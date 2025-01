Grab ra mắt Tài khoản Gia đình

Cụ thể, trên ứng dụng Grab, người dùng dễ dàng quản lý các chuyến xe của người thân và tham gia vào hành trình của họ, đồng thời an tâm hơn khi biết các chuyến xe đều được áp dụng hàng loạt tính năng an toàn, tiện lợi… thông qua Tài khoản Gia Đình.

Việc ra mắt Tài khoản Gia Đình tiếp tục khẳng định thế mạnh công nghệ và sự tiên phong của Grab trong việc đưa ra các giải pháp sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Với Tài khoản Gia Đình, Grab không chỉ đáp ứng hiệu quả nhu cầu di chuyển của mỗi cá nhân mà còn có thể phục vụ cả những người thân yêu trong gia đình họ.

Song song với đó, Tài khoản Gia Đình cũng có thể giúp Grab tăng mức độ tương tác và gắn bó của người dùng hiện tại, thu hút thêm lượng người dùng mới, từ đó giúp đối tác tài xế có thêm nhiều chuyến xe để gia tăng cơ hội thu nhập.

Thông qua những cải tiến này, ứng dụng Grab đặt mục tiêu trở nên ngày càng thân thiện và gần gũi hơn với cuộc sống hằng ngày của người dùng tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu di chuyển với nhiều dịch vụ chất lượng và nhiều lựa chọn về giá khác nhau phù hợp cho mỗi gia đình.

“Theo ghi nhận của chúng tôi tại tất cả thị trường Grab trong khu vực Đông Nam Á, hơn 60% người dùng có mong muốn được liên kết tài khoản Grab của họ với tài khoản Grab của các thành viên trong gia đình. Do đó, chúng tôi đã giới thiệu Tài khoản Gia Đình để đáp ứng nhu cầu này, với mục tiêu giúp người dùng tại Việt Nam an tâm hơn khi biết người thân của họ đang di chuyển an toàn với Grab. Đây cũng là một trong những bước chuyển quan trọng của Grab khi có thể phục vụ nhóm khách hàng gia đình, đưa các dịch vụ tiện lợi, an toàn, tiết kiệm của Grab ngày càng dễ tiếp cận hơn với người dân Việt Nam, đặc biệt là những người dùng lớn tuổi và chưa rành rẽ công nghệ.” Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận Di chuyển, Grab Việt Nam, cho biết.

Với Tài khoản Gia Đình, người dùng có thể thêm tối đa 9 thành viên vào Tài khoản Gia Đình. Các thành viên trong gia đình cần có tài khoản Grab, và từ đủ 18 tuổi trở lên. Khi tạo Tài khoản Gia Đình, chủ tài khoản cần thiết lập thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của chủ tài khoản làm phương thức thanh toán chung để thanh toán cho các chuyến xe được đặt bởi Tài khoản Gia Đình.

Người dùng khi tham gia Tài khoản Gia Đình sẽ nhận được nhiều tiện ích như:

Chủ tài khoản và thành viên có thể sử dụng chung phương thức thanh toán: Thành viên có thể thanh toán cho chuyến xe bằng phương thức thanh toán đã được chủ tài khoản thiết lập cho Tài khoản Gia Đình. Trong trường hợp phương thức thanh toán của Chủ tài khoản tạm thời không sử dụng được, thành viên vẫn có thể chuyển sang các phương thức thanh toán khả dụng mà thành viên đã thiết lập trên ứng dụng Grab để thanh toán cước phí chuyến xe.

Chủ tài khoản và thành viên đều có thể theo dõi lộ trình di chuyển theo thời gian thực: Chủ tài khoản và thành viên đều có thể biết được thông tin chuyến xe và theo dõi lộ trình theo thời gian thực. Ngoài ra, chủ tài khoản sẽ nhận thông báo khi thành viên bắt đầu di chuyển, hoặc đã đến nơi. Trong trường hợp thành viên không muốn chia sẻ lộ trình, thành viên có thể đặt xe theo tài khoản cá nhân thông thường bằng cách chọn mục hồ sơ “Cá nhân” trước khi đặt xe. Chủ tài khoản cũng có thể theo dõi tất cả các chuyến đi đang diễn ra và lịch sử các chuyến đi của tất cả các thành viên đặt với Tài khoản Gia Đình tại trang “Hoạt động” trên ứng dụng Grab.

Chủ tài khoản và thành viên đều có thể tham gia nhóm chat với đối tác tài xế: Chủ tài khoản và thành viên đều có thể nhắn tin trực tiếp cho đối tác tài xế thông qua nhóm chat chung với tính năng GrabChat. Ngoài ra, chủ tài khoản cũng có thể theo dõi cuộc trò chuyện giữa thành viên và đối tác tài xế ngay trên ứng dụng của mình.

Chủ tài khoản có thể đặt xe hộ cho các thành viên: thông qua tính năng Đặt xe hộ. Với tính năng này, chủ tài khoản hoặc thành viên đều có thể nhận được thông báo cập nhật về chuyến xe, cũng như liên hệ với đối tác tài xế qua tính năng gọi, hoặc trò chuyện trong nhóm chat gồm chủ tài khoản, thành viên gia đình và đối tác tài xế. Thành viên được đặt xe hộ vẫn có thể sử dụng các tính năng an toàn trên ứng dụng Grab như Trung tâm An toàn, Trợ giúp Khẩn cấp, Giám sát hành trình, và AudioProtect. Trong trường hợp thành viên kích hoạt tính năng Trợ giúp Khẩn cấp từ ứng dụng Grab, chủ tài khoản cũng có thể nhận được thông báo SOS trong ứng dụng và tin nhắn SMS từ Grab.

Từ nay đến ngày 30/09/2024, chủ tài khoản lần đầu tiên tạo Tài khoản Gia Đình và thêm một thành viên vào Tài khoản thành công sẽ nhận được ưu đãi 25% khi nhập mã GIADINH, giảm tối đa 100.000 đồng cho các dịch vụ GrabCar và GrabBike trên toàn quốc, với hình thức thanh toán không tiền mặt.

Thành viên lần đầu tiên tham gia Tài khoản Gia Đình cũng có thể sử dụng ưu đãi này để di chuyển tiết kiệm hơn. Mã ưu đãi sẽ được kích hoạt trong vòng 24 giờ kể từ khi chủ tài khoản và thành viên thỏa mãn điều kiện của chương trình.

Các thành viên sẽ nhận được thông báo mời tham gia Tài khoản Gia Đình trên ứng dụng Grab của họ. Thành viên cần mở thông báo và nhấn “Tham gia” để được thêm vào Tài khoản Gia Đình.

Tìm hiểu thêm về Tài khoản Gia Đình, xem tại đây.