Đồng hành cùng thanh niên yếu thế trong chuyển đổi số

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” do Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động; thiết thực chào mừng tháng Thanh niên năm 2025.

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Phạm Văn Thành Chủ tịch Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam; bà Nguyễn Quỳnh Trâm - Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam; cùng cộng đồng thanh niên khuyết tật và các chuyên gia tham gia chương trình Bình dân học vụ số.

Chủ tịch Trung ương Hội TNKT Việt Nam Phạm Văn Thành chia sẻ tại sự kiện.

Tại chương trình, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số” dành cho thanh niên khuyết tật, thông qua sự hỗ trợ của Microsoft và công cụ trí tuệ nhân tạo Copilot. Qua đó giúp cho thanh niên khuyết tật giải quyết các bài toán thực tế trong đời sống xã hội.

Với mục tiêu giới thiệu và phổ cập công cụ Copilot của Microsoft giúp người khuyết tật tối ưu hóa công việc và cuộc sống, nâng cao nhận thức, kỹ năng công nghệ của thanh niên khuyết tật, tạo niềm tin để phát triển bản thân, xây dựng mạng lưới hỗ trợ giữa Microsoft, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, và các cá nhân khuyết tật.

Phát biểu phát động chương trình, anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Trung ương Hội TNKT Việt Nam chia sẻ: Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu với quy mô và tốc độ chưa từng có, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã tạo nhiều sự đổi thay trong cuộc sống và công việc hàng ngày. “Trong vài năm tới, có 65% công việc hiện tại sẽ bị thay thế bởi công nghệ. Đây cũng chính là cơ hội cho thế hệ thanh niên khuyết tật Việt Nam tiếp cận với đào tạo số, hướng nghiệp, khởi nghiệp, kinh doanh Online, tham gia vào các hoạt động xã hội”, anh Thành cho biết.

Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” cho thanh niên khuyết tật Việt Nam.

Cũng theo Chủ tịch Hội TNKT Việt Nam thì việc đồng hành với tập đoàn công nghệ lớn của thế giới là Microsoft sẽ giúp cho cộng đồng thanh niên khuyết tật được tiếp cận, hướng dẫn sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Copilot. “Triết lý của bình dân học vụ là “Ai biết nhiều dạy nhiều, ai biết ít dạy ít, ai chưa biết thì học”, nên Hội đã xây dựng mô hình quy tụ mạng lưới các chuyên gia hàng đầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: AI, Blockchain, An toàn và Bảo mật thông tin, Nhà sáng tạo nội dung số, Bình luận viên, VĐV Thể thao điện tử, Thiết kế đồ hoạ, Lập trình… Phương pháp để triển khai mô hình Bình dân học vụ sẽ là “ Trainer to Trainer” + “Học tập suốt đời”, có nghĩa là: Các chuyên gia sẽ đào tạo những điều cơ bản nhất, thiết thực nhất, ứng dụng dễ dàng nhất trong lao động và đời sống cho các bạn thanh niên khuyết tật tiềm năng”, anh Thành chia sẻ.

Thông qua chương trình, các bạn thanh niên khuyết tật sau khi được đào tạo sẽ tiếp tục tự học, nâng cao trình độ, cập nhập nội dung mới trên các nền tảng số như LuyenAI.vn và kỹ năng bảo mật, an toàn thông tin trên Chongluadao.vn; tiếp theo chính các bạn thanh niên khuyết tật sẽ đi đào tạo, chia sẻ kiến thức tới cộng đồng của mình. “Với sự tham gia đồng hành của các tập đoàn công nghệ lớn cũng như luôn mở rộng đội ngũ chuyên gia “Bình dân học vụ số” của Hội, tôi tin rằng đây là một chiến lược mạnh mẽ để tạo ra hệ thống đào tạo bền vững, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực và sẽ lan toả, nhân rộng được trên khắp cả nước cho cộng đồng người khuyết tật tại Việt Nam”, anh Thành nhấn mạnh.

Theo đó, Microsoft Việt Nam sẽ đồng hành cùng Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam triển khai các hoạt động từ nay đến tháng 6/2025 với các nội dung như: Khởi động chiến dịch – Truyền cảm hứng với sự kiện phát động "Khám phá Copilot - Công cụ hỗ trợ sáng tạo không giới hạn" nhằm giới thiệu Copilot, các tính năng chính, và cách nó hỗ trợ công việc hàng ngày (soạn thảo văn bản, phân tích dữ liệu, sáng tạo nội dung); Trang bị kỹ năng - Học và áp dụng với sự kiện: Workshop "Copilot trong thực tế - Công cụ dành cho bạn": Hướng dẫn cách sử dụng Copilot chi tiết (soạn thảo văn bản nhanh, tạo báo cáo, xây dựng ý tưởng). Các nhóm nhỏ thực hành với sự hướng dẫn của chuyên gia Microsoft; Giao lưu, hỗ trợ cá nhân hóa giải pháp công nghệ.

