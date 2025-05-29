Theo đó, chỉ với 39.000 đồng bao gồm mọi chi phí, người dùng đã có thể dễ dàng thưởng thức bữa ăn ngon và tiết kiệm đến từ các đối tác nhà hàng do GrabFood tuyển chọn. Với một danh mục đa dạng món ăn, thao tác đặt món nhanh chóng và trải nghiệm thanh toán đơn giản, BSt GrabFood Một người ăn sẽ giúp dịch vụ đặt đồ ăn trên nền tảng số ngày càng dễ tiếp cận với nhiều người dùng hơn, từ đó giúp đối tác nhà hàng thúc đẩy doanh thu và tạo thêm cơ hội thu nhập cho đối tác tài xế.

Chỉ với 39.000 đồng người dùng có thể thoải mái lựa chọn các món ăn quen thuộc hằng ngày như cơm, mì, bún… cho đến các ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu lớn ở mọi khung giờ

Hiện bộ sưu tập GrabFood Một người ăn đang có hàng nghìn lựa chọn món ăn với tổng giá trị đơn hàng chỉ 39.000 đồng đã bao gồm mọi chi phí. Người dùng có thể thoải mái lựa chọn các món ăn quen thuộc hằng ngày như cơm, mì, bún… cho đến các ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu lớn ở mọi khung giờ. GrabFood đang tiếp tục hợp tác với các đối tác để bổ sung thêm nhiều lựa chọn món ăn hấp dẫn cho người dùng.

Việc giới thiệu BST Một người ăn, GrabFood tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu mảng giao đồ ăn tại thị trường Việt Nam.

BST Một Người Ăn chính thức có mặt trên GrabFood

Theo báo cáo của Momentum Works thì giải pháp này đã tiếp tục mở rộng danh mục dịch vụ của GrabFood khi có thể phục vụ nhu cầu ăn uống của từng cá nhân và theo nhóm, với đa dạng mức giá và phong phú lựa chọn từ quán ăn nhỏ cho đến nhà hàng cao cấp. Tất cả được phục vụ với một trải nghiệm ẩm thực đáng tin cậy, chất lượng và an toàn. Không chỉ với dịch vụ đặt món trực tuyến, GrabFood còn cung cấp Voucher Nhà hàng, mang đến trải nghiệm ăn uống tại nhà hàng với nhiều ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho người dùng.

Chia sẻ về BST Một người ăn, bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị, Grab Việt Nam, cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là đưa dịch vụ Grab trở nên dễ tiếp cận với mọi phân khúc người dùng và đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Ngay cả khi đó là người dùng ở một mình, hay có nhu cầu ăn một mình, việc đặt món ăn không nên trở thành một điều bất tiện và bị giới hạn lựa chọn. Với bộ sưu tập GrabFood Một người ăn, chúng tôi sử dụng năng lực nền tảng, sự thấu hiểu thị trường và công nghệ để biến việc đặt món một mình trở nên đa dạng, tiện lợi hơn mà vẫn không cần lo về giá. Nhờ đó, người dùng của GrabFood vẫn có trải nghiệm ẩm thực toàn diện, tiết kiệm và chất lượng cao.”