Quân chủng Phòng không - Không quân đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS Quân chủng PK-KQ yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, điểm nghẽn, tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC và CĐS.

Trong đó, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đối với công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nội dung CCHC, CĐS cho toàn thể cán bộ, nhân viên. Duy trì nền nếp xây dựng thể chế, tập trung ưu tiên vào xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin, không để lộ lọt thông tin mật.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại hội nghị.

Chủ động triển khai hạ tầng, trang bị, phần mềm công nghệ thông tin và đẩy mạnh sử dụng chữ ký số cá nhân, xử lý văn bản trên môi trường mạng quân sự, sử dụng các ứng dụng, dịch vụ dùng chung; chỉ đạo nghiên cứu, rà soát đề nghị công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực, ngành do cơ quan, đơn vị mình được giao quản lý. Tăng cường, bổ sung cán bộ chuyên trách làm công tác CCHC, CĐS trong Quân chủng để kịp thời đáp ứng với yêu cầu hiện nay; bố trí phù hợp, cố định lực lượng bảo đảm kỹ thuật công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2024, Quân chủng Phòng không – Không quân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phòng không nhân dân trình Quốc hội và được biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 27/11/2024 với 100% đại biểu tham gia tán thành.

Bên cạnh đó, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ được duy trì thường xuyên, xây dựng, sửa đổi, ban hành theo hướng nâng cao nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương, thực hiện phân cấp, phân quyền, tuân thủ nghiêm quy chế lãnh đạo của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng PK-KQ đã công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị năm 2023; đồng thời ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan đơn vị trong Quân chủng năm 2024.

Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy, các cơ quan đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định của Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập, tổ chức lại; kiên quyết rút giảm quân số khối cơ quan Quân chủng và triển khai xây dựng biểu tổ chức, biên chế phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.

Công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển ra và tuyển dụng, nâng bậc điều chỉnh lương… được cơ quan cán bộ, quân lực các cấp triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành kiện toàn nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự đạt 97,12% chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao. Công tác quản lý ngân sách trong Quân chủng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; đặc biệt Quân chủng có Viện Y học PK-KQ thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quyết định của Bộ Quốc phòng và có mức độ tự chủ đạt 60,46% (tăng 4,26% so với chỉ tiêu Bộ giao).

Đối với công tác CĐS, các cơ quan, đơn vị đã duy trì, đẩy mạnh khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành có sử dụng chữ ký số và chữ ký số cá nhân. Toàn Quân chủng tập trung xây dựng, củng cố, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, tăng 4 đầu mối triển khai mạng quân sự và 237 điểm kết nối mạng TSLqs so với năm 2023. Quân chủng PK-KQ cũng chủ động xây dựng các phần mềm chuyên ngành và ứng dụng 100% trong hoạt động hội thao, hội thi, diễn tập. Bên cạnh đó, đã tổ chức bảo đảm chặt chẽ an toàn thông tin, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho CĐS; tích cực tham gia huấn luyện, đào tạo CĐS do Bộ Quốc phòng tổ chức và tổ chức nhiều đợt tập huấn cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên công nghệ thông tin các đơn vị trong Quân chủng.