Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáng ngày 6.3, sau lễ đón chính thức được tổ chức long trọng tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Kyrgzystan Adylbek Kasymaliev.

Tại cuộc hội đàm, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Adylbek Kasymaliev cùng Đoàn đại biểu Chính phủ Cộng hòa Kyrgyzstan lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev là mốc lịch sử quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kyrgyzstan, hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev vui mừng lần đầu thăm Việt Nam, bày tỏ ấn tượng được chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành hiệu quả của Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thủ tướng Adylbek Kasymaliev đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á; khẳng định Kyrgyzstan coi Việt Nam là ưu tiên đối ngoại của mình và mong muốn cùng Việt Nam phát triển hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng.

Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Kyrgzystan được Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ; không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Kyrgzystan đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ngày nay.

Trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy cao, hai nhà Lãnh đạo đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về các phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm tạo động lực mới và đưa hợp tác trên nhiều lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Adylbek Kasymaliev khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh, cũng như giữa các Bộ, ngành, địa phương, bao gồm cả tiếp xúc song phương tại các diễn đàn, hội nghị quốc tế, đặc biệt tại Liên hợp quốc; tiến tới thiết lập các kênh trao đổi trực tiếp để thúc đẩy hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đạt được. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Kyrgysztan tăng cường hợp tác với ASEAN, mong muốn Kyrgyzstan phát huy vai trò và kết nối Việt Nam với khu vực Trung Á; đề nghị Kyrgyzstan ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai Lãnh đạo ghi nhận những bước cải thiện trong hợp tác kinh tế - thương mại, trao đổi thương mại song phương từng bước tăng trưởng, tuy nhiên, chưa bền vững và chưa đáp ứng được tiềm năng của mỗi bên; nhấn mạnh hai nước cần phải khai thác hơn nữa dư địa mà Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu đem lại. Để nâng cao hiệu quả hợp tác, hai bên nhất trí ủng hộ thiết lập các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan phụ trách kinh tế - thương mại, đầu tư…, cũng như khả năng sớm thành lập Ủy ban liên Chính phủ và hoan nghênh các doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ trực tiếp với nhau, tham gia các hoạt động quảng bá, hội chợ chuyên ngành tổ chức tại mỗi nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Adylbek Kasymaliev cũng nhất trí giao các Bộ, ngành hai nước sớm thúc đẩy đàm phán ký kết các Hiệp định: tránh đánh thuế hai lần, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hợp tác kinh tế…; trao đổi các danh mục hàng hóa mỗi nước có tiềm năng và thế mạnh xuất khẩu như: gỗ và các sản phẩm từ gỗ, sản phẩm điện tử, dệt may, thủy, hải sản, trái cây, hạt điều, chè…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Kyrgyzstan giao các bộ, ngành cùng nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm Halal sang thị trường Kyrgyzstan nói riêng và thị trường Trung Á nói chung.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, địa phương, kết nối giao thông vận tải, đặc biệt là hàng không và đường sắt để mở ra không gian hợp tác mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước, cũng như thúc đẩy quan hệ một cách toàn diện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời cảm ơn Lãnh đạo chủ chốt và Chính quyền Kyrgyzstan đã dành sự quan tâm cho cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm ăn, học tập tại Kyrgzystan thời gian qua và đề nghị Chính quyền Kyrgzystan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm cuộc sống cho cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kyrgzystan Adylbek Kasymaliev và cùng chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác song phương gồm: Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Kyrgzystan; Bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không dân dụng, Bộ Xây dựng Việt Nam và Cục Hàng không dân dụng Kyrgzystan.

Thủ tướng Kyrgyzstan đã trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Kyrgyzstan để cùng trao đổi cụ thể các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã vui vẻ nhận lời và đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước thu xếp thời gian phù hợp.

