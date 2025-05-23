Nhà mạng phải báo cáo việc chặn Telegram tại Việt Nam trước ngày 2/6/2025

Cục Viễn thông chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tiến hành biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn hoạt động Telegram tại Việt Nam.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho hay doanh nghiệp viễn thông sẽ phải thực triển khai các giải pháp, biện pháp để ngăn chặn hoạt động của Telegram tại Việt Nam.

Theo thông tin từ cơ quan công an về việc vi phạm pháp luật liên quan đến ứng dụng Telegram như có tới 68% kênh, nhóm xấu độc trong tổng số 9.600 kênh, nhóm Telegram tại Việt Nam.

Trong đó có nhiều hội, nhóm với hàng chục nghìn đối tượng tham gia, do các đối tượng chống đối, phản động tạo lập, phát tán tài liệu chống phá, xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến lừa đảo, rao bán dữ liệu người dùng, ma túy, thậm chí có trường hợp nghi vấn liên quan đến khủng bố.

Vì vậy, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đề nghị Cục Viễn thông chỉ đạo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tiến hành các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn hoạt động Telegram tại Việt Nam.

Cục Viễn thông đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp, biện pháp để ngăn chặn hoạt động của Telegram tại Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan công an; báo cáo giải pháp, kết quả thực hiện bằng văn bản về Cục Viễn thông trước ngày 02/6/2025.

Telegram hiện tại có thể tạo các nhóm trao đổi, tạo các topic trong từng nhóm, số lượng người tham gia nhóm lớn, không có nhiều ràng buộc, giới hạn về mặt kích thước file hay nội dung, tin nhắn, cuộc gọi thực hiện nhanh và chất lượng ổn định và tất cả đều là miễn phí.

Đây chính là ưu thế lớn của Telegram so với các ứng dụng khác. Điều này đã thu hút người dùng chuyển dịch sang Telegram ngày một nhiều.

Người dùng tăng lên, nhưng đi kèm tỉ lệ thuận với đó là “tệ nạn” trên Telegram cũng tăng lên nhanh chóng theo thời gian, đồng thời nền tảng này cũng là nơi tội phạm mạng hoạt động mạnh mẽ.

Trên Telegram các “tệ nạn”, đặc biệt là lừa đảo diễn ra một cách công khai và thu hút nhiều người tham gia là do nền tảng này cho phép tạo các hội nhóm số lượng lớn thành viên hoàn toàn miễn phí; nội dung trên Telegram không bị kiểm duyệt; tin nhắn mã hoá đầu cuối; xoá lịch sử (cho tất cả mọi người).

Đồng thời, nền tảng cũng hỗ trợ các giao diện lập trình API, giúp cho các nhà phát triển phần mềm có thể lập trình các phần mềm tương tác với người dùng hay nhóm chat một cách tự động.

Nhờ đó, các đối tượng lừa đảo có thể tạo nhiều tài khoản ảo, cò mồi, tham gia tung hứng, đưa thông tin giả, khiến cho người tham gia cảm giác luôn sôi động, có nhiều người kiếm được tiền hoặc giải thưởng.

Nhưng thực chất, các đối tượng này cùng một nhóm, sau khi lừa được con mồi thì chúng có thể âm thầm rút đi và xoá hết các nội dung đã trao đổi trước đó.

Anh Trần Thanh Hoàng, một lập trình viên tại TPHCM cũng cho biết, quá dễ để thực hiện một hành vi lừa đảo hay phạm tội trên Telegram và xoá đi mọi dấu vết sau đó. Đây chính là nguyên nhân tội phạm mạng xem nền tảng này là “thiên đường” để hoạt động.

“Bạn không thể điều tra được ai đang trò chuyện với mình, vì Telegram cho phép người đó có thể ẩn danh, hoặc kẻ xấu có thể giả mạo một số điện thoại giả ở nước khác để đăng ký tài khoản. Bên cạnh đó, Telegram cho phép tạo các bot tự động tương tác với người tham gia các nhóm, nên cũng không thể biết ai là người tạo ra nhóm cũng như đang trò chuyện với mình… Và khi mọi việc đã xong, người ta có thể xoá hết tất cả bằng một cú click chuột. Đây chính là tính ưu việt của ứng dụng này, nhưng đồng thời cũng trở thành công cụ ưa thích của tội phạm”, anh Hoàng chia sẻ.

Anh Thành Nguyễn cho biết thêm, sự xuất hiện của tiền mã hoá cũng là một trong những lý do tội phạm mạng chọn Telegram để hoạt động, điển hình như buôn bán dữ liệu cá nhân hay các công cụ phần mềm phát tán mã độc.