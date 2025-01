ROG Day Season 3: sân chơi lý tưởng cho cộng đồng game thủ

Hành trình 18 năm dẫn đầu và đột phá của ROG

Sự kiện không chỉ thu hút sự chú ý từ giới truyền thông và các KOL nổi tiếng, mà còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa và trải nghiệm độc đáo, khẳng định tinh thần Dám Khác Biệt mà ROG luôn hướng đến.

Chỉ trong năm 2024, ROG tiếp tục thiết lập những chuẩn mực mới khi ra mắt ROG Strix SCAR 18 – laptop gaming mạnh nhất thế giới, bộ đôi ROG Zephyrus G14/G16 tái định nghĩa laptop gaming mỏng nhẹ cao cấp, và TUF Gaming A14 dẫn đầu phân khúc phổ thông.

Ngoài ra, hệ sinh thái toàn diện từ phần cứng, gaming gear đến công nghệ tiên tiến như ROG Nebula Display hay ROG Intelligent Cooling luôn là minh chứng cho vị thế dẫn đầu của ROG.

ROG cũng vượt ra khỏi giới hạn của một nhà sản xuất phần cứng thông thường, với những đại sứ thương hiệu ở lĩnh vực âm nhạc và thời trang trên khắp thế giới như Alan Walker, Asa Butterfield, Troy Baker hay Steven Ogg. Thế giới ROG SAGA cũng là điểm độc đáo với những anh hùng G.A.M.E.R.S đại diện cho những giá trị mà ROG cam kết mang đến cho người dùng và tôn vinh tinh thần “Dám Khác Biệt” của ROG TrueFans.

Chuỗi hoạt động tri ân ROG TrueFans đầy ý nghĩa

Tinh thần của ROG luôn được nuôi dưỡng bởi niềm đam mê và sự gắn kết từ cộng đồng TrueFans. Tại ROG Day Season 3, các hoạt động tri ân đã tạo nên những điểm nhấn không thể bỏ lỡ cho khách tham quan.

Đầu tiên là ‘Bức tường danh vọng’, nơi mà các TrueFans cùng nhau tham gia tạo dựng logo ROG hoàn chỉnh. Logo này không chỉ là biểu tượng của thương hiệu mà còn là minh chứng cho sự gắn kết và tinh thần "For Those Who Dare" của cộng đồng ROG, thể hiện khát vọng và lòng trung thành với thương hiệu.

Tiếp đến là cuộc thi "Find Those Who Dare", đây là dịp để tôn vinh những TrueFans có hành trình gắn bó lâu dài với ROG, những người đã đồng hành và ủng hộ các sản phẩm của ASUS ROG qua thời gian. Các thí sinh tham gia đều là những người có niềm đam mê mãnh liệt với game và công nghệ, luôn sáng tạo và thể hiện sự nhiệt huyết trong cộng đồng.

Ngày hội giao lưu của game thủ và người yêu công nghệ

Không chỉ giới hạn ở các hoạt động dành cho TrueFans. ROG Day còn là ngày hội giao lưu của game thủ và người yêu công nghệ. Theo đó, đội tuyển GAM Esports – đối tác đồng hành lâu năm của ASUS ROG cũng đã có mặt tại ROG Day để giao lưu cùng với các bạn TrueFans và thi đấu “giao hữu” tạo ra bầu không khí cực kỳ sôi động.

Khép lại một mùa ROG Day đầy cảm xúc, sự kiện đã khẳng định không chỉ vị thế của ROG trong ngành công nghệ, mà còn là cầu nối bền chặt giữa thương hiệu và cộng đồng game thủ. Những khoảnh khắc đáng nhớ và sự nhiệt huyết của các TrueFans chính là nguồn cảm hứng để ROG tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Chúng ta sẽ cùng chờ đón ROG Day Season 4, nơi những đột phá công nghệ và tinh thần "For Those Who Dare" sẽ tiếp tục tỏa sáng, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ và ấn tượng cho cộng đồng TrueFans trên khắp Việt Nam và thế giới!

gặp gỡ Ngộ Sam – Founder của Gia Đình Ngộ

Ngoài ra, các TrueFans cũng được gặp gỡ Ngộ Sam – Founder của Gia Đình Ngộ, để chia sẻ về hành trình sáng tạo nội dung cùng những câu chuyện thú vị xoay quanh chiếc laptop ROG Zephyrus mà Ngộ Sam đang sở hữu.

