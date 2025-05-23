Cục Viễn thông yêu cầu chặn Telegram sau phát hiện 68% kênh chứa nội dung xấu độc

Cục Viễn thông vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông trong nước thực hiện các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn hoạt động Telegram tại Việt Nam. Quyết định này được đưa ra sau khi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an cung cấp báo cáo về tình trạng vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên nền tảng này.

Nhiều hội nhóm trên Telegram thu hút hàng chục nghìn thành viên tham gia, được các đối tượng chống đối và phản động lập ra để phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước.

Telegram vi phạm pháp luật ở mức báo động

Theo báo cáo của cơ quan an ninh mạng, tình hình vi phạm pháp luật trên Telegram tại Việt Nam đã lên đến mức báo động. Cụ thể, trong tổng số 9.600 kênh và nhóm Telegram hoạt động tại Việt Nam, có tới 68% chứa nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật.

Con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhiều hội nhóm trên Telegram thu hút hàng chục nghìn thành viên tham gia, được các đối tượng chống đối và phản động lập ra để phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước. Bên cạnh đó, nền tảng này còn trở thành "ổ" hoạt động của các loại tội phạm khác như lừa đảo, buôn bán dữ liệu cá nhân trái phép, mua bán ma túy. Đặc biệt nghiêm trọng, một số trường hợp có dấu hiệu liên quan đến hoạt động khủng bố.

Quyết định ngăn chặn hoạt động Telegram tại Việt Nam có cơ sở pháp lý rõ ràng từ nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Telegram với tư cách nhà cung cấp thông tin xuyên biên giới cho người dùng tại Việt Nam phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật Việt Nam.

Cụ thể, Telegram có trách nhiệm thông báo thông tin liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời phải kiểm tra, giám sát và loại bỏ những nội dung vi phạm pháp luật khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền như Cục An ninh mạng hoặc Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử.

Luật Viễn thông cũng quy định rõ việc lợi dụng hoạt động viễn thông để thực hiện các hành vi chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự xã hội là hành vi bị nghiêm cấm. Khi phát hiện vi phạm, các doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ thực hiện biện pháp ngăn chặn dịch vụ.

Nhà mạng phải báo cáo việc chặn Telegram tại Việt Nam trước ngày 2/6/2025 Đại diện Cục Viễn thông cho biết, các nhà mạng phải báo cáo việc triển khai các giải pháp, biện pháp để ngăn chặn hoạt ...

Điểm đáng chú ý là Telegram đã từ chối tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Từ ngày 1/1/2025, theo quy định mới, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet phải thực hiện thủ tục thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông với cơ quan quản lý. Tuy nhiên, Telegram đã không thực hiện quy định này.

Hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông khi chưa được phép bị coi là vi phạm nghiêm trọng theo khoản 4 Điều 9 Luật Viễn thông. Kết hợp với việc không hợp tác trong xử lý thông tin vi phạm pháp luật, Telegram đã tạo điều kiện cho các cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp kỹ thuật cứng rắn.

Triển khai biện pháp kỹ thuật chặn toàn diện

Cục Viễn thông đã chính thức đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet tiến hành triển khai biện pháp kỹ thuật ngăn chặn hoạt động Telegram trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Yêu cầu này dựa trên Nghị định 163/2024/NĐ-CP, quy định các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm triển khai giải pháp, biện pháp ngăn chặn khi phát hiện vi phạm.

Các nhà mạng như Viettel, VNPT, FPT và MobiFone sẽ phải thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo người dùng trong nước khỏi truy cập được vào Telegram. Điều này bao gồm việc chặn tên miền, địa chỉ IP và các giao thức kết nối của ứng dụng.

Quyết định chặn Telegram tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ an ninh mạng quốc gia và trật tự xã hội. Với việc 68% kênh nhóm chứa nội dung xấu độc, việc tiếp tục để Telegram hoạt động tự do có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Bên cạnh việc ngăn chặn hoạt động tuyên truyền chống phá, quyết định này còn bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, khỏi những tác động tiêu cực từ Internet. Các hoạt động lừa đảo, mua bán ma túy và dữ liệu cá nhân trái phép trên Telegram đã gây thiệt hại cho nhiều gia đình và cá nhân.

Về mặt pháp lý, đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng biện pháp chặn toàn diện một nền tảng mạng xã hội lớn dựa trên cơ sở luật pháp rõ ràng. Điều này thể hiện quyết tâm của nhà nước trong việc quản lý không gian mạng, đảm bảo môi trường Internet lành mạnh cho người dân.

Việc ngăn chặn hoạt động Telegram tại Việt Nam đặt ra bài học quan trọng cho các nền tảng công nghệ quốc tế khác đang hoạt động tại Việt Nam. Những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới cần tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật địa phương, hợp tác tích cực với cơ quan quản lý trong việc xử lý nội dung vi phạm.

Đồng thời, quyết định này cũng khẳng định khả năng và quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền mạng. Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng trở thành thách thức toàn cầu, việc có những biện pháp mạnh mẽ để xử lý các nền tảng không tuân thủ pháp luật là cần thiết.

Người dùng Việt Nam cần tìm hiểu và sử dụng các nền tảng thay thế đáng tin cậy, tuân thủ pháp luật để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và tránh vi phạm quy định của nhà nước. Việc lựa chọn các ứng dụng nhắn tin có uy tín, được quản lý chặt chẽ sẽ góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh cho cộng đồng.