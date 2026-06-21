Hai phiên bản cùng xuất hiện, cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng sang

Audi Việt Nam chính thức giới thiệu Audi Q5 thế hệ mới với hai biến thể gồm Q5 SUV và Q5 Sportback. Mẫu SUV hạng sang được phân phối với mức giá lần lượt 2,849 tỷ đồng và 2,949 tỷ đồng.

Trước đó, Audi Q5 thế hệ mới từng xuất hiện tại Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện ra mắt mẫu sedan A6 vào cuối năm 2025. Sau thời gian trưng bày, mẫu xe đã được đưa vào danh mục sản phẩm chính thức, tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes-Benz GLC và BMW X3.

Audi Q5 thế hệ mới chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Ảnh: Việt Hưng

So với hai đối thủ đồng hương Mercedes-Benz GLC và BMW X3, Audi Q5 có mức giá cao hơn do được nhập khẩu nguyên chiếc thay vì lắp ráp trong nước. Ở thế hệ mới, Q5 trở thành mẫu SUV đầu tiên của Audi sử dụng nền tảng Premium Platform Combustion (PPC), nền tảng dành cho các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.

Cả hai phiên bản tại Việt Nam đều trang bị gói thiết kế S line theo hướng thể thao. Nếu Q5 SUV tập trung vào khả năng sử dụng đa dạng, Q5 Sportback tạo sự khác biệt với phần mui xe vuốt thấp, hướng đến phong cách năng động hơn.

Thiết kế mới, nội thất tích hợp nhiều công nghệ

Audi Q5 thế hệ mới sở hữu hệ thống chiếu sáng hiện đại với đèn pha LED Matrix, đèn hậu LED Pro cùng dải đèn định vị ban ngày có khả năng tùy chỉnh tám hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật số.

Xe sử dụng bộ mâm Audi Sport 20 inch thiết kế 5 chấu kép dạng xoắn. Ngoài ra, mẫu SUV này còn được trang bị đèn chào mừng tích hợp trên gương chiếu hậu, viền cửa sổ nhôm, kính cửa trước cách âm và kính chắn gió hỗ trợ cách nhiệt, cách âm.

Thiết kế ngoại thất của Audi Q5. Ảnh: Việt Hưng

Không gian bên trong xe là điểm nâng cấp đáng chú ý với hệ thống Audi Digital Stage. Cụm màn hình cong MMI Panoramic sử dụng công nghệ OLED gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi virtual cockpit plus 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch. Hành khách phía trước có thêm màn hình MMI 10,9 inch riêng biệt.

Danh sách trang bị tiện nghi trên Audi Q5 2026 gồm ghế và vô lăng bọc da, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, điều hòa tự động ba vùng, gương chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 3D Premium 16 loa công suất 685 W.

Thiết kế khoang lái của Audi Q5. Ảnh: Việt Hưng

Xe cũng có sạc không dây chuẩn Qi 15W, hệ thống cổng sạc USB-C công suất cao, cửa cốp chỉnh điện tích hợp cảm biến đá cốp, rèm che nắng phía sau và gói đèn viền nội thất Ambient Lighting Package Pro kết hợp đèn tương tác Dynamic Interaction Light.

Hàng ghế sau có thể trượt, điều chỉnh độ ngả và gập theo tỷ lệ 40:20:40, giúp tối ưu không gian sử dụng. Audi Q5 SUV có dung tích khoang hành lý từ 520-1.473 lít, trong khi Q5 Sportback đạt 515-1.415 lít.

Thiết kế hàng ghế sau của Audi Q5. Ảnh: Việt Hưng

Động cơ tăng áp, bổ sung nhiều công nghệ an toàn

Audi Q5 thế hệ mới tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.0L TFSI bốn xi-lanh tăng áp, cho công suất tối đa 196 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số 7 cấp S tronic và hệ dẫn động bốn bánh quattro ultra.

Hai phiên bản Q5 SUV TFSI quattro và Q5 Sportback TFSI quattro có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,2 giây, tốc độ tối đa 226 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở mức 7,9 lít/100 km.

Audi Q5 sử dụng động cơ xăng 2.0L TFSI bốn xi-lanh tăng áp. Ảnh: Việt Hưng

Mẫu SUV này được trang bị hệ thống treo Comfort nhằm tạo sự cân bằng giữa khả năng vận hành và độ ổn định khi di chuyển. Các công nghệ hỗ trợ lái cũng được nâng cấp với kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau. Bên cạnh đó, xe còn có camera toàn cảnh 360 độ cùng hệ thống hỗ trợ đỗ xe nâng cao Park assist plus.

Audi Q5 2026 tại Việt Nam có chín tùy chọn màu sơn gồm trắng Arkona, đen Mythos, trắng Glacier, xanh Navarra, xanh Ultra, xanh District, xám Tembura, đỏ Grenadine và vàng Sakhir. Xe được áp dụng chính sách bảo hành 3 năm, không giới hạn số km.