trong 10 năm qua và đạt trên 5,42 tỷ USD năm 2024. Hiện Pháp có hơn 350 doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam.

Cùng với đó, hai nước đang ngày càng làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác theo các hướng chuyên sâu, chuyên ngành trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như hàng không vũ trụ, chuyển đổi năng lượng, cơ sở hạ tầng và được mở rộng sang các lĩnh vực mới, như vệ tinh, năng lượng hạt nhân.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế… tiếp tục thể hiện được sự năng động và khả năng tương tác, phối hợp giữa các đối tác hai nước. Hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề toàn cầu và đa phương, phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế.

Với Thụy Điển và Estonia, đây là những đối tác bạn bè hữu nghị truyền thống quan trọng, có quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Thụy Điển là nước phương Tây có phong trào ủng hộ cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam mạnh mẽ. Thụy Điển cũng là quốc gia Tây Bắc Âu viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam với tổng giá trị viện trợ từ năm 1967 đến nay đạt trên 3 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực y tế, cải cách kinh tế, xây dựng thể chế, cải cách hành chính…

Vừa qua, trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã trao tặng Việt Nam những thước phim xúc động ghi lại không khí người dân Thụy Điển xuống đường ăn mừng thắng lợi của cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, để lại những dấu ấn hết sức đẹp đẽ trong quan hệ hai nước.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam và Thụy Điển duy trì tham vấn chính trị thường xuyên. Kim ngạch thương mại hai nước liên tục tăng trưởng tốt và trong năm 2024 đạt 1,48 tỷ USD. Thụy Điện hiện đứng thứ 29/149 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 111 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 743 triệu USD, trong đó tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, thông tin và truyền thông…

Với Estonia, quan hệ hai nước dựa trên nền tảng hữu nghị tốt đẹp. Estonia đã tích cực hỗ trợ Việt Nam ký kết Hiệp định EVFTA và là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA).

Kim ngạch thương mại hai chiều tuy còn khiêm tốn, nhưng có xu hướng tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Hai bên đang khai thác lợi thế từ Hiệp định EVFTA, nhằm mở rộng tiếp cận thị trường, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu.

Về Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3), đây là hội nghị có tính chất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị kết thúc việc thực hiện các SDGs, đặc biệt là SDG 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển. Tại các hội nghị trước đây, Việt Nam đã cử đại diện tham dự và có ý kiến thảo luận tại các phiên họp chính và phiên họp chuyên đề, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế đối với bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dương tiếp tục đối mặt nhiều nguy cơ do biến đổi khí hậu, acid hóa, ô nhiễm nhựa và quá trình thực hiện SDG 14 còn gặp nhiều khó khăn, việc Thủ tướng Chính phủ tham dự UNOC 3 sẽ thể hiện mạnh mẽ cam kết của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, vai trò của Liên Hợp Quốc và việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, trong việc giải quyết các vấn đề biển và đại dương, qua đó góp phần lan toả mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác vì một đại dương xanh, hoà bình, ổn định, bền vững và thịnh vượng như mục tiêu mà hội nghị hướng tới.