Ra mắt cách đây 3 năm dưới dạng một dự án thử nghiệm từ Google Labs, NotebookLM được định vị là công cụ AI đột phá giúp người dùng tối ưu hóa việc đọc hiểu, tổ chức và xử lý các nguồn thông tin phức tạp. Khác biệt cốt lõi của NotebookLM so với các mô hình tương tự thông thường nằm ở cơ chế hoạt động: công cụ này đóng vai trò như một cộng sự nghiên cứu cá nhân hóa, chỉ phân tích, phản hồi và tương tác dựa trên chính các nguồn dữ liệu tin cậy do người dùng chủ động tải lên (bao gồm tệp tài liệu, PDF, hoặc các liên kết web).

Đến nay, NotebookLM đã phát triển thành một nền tảng nghiên cứu toàn cầu được hàng triệu người tin dùng. Theo số liệu thống kê của Google tính đến năm 2025, Việt Nam nằm trong Top 10 quốc gia có số lượng sử dụng NotebookLM lớn nhất toàn cầu, đồng thời dẫn đầu về số lượt xem các sổ tay tài liệu được chia sẻ công khai.

“Khi bắt đầu phát triển NotebookLM, một trong những kỳ vọng lớn nhất của tôi là xây dựng một công cụ có khả năng hỗ trợ đắc lực giúp nâng cao tư duy phân tích và viết lách, thúc đẩy việc khai phá dữ liệu và khơi nguồn các ý tưởng sáng tạo. Dù vậy, tầm nhìn cốt lõi từ ngày đầu tiên của chúng tôi chưa từng thay đổi: hỗ trợ con người kiến tạo nên những công trình nghiên cứu sâu sắc, chất lượng và mang lại giá trị cao nhất cho người đọc”, ông Steven Johnson, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Sản phẩm NotebookLM cho biết.

Với tinh thần đó, các cập nhật mới nhất cho NotebookLM được thiết kế để giúp người dùng đào sâu hơn vào các nguồn tài liệu, ý tưởng và kho kiến thức cá nhân. Những nâng cấp này giới thiệu khả năng vận hành tác nhân trong tính năng trò chuyện, tối ưu hóa tư duy lập luận và đa dạng hóa định dạng đầu ra, giúp người dùng giải quyết các dự án nghiên cứu phức tạp với độ sâu và khả năng kiểm soát cao hơn.

Nhiều định dạng đầu ra hơn, khả năng tùy chỉnh tốt từ tháng 6/2026

Đầu tiên, NotebookLM được nâng cấp để vận hành trên Gemini 3.5 và Antigravity. Cải tiến này giúp cung cấp thông tin chính xác, đáng tin cậy hơn, đồng thời tối ưu hóa khả năng hiển thị minh bạch quá trình tư duy của hệ thống.

Giờ đây, mỗi cuốn sổ ghi chép (notebook) đều được trang bị một máy tính đám mây bảo mật cao, cho phép NotebookLM tự viết và chạy mã lập trình. Tính năng này hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc nghiên cứu chuyên sâu và thực hiện các phân tích phức tạp. Hệ thống cũng tích hợp hơn 100 kỹ năng phần mềm được tinh tuyển, mở ra hàng loạt tiềm năng mới giúp bạn thấu hiểu sâu sắc hơn các nguồn tài liệu trong notebook của mình.

Trong các đánh giá so sánh trực tiếp (side-by-side) với phiên bản tiền nhiệm, NotebookLM nâng cấp đạt tỷ lệ vượt trội hơn 65% (vượt mức cân bằng tới 15 điểm phần trăm) trên cả 5 tiêu chí đánh giá cốt lõi. Đặc biệt, hệ thống cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong việc phân tích các tài liệu lớn với tỷ lệ ưu thế hơn 69,9%, đồng thời đạt hiệu suất xuất sắc trong việc nghiên cứu web chuyên sâu và tìm kiếm nguồn tài liệu khi đạt tỷ lệ vượt trội lên tới 78,2% so với hệ thống tiêu chuẩn trước đây.

