Grab ra mắt gói giải pháp phục vụ cả gia đình

Gói giải pháp “Grab cho cả nhà” sẽ bao gồm loạt sản phẩm và tính năng được thiết kế dành cho gia đình, cùng người dùng chăm sóc những người họ thương yêu, giúp các dịch vụ số ngày càng dễ tiếp cận hơn với người dân. Cụ thể, gói giải pháp sẽ bao gồm các dịch vụ đi lại, ăn uống và mua sắm cùng nhau, đồng thời yên tâm hơn khi người thân của mình được chăm sóc chu đáo khi sử dụng dịch vụ Grab.

Việc ra mắt gói giải pháp Grab cho cả nhà thể hiện một bước tiến mới của Grab, khi ngoài cung cấp dịch vụ cho mỗi cá nhân, Grab còn mở rộng ra phục vụ phân khúc gia đình.

Grab ra mắt gói giải pháp “Grab cho cả nhà”.

“Gia đình luôn giữ vị trí trung tâm trong cuộc sống của hầu hết chúng ta. Grab mong muốn có thể cùng bạn chăm sóc những người thân yêu, vì Grab thấu hiểu rằng họ là những người quan trọng nhất với bạn. Vì thế, gói giải pháp Grab cho cả nhà được ra mắt để có thể giúp bạn đưa đón bố mẹ, mua thuốc cho con, chuẩn bị bữa tối cho cả nhà… với sự yên tâm cao nhất.” Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị, Grab Việt Nam, cho biết.

Cụ thể, với tính năng “Tài khoản gia đình” , giải pháp di chuyển an toàn, đáng tin cậy cho cả nhà

Đây là giải pháp giúp người dùng dễ dàng đặt xe, quản lý và thanh toán cho các chuyến xe của người thân, đồng thời an tâm hơn khi biết các chuyến xe Grab đều được áp dụng hàng loạt tính năng an toàn, tiện lợi. Chủ tài khoản có thể thêm tối đa 9 thành viên vào “Tài khoản gia đình” và chăm sóc người thân bằng việc:

Đặt xe cho người thân, từ đó nắm bắt rõ ràng về lịch trình chuyến xe, liên hệ với đối tác tài xế Grab qua tính năng gọi và trò chuyện trong nhóm chat gồm chủ tài khoản, thành viên gia đình và đối tác tài xế.

Thanh toán chuyến xe cho người thân bằng phương thức thanh toán đã được chủ tài khoản thiết lập.

Theo dõi hành trình di chuyển của người thân theo thời gian thực.

Điểm thú vị là với “Tài khoản gia đình”, ngay cả những người lớn tuổi và chưa rành rẽ công nghệ vẫn có thể tận hưởng sự tiện lợi và an toàn của dịch vụ Grab, đồng thời chủ tài khoản có thể theo dõi hành trình trên ứng dụng Grab cho đến khi người thân tới nơi.

Hay ở tính năng “Chuyến xe ân cần”, Grab sẽ mang đến giải pháp chăm sóc cho hành khách cần được hỗ trợ đặc biệt như phụ nữ mang thai, có con nhỏ, người lớn tuổi, người khuyết tật… để nghiệm di chuyển thoải mái, dễ chịu hơn.

Tính năng này hoàn toàn miễn phí và người dùng có thể tuỳ chọn ngay trên ứng dụng để chủ động thông báo cho đối tác tài xế Grab biết trước là cần hỗ trợ thêm trên chuyến xe. Một số yếu tố khác cũng được áp dụng cho “Chuyến xe ân cần” như:

Ưu tiên phân bổ chuyến xe đến những đối tác tài xế có đánh giá sao cao và chất lượng phục vụ tốt.

Ứng dụng sẽ thông báo cho đối tác tài xế biết rằng đây là hành khách cần sự hỗ trợ để họ có thể phục vụ ân cần, chu đáo hơn như chủ động xách hộ đồ đạc, hành lý.

Ứng dụng sẽ khuyến nghị đối tác tài xế duy trì tốc độ di chuyển chậm để đảm bảo trải nghiệm thoải mái cho hành khách.

Ngoài ra, các đề xuất ẩm thực dành cho gia đình trên GrabFood dù là đặt đồ ăn trực tuyến hay ăn trực tiếp tại nhà hàng cũng giúp những buổi tụ họp gia đình, quây quần bên bàn ăn luôn là những khoảnh khắc đáng nhớ. Theo đó, bộ sưu tập “Món ăn Gia đình” bao gồm danh mục đa dạng nhà hàng, quán ăn với thực đơn phong phú. Chỉ với thao tác đặt món đơn giản trên ứng dụng Grab, cả nhà có thể có một bữa ăn chất lượng và phù hợp khẩu vị khác nhau của mỗi thành viên trong gia đình.

Với những gia đình có sở thích tụ họp hoặc tiệc tùng bên ngoài, GrabFood cũng có bộ sưu tập “Nhà hàng gia đình” bao gồm các địa chỉ ẩm thực được chọn lọc kỹ càng, áp dụng với Voucher Ăn tại nhà hàng. Đây là những nhà hàng có vị trí, không gian, cách bày trí và thực đơn phù hợp để cả gia đình cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon, gia tăng gắn kết. Việc mua và áp dụng voucher Ăn tại nhà hàng thông qua GrabFood cũng giúp chi phí ăn uống tiết kiệm hơn cho gia đình. Không chỉ cung cấp bữa ăn ngon, Grab còn giúp cả gia đình di chuyển đến những địa điểm này với mã ưu đãi dịch vụ GrabCar và GrabBike.

Bộ sưu tập các siêu thị trên GrabMart cũng là một tiện ích đáng chú ý, giúp cả nhà mua sắm tiện lợi, ngay cả trong các trường hợp khẩn cấp. Theo đó, tại “Siêu thị gia đình” với các thương hiệu bán lẻ uy tín hàng đầu mang đến các lựa chọn hàng hóa phong phú, giúp các gia đình tiết kiệm thời gian mua sắm, đặc biệt là vào cuối tuần đông đúc hay tránh việc phải mang lượng hàng hoá lớn về nhà. Người dùng nhờ đó sẽ có thêm thời gian bên những người thân yêu.

Thậm chí, ngay cả khi cần mua thuốc vào lúc đêm muộn, GrabMart cũng có bộ sưu tập "Nhà thuốc gia đình” với các chuỗi nhà thuốc uy tín là đối tác của GrabMart cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao hàng 24/7.

“Grab luôn lắng nghe nhu cầu thực tế và thấu hiểu sâu hơn về những gì quan trọng nhất mà người dùng trải qua mỗi ngày. Từ đó, chúng tôi tận dụng quy mô sâu rộng và sức mạnh của hệ sinh thái Grab cũng như các công nghệ tiên tiến nhất để đưa ra những giải pháp thực sự có ý nghĩa. Nhờ đó, chúng tôi có thể làm phong phú thêm trải nghiệm mỗi ngày của từng người dùng và người thân của họ, đồng thời kết nối bền chặt hơn với cuộc sống của người dân Việt Nam”, bà Nguyễn Thanh Anh cho biết thêm.