Ứng dụng Adobe Premiere chính thức có mặt trên iPhone

Giờ đây Adobe Premiere đã có mặt trên iPhone. Ảnh: Adobe

Ứng dụng chỉnh sửa video nổi tiếng Premiere của Adobe hiện đã có mặt trên iPhone từ 30/9/2025. Adobe tiết lộ phiên bản Android hiện đang được phát triển. Đầu tháng 9 vừa qua, Adobe đã đánh tiếng về sự xuất hiện của Premiere trên iPhone.

Ứng dụng Premiere dành cho iPhone được tải xuống miễn phí, đi kèm đó là nhiều tính năng chỉnh sửa: chỉnh sửa đa rãnh multi-track bao gồm video, âm thanh, nhạc và văn bản; tạo phụ đề tự động; hỗ trợ chỉnh sửa 4K HDR khả năng tùy chỉnh màu sắc, tạo bóng đổ cho từng khung hình và tối ưu hóa thiết kế giao diện cho thiết bị di động.

Adobe cũng tích hợp nhiều tính năng AI vào ứng dụng. Người dùng có thể dùng AI để tạo âm thanh nền bằng câu lệnh hoặc tạo ra các bản nhạc dựa trên tiếng ngâm nga ngẫu hứng của mình. Premiere cũng trang bị công cụ cải thiện giọng nói bằng AI. Tất cả các tính năng AI được tích hợp trên Premiere là nhờ các mô hình Adobe Firefly, bộ công cụ trí tuệ nhân tạo do Adobe phát triển cho hệ sinh thái Adobe.

Bên cạnh các tính năng trên, người dùng còn có thể tạo hình ảnh, sticker, cũng như biến ảnh tĩnh thành video phục vụ các cảnh chuyển tiếp. Dù ứng dụng trên App Store là miễn phí, nhưng Adobe cho biết những tính năng AI tạo sinh sẽ yêu cầu người dùng phải mua để sử dụng.

Nếu không có nhu cầu sử dụng AI, Adobe cũng cung cấp quyền truy cập miễn phí vào thư viện stock, bao gồm ảnh, clip và âm thanh phù hợp với nhu cầu chỉnh sửa video của người dùng. Thông qua hệ thống lưu trữ đám mây Adobe Creative Cloud, người dùng có thể chuyển các dự án trong ứng dụng điện thoại qua desktop.

Theo TechCrunch, trong một cuộc gọi với Mike Folgner, Giám đốc sản phẩm tại Adobe, ông chia sẻ: “Chúng tôi muốn trao quyền cho mọi nhà sáng tạo. Chúng tôi biết các nhà sáng tạo ngày nay ưu tiên chỉnh sửa trên thiết bị di động. Vì vậy, ứng dụng Premiere trên điện thoại chính là cách chúng tôi đáp ứng nhu cầu thực tế của họ”.