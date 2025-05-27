FPT được vinh danh “Nhà mạng được yêu thích nhất”

Danh hiệu này là minh chứng cho hành trình đầu tư chiến lược và cam kết lâu dài của FPT trong việc nâng tầm thể thao điện tử Việt bằng, cũng như mang tới cho khách hàng chất lượng internet tốc độ, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Được biết, năm nay tại hạng mục “Nhà mạng được yêu thích nhất” của Vietnam Game Award, 3 cái tên lọt được vào vòng chung kết là: Viettel, VNPT và FPT. Trong đó, FPT là cái tên giành được chiến thắng chung cuộc, khi dẫn đầu số lượng bình chọn ở cả 2 vòng Sơ loại và Chung kết. Giải thưởng do chính những game thủ trên cả nước đánh giá, bình chọn trực tiếp.

Chia sẻ về vinh danh này, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT cho biết: “Chúng tôi nhận ra game thủ là những khách hàng có yêu cầu về đường truyền mạng internet khắt khe nhất do đặc trưng việc chơi/thi đấu cần mạng tốc độ cao, ổn định, độ trễ thấp. Đường truyền mạng là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ game thủ chiến thắng. Thuyết phục được tệp đối tượng khách hàng này là thách thức nhưng chúng tôi tự tin vào năng lực công nghệ tiên phong của mình. Danh hiệu này là sự ghi nhận quý giá từ cộng đồng game thủ, minh chứng cho những nỗ lực của FPT trong hành trình đồng hành thúc đẩy eSport Việt phát triển chuyên nghiệp.”

Tên phong ra mắt gói dịch vụ F-Game - gói Internet chuyên biệt dành riêng cho game thủ, FPT đã tích hợp công nghệ Ultra Fast kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) nhằm tối ưu đường truyền trong nước và quốc tế. Qua đó, FPT không chỉ cung cấp Internet, mà còn mang đến lợi thế cạnh tranh cho người chơi.

Cũng tại Gameverse 2025, FPT ký kết với Riot công bố sở hữu bản quyền và tổ chức giải đấu LCP Final 2025. Đây là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức ở Việt Nam và FPT đồng thời là đơn vị cung cấp đảm bảo hạ tầng internet cho giải đấu. Việc song hành các giải đấu là nền tảng kinh nghiệm giúp FPT thấu hiểu nhu cầu của các game thủ, nhằm hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ từ đó có thể mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Hơn 27 năm phát triển, FPT không chỉ là một trong những doanh nghiệp viễn thông tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, mà còn mở đường cho những chuẩn mực công nghệ mới trong lĩnh vực Internet, hướng đến việc trở thành nhà mạng tốt nhất cho khách hàng.

FPT là nhà mạng tiên phong triển khai công nghệ Wi-Fi 6 - chuẩn kết nối không dây thế hệ mới, mang lại tốc độ truy cập nhanh vượt trội, vùng phủ sóng rộng hơn và khả năng đáp ứng đồng thời nhiều thiết bị. Các gói cước đa dạng, đáp ứng mọi phân khúc khách hàng như: GiGa, Sky, F-Game và FPT An tâm dành cho cá nhân, hộ gia đình.

Kể từ năm 2018 đến nay, FPT đã 5 lần triển khai nâng cấp băng thông, cho phép mở băng thông không giới hạn lên tới 1Gbp. Gần nhất là từ tháng 4/2025, FPT nâng cấp băng thông cho toàn bộ khách hàng, đảm bảo tốc độ tối thiểu đạt 300Mbps, giúp trải nghiệm Internet với tốc độ tối ưu.

Như một lời tri ân đến với những khách hàng luôn ủng hộ FPT, từ ngày 23/5 đến 30/6, FPT triển khai chương trình “Tặng Mesh - Net căng”. Theo đó, khách hàng sẽ được tặng miễn phí thiết bị Mesh Wi-Fi 6 khi đăng ký mới các gói Fx hoặc F-Game, thanh toán trước 6 tháng hoặc 13 tháng. Khách hàng lựa chọn gói Fx còn được tặng thêm 3 tháng sử dụng Ultra Fast áp dụng với thanh toán trước từ 6 tháng, nâng cấp tốc độ truy cập vượt trội.