Người dùng hiện có thể yêu cầu NotebookLM tạo nội dung ở nhiều định dạng hơn và cung cấp hướng dẫn chi tiết để định hướng các nội dung đó. NotebookLM sẽ tổng hợp ngữ cảnh từ các nguồn của người dùng để tạo ra các định dạng hữu ích và chất lượng cao, chẳng hạn như báo cáo PDF có biểu đồ và bảng, bảng tính ngân sách chi tiết và phiếu bài tập được thiết kế riêng cho học sinh - tất cả đều có thể tải xuống trực tiếp từ bảng Studio. Người dùng thậm chí có thể chỉnh sửa sau khi các nội dung đầu ra được tạo.



Google đang triển khai các bản nâng cấp toàn diện cho NotebookLM, mang đến các khả năng tự vận hành mới và tư duy lý luận tiên tiến hơn để giải quyết các dự án nghiên cứu phức tạp.

Các định dạng đầu ra mới bao gồm: Trực quan hóa dữ liệu và biểu đồ: (png, svg); Tài liệu: (PDF, docx, markdown, tệp văn bản); Hình ảnh với Nano Banana: (png, jpg, gif); Dữ liệu có cấu trúc: (csv, json); Microsoft Excel: (xlsx); Microsoft PowerPoint: (pptx).

Google dự kiến sẽ bổ sung thêm các định dạng khác trong tương lai, nhằm giúp NotebookLM trở nên hữu ích hơn theo nhiều cách hơn.

Nghiên cứu dễ dàng hơn

Trước đây, NotebookLM phát huy hiệu quả tốt nhất khi người dùng đã có sẵn nguồn tài liệu của riêng mình và nắm rõ dự án. Giờ đây, người dùng có thể bắt đầu với những ý tưởng và câu hỏi còn sơ khai. NotebookLM có thể hướng dẫn người dùng xây dựng kho nguồn tài liệu ngay trong cuộc trò chuyện, giúp việc bắt đầu bất kỳ dự án nào trở nên dễ dàng hơn. Có thể người dùng muốn tìm các nguồn tài liệu gốc bằng những ngôn ngữ khác để hiểu rõ hơn các góc nhìn mới, hoặc đang tìm kiếm các tác phẩm liên quan của một tác giả vừa được khám phá. NotebookLM thậm chí có thể sử dụng Google Search để tìm các nguồn thông tin liên quan, chất lượng cao trên web và thêm các nguồn đó vào sổ tay của người dùng.

Người dùng vẫn kiểm soát các nguồn được thêm vào sổ tay của mình, để công việc luôn được xây dựng dựa trên những thông tin mà người dùng tin tưởng và tất cả các nguồn tiếp tục được ghi nhận rõ ràng.

Hữu ích hơn trong nhiều tình huống hơn

Dưới đây là một số quy trình làm việc mà những cải tiến này có thể hỗ trợ:

Nhà nghiên cứu: Một nhà phân tích dữ liệu có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều quốc gia với các định dạng không đồng nhất. Để biến những thông tin này trở nên hữu ích, nhà phân tích có thể yêu cầu NotebookLM thực hiện nghiên cứu web để tìm thêm ngữ cảnh, viết mã để tiến hành phân tích dữ liệu chính xác, đồng thời tạo biểu đồ và báo cáo PDF để trình bày kết quả.

Chuyên gia kỹ thuật: Một quản lý chương trình có thể diễn giải các thông số kỹ thuật phức tạp phục vụ việc tích hợp khách hàng, nhanh chóng chuyển đổi tài liệu kỹ thuật thành một bản hướng dẫn chỉn chu, đơn giản hóa, bộ slide trình bày và lộ trình từng bước cho đội ngũ.

Chủ doanh nghiệp nhỏ: Một chủ phòng gym có thể triển khai chiến dịch truyền thông và phân tích dữ liệu doanh số thô so với chi tiêu quảng cáo. Bằng cách tính toán tác động tài chính của chiến dịch bằng NotebookLM, chủ doanh nghiệp có thêm cơ sở để quyết định có nên mở rộng sang các thành phố khác hay không.

Các cập nhật này bắt đầu được triển khai trên toàn cầu trên nền tảng web cho tất cả người dùng Google AI Ultra và tất cả khách hàng doanh nghiệp Workspace có AI Ultra Access và AI Expanded Access, và Google dự kiến sẽ mở rộng đến các nhóm người dùng khác trong thời gian tới.