Bên cạnh đó là phát triển tư duy – Kết nối và tạo động lực với sự kiện: Seminar "Thành công từ những điều nhỏ bé - Câu chuyện của tôi": Truyền cảm hứng từ các cá nhân khuyết tật thành công, sử dụng công nghệ và Copilot để phát triển bản thân. Củng cố và kết nối dài lâu với cuộc thi Hackathon "Ứng dụng Copilot trong cuộc sống": Tổ chức một buổi thi đua nhóm nhỏ với chủ đề ứng dụng Copilot vào giải quyết các bài toán thực tế (lập kế hoạch tài chính, tạo nội dung quảng bá, v.v.). Hoạt động: Các nhóm thi đua giải quyết bài toán trong 3 giờ; Ban giám khảo chấm điểm và trao giải.

Theo bà Nguyễn Quỳnh Trâm, Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam chia sẻ: Hơn 1 tỷ người trên thế giới đang sống trong tình trạng khuyết tật và tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, hầu hết chúng ta đều có thể đối mặt với một số dạng khuyết tật tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực tham gia đội hình "Bình dân học vụ số".

Cũng theo nghiên cứu của Ernst & Young, trên toàn cầu, cứ 6 người thì có khoảng 1 người sống chung với khuyết tật và tác động thực tế của điều này là rất lớn. Tỷ lệ có việc làm và được giáo dục ở nhóm người khuyết tật thấp hơn, còn tỷ lệ đói nghèo thì lại cao hơn. Và thật không may, tình trạng hòa nhập xã hội đối với cộng đồng người khuyết tật không có nhiều biến chuyển trong 30 năm qua.

“Trong gần 30 năm nghiên cứu về khả năng tiếp cận, chúng tôi đã rút ra một kết luận: “Người khuyết tật đang đại diện cho một trong những lực lượng lao động tài năng chưa được khai thác lớn nhất trên thế giới, do đó chúng ta cần phải hành động quyết liệt hơn nữa để giúp họ đạt được nhiều thành tựu hơn”, bà Trâm cho biết thêm.

Một điều lạc quan đó là chúng ta hoàn toàn có thể rút ngắn “Khoảng cách của Người khuyết tật” vì công nghệ số đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp “rút ngắn khoảng cách” giao tiếp, tương tác và trao đổi thông tin. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI). Và là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, cách đây 2 năm, chúng tôi tự hào khi là người tiên phong trong việc tích hợp AI trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi đã tích hợp AI vào trình duyệt MS Edge và công cụ tìm kiếm Bing, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho hàng triệu người dùng trên thế giới.

Theo nghiên cứu của E&Y, trợ lý M365 Copilot đã mang đến những tác động tích cực cho những người khuyết tật, cụ thể: 91% người khuyết tật được khảo sát cho biết Copilot là một công nghệ hỗ trợ rất hữu ích; 85% tin rằng Copilot có thể tạo ra một môi trường làm việc hòa nhập hơn; 76% cho rằng sử dụng Copilot có thể giúp họ phát triển tốt hơn tại nơi làm việc.

“Với mong muốn có thể góp phần trao quyền cho các bạn, những người khuyết tật, có thể tiếp cận tốt hơn tới công nghệ để nâng cao hiệu suất làm việc cũng như chất lượng cuộc sống hàng ngày, ngay sau đây, các chuyên gia của Microsoft Việt Nam sẽ có buổi chia sẻ chi tiết hơn về Copilot và cách các bạn có thể sử dụng Copilot như thế nào”, Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam nhấn mạnh.

Tại buổi lễ phát động, Trung ương Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam đã ra mắt đội hình “Bình dân học vụ số”, gồm các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực ở nhiều lĩnh vực để hỗ trợ thanh niên khuyết tật tiếp cận công nghệ, phát triển kỹ năng số và ứng dụng vào công việc, học tập.

Dịp này, các chuyên gia đến từ Microsoft đã chia sẻ, giới thiệu công cụ trí tuệ nhân tạo Copilot; các tính năng, cách sử dụng Copilot áp dụng hỗ trợ công việc hàng ngày dành cho người khuyết tật, thông qua đó hướng dẫn cách sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo Copilot chi tiết, từ đây tạo cơ hội truyền cảm hứng từ các cá nhân khuyết tật thành công đến với cộng đồng, sử dụng công nghệ và Copilot để phát triển bản thân đối với thanh niên khuyết tật.