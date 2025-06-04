Gia Lai khởi động 'Bình dân học vụ số': 80% người dân sẽ có kỹ năng công nghệ

Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bấm nút phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đ.T

Sáng 4/6, tại Hội trường 2-9 (TP Pleiku), Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số". Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc đưa công nghệ số đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chuyển đổi số Gia Lai có những tiến triển tích cực

Theo báo cáo tại lễ phát động, sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU về chuyển đổi số đến năm 2025, Gia Lai đã đạt những kết quả khả quan. Xếp hạng chuyển đổi số của tỉnh tăng từ vị trí 62/63 tỉnh thành năm 2022 lên vị trí 55/63 tỉnh thành năm 2024.

Hiện toàn tỉnh có hơn 1.600 tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập để hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Trong lĩnh vực doanh nghiệp, 67% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng nền tảng số, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và nộp thuế điện tử. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh tăng từ 6,96% năm 2022 lên 7,31% năm 2024.

Về hạ tầng, 100% xã, phường, thị trấn được kết nối cáp quang đến trung tâm, phủ sóng 3G, 4G đến các thôn, làng. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt trên 68%, hơn 67% dân số trưởng thành có thiết bị thông minh và gần 53% có tài khoản VNeID.

Quang cảnh lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số"

Mục tiêu phổ cập kiến thức số cho mọi tầng lớp dân cư

Phong trào "Bình dân học vụ số" được xây dựng dựa trên tinh thần của cuộc vận động xóa mù chữ trong quá khứ, nhưng ở tầm cao mới. Phong trào hướng tới việc phổ cập kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số và thiết bị thông minh cho toàn dân.

Theo kế hoạch được công bố, đến hết năm 2025, tỉnh phấn đấu đạt 80% cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết về chuyển đổi số và sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số. Đối với người dân, mục tiêu 80% người dân trưởng thành có kỹ năng số cơ bản, trong đó 40% được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số trên nền tảng VNeID.

Riêng với học sinh, 100% học sinh trung học và sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và có kỹ năng an toàn trong môi trường số. Trong lĩnh vực lao động, 80% người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã có kiến thức cơ bản về công nghệ số.

Đến năm 2026, mục tiêu mở rộng với 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng tốt các nền tảng số, 100% học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kỹ năng số và 100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Đ.T

Lãnh đạo tỉnh cam kết triển khai quyết liệt

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh: "Trong thời đại cách mạng công nghệ lần thứ tư, khi chuyển đổi số là tất yếu, phong trào 'Bình dân học vụ số' là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây sâu xa hơn, là hành trình trao quyền tri thức, khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, phát triển năng lực công dân thời đại mới."

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương hành động quyết liệt, đồng bộ, bài bản với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ông yêu cầu tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào, cổ vũ tinh thần "tự học, tự làm, tự chuyển đổi".

"Cán bộ, đảng viên, công chức phải là người tiên phong, gương mẫu trong học tập và ứng dụng kỹ năng số, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân cùng tham gia", ông Niên nói.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo phát biểu hưởng ứng phong trào. Ảnh: Đ.T

Thanh niên đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số

Hưởng ứng phong trào, bà Hà Thị Giang Thảo - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cam kết tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ triển khai các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng cộng đồng số năng động, sáng tạo và bền vững.

Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức các lớp tập huấn, phổ cập kiến thức về công nghệ số cho thanh thiếu nhi với nội dung từ cơ bản đến nâng cao. Đồng thời tiếp tục thực hiện chương trình "Phòng tin học cho em" nhằm trang bị máy tính phục vụ học tập cho học sinh, đặc biệt ưu tiên học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng khó khăn.

"Chúng tôi sẽ duy trì và phát triển mạnh mẽ các đội hình 'Bình dân học vụ số', hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử", bà Thảo nói.

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng

Phong trào "Bình dân học vụ số" sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục, toàn diện ở mọi vùng miền, độ tuổi, giới tính hay trình độ học vấn. Mục tiêu giúp mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận, làm chủ công nghệ số và thích ứng tích cực với thời đại chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi sự chung tay, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông trong việc hỗ trợ hạ tầng, nền tảng, nội dung học tập.

Theo kế hoạch, các trường học, thư viện, nhà văn hóa sẽ trở thành trung tâm học tập cộng đồng số. Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, sinh viên, trí thức, doanh nghiệp công nghệ số sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng.

Phong trào "Bình dân học vụ số" được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong chuyển đổi số tại Gia Lai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời đại số.