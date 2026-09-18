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Alpha Works chính thức khai trương Flagship Showroom tại Tp. HCM

Hùng Cường

Hùng Cường

13:00 | 18/09/2026
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Đây sẽ là không gian mới kết hợp showroom và văn phòng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn, khẳng định vai trò trọng điểm của thị trường Việt Nam trong định hướng phát triển của hãng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
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Theo Alpha Works, thương hiệu âm thanh thành viên thuộc Audiofrog Group (Mỹ), showroom tại tầng trệt được xây dựng như một ngôi nhà chung cho âm thanh, lấy cảm hứng từ tinh thần “Good Sound, Good Mood” với không gian trải nghiệm, nơi khách tham quan có thể khám phá các dòng sản phẩm chủ lực của Alpha Works như Portable Party, Portable Adventure và Portable Lifestyle Retro trong những bối cảnh sử dụng gần gũi với đời sống.

Alpha Works chính thức khai trương Flagship Showroom tại Tp. HCM
Alpha Works chính thức khai trương Flagship Showroom tại Tp. HCM

Không gian cũng sẽ là nơi tổ chức các hoạt động workshop, trải nghiệm sản phẩm và giao lưu công nghệ dành cho người dùng và cộng đồng sau này.

Các tầng trên sẽ là khu vực văn phòng mở, được thiết kế theo hướng hiện đại và linh hoạt, tạo không gian làm việc và sáng tạo cho đội ngũ Alpha Works tại Việt Nam. Văn phòng đồng thời hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, với sự phối hợp giữa đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam và các chuyên gia từ Mỹ, tập trung vào những sản phẩm phù hợp với nhu cầu người dùng Đông Nam Á như loa karaoke và loa di động.

Alpha Works chính thức khai trương Flagship Showroom tại Tp. HCM
Alpha Works chính thức khai trương Flagship Showroom tại Tp. HCM
Alpha Works chính thức khai trương Flagship Showroom tại Tp. HCM

Điểm nhấn của sự kiện khai trương là sự xuất hiện của dòng sản phẩm Alpha Works năm 2026

Điểm nhấn của sự kiện khai trương là sự xuất hiện của dòng sản phẩm Alpha Works năm 2026, đi đầu bởi mẫu loa flagship AW-W99 và AW-W90. Thuộc dòng Portable Lifestyle Retro, bộ đôi sản phẩm được tinh chỉnh âm thanh theo chuẩn “Sound by Audiofrog”, kết hợp thiết kế retro đặc trưng với các công nghệ kết nối hiện đại. AW-W99 đồng thời cũng được tối ưu cho cả nhu cầu nghe nhạc và karaoke, đi kèm bộ micro chất lượng cao, mang đến trải nghiệm giải trí toàn diện, đặc biệt phù hợp với thị trường châu Á.

Alpha Works chính thức khai trương Flagship Showroom tại Tp. HCM
Alpha Works W99

Alpha Works W99 được định hướng trở thành trung tâm giải trí trong không gian sống, kết hợp nghe nhạc, kết nối với TV và hát karaoke. Sản phẩm có công suất đỉnh lên đến 220W, sử dụng loa trầm 6inch cùng hệ thống loa treble và bộ xử lý tín hiệu số DSP được Audiofrog tinh chỉnh.

Thiết kế loa treble nghiêng 5 độ hướng đến việc tạo cảm giác sân khấu âm thanh rộng mở. Sản phẩm bán kèm hai micro không dây, hỗ trợ chế độ karaoke, thời lượng chơi nhạc lên đến khoảng 14 giờ cho các nhu cầu giải trí tại nhà và gặp gỡ bạn bè.

“W99 là sự hội tụ của triết lý âm thanh mà chúng tôi theo đuổi trong nhiều năm, kết hợp giữa chất âm chuẩn mực của Audiofrog và thiết kế mang tính cá nhân hóa cao cho người dùng hiện đại. Chúng tôi không chỉ tạo ra một chiếc loa, mà là một trải nghiệm giải trí trọn vẹn, phù hợp với cách người dùng tại châu Á thưởng thức âm nhạc và kết nối với nhau.” Ông Andy Wehmeyer, nhà sáng lập Alpha Works.

Alpha Works chính thức khai trương Flagship Showroom tại Tp. HCM
Alpha Works W90

Trong khi đó, Alpha Works W90 sẽ tập trung vào trải nghiệm nghe nhạc, chính vì thế sản phẩm có công suất RMS 100W, được Audiofrog tinh chỉnh âm thanh và trang bị màng cộng hưởng thụ động hướng xuống sàn để tăng cường dải trầm trong một thiết kế gọn gàng.

Sản phẩm dự kiến sẽ được ra mắt trong tháng 10 tới đây.

Có thể bạn chưa biết?

Tại BDA Brand Awards 2026 diễn ra ở Hong Kong vào tháng 8/2026, W90 đã vinh dự nhận giải Best Award 2026, còn W99 được trao giải Innovation & Technology Award 2026. Đây là sự ghi nhận đối với định hướng kết hợp hiệu năng âm thanh, thiết kế và công nghệ mà thương hiệu đang theo đuổi.
Alpha Works chính thức khai trương Flagship Showroom tại Tp. HCM
Nhóm Portable Adventure

Cũng trong năm 2026, nhóm Portable Adventure được mở rộng với TREK 5 VENTURE 20, hướng đến nhu cầu nghe nhạc khi di chuyển, cắm trại và tham gia các hoạt động ngoài trời. Trong đó, TREK 5 có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và dây đeo thuận tiện khi mang theo. Còn VENTURE 20 kết hợp loa di động và đèn cắm trại trong cùng một thiết kế. Sản phẩm có hệ thống âm thanh 20W được Audiofrog tinh chỉnh, sử dụng củ loa cùng hai màng cộng hưởng thụ động. Đèn tích hợp sẽ cung cấp ánh sáng cho khu vực cắm trại, trong khi các chế độ tiếng ồn trắng và âm thanh thiên nhiên phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn.

Ở nhóm Party & Karaoke, Alpha Works tiếp tục mở rộng SONIK Series với SONIK 120 phiên bản màu mới, SONIK 160E, SONIK 220 và SONIK 250E. Đây là dòng sản phẩm kết hợp âm thanh, hiệu ứng ánh sáng và khả năng hát karaoke, phục vụ các buổi gặp gỡ và nhu cầu giải trí chung. Thông số chi tiết, thời điểm mở bán và giá chính thức sẽ sớm được công bố.

Alpha Works chính thức khai trương Flagship Showroom tại Tp. HCM
Alpha Works cũng lần đầu hé lộ lineup sản phẩm mới năm 2026 của GEN BEAT Series, dòng loa party mới

Alpha Works cũng lần đầu hé lộ lineup sản phẩm mới năm 2026 của GEN BEAT Series, dòng loa party mới được phát triển xoay quanh ba trải nghiệm “Music. Party. Karaoke”. Sản phẩm theo đuổi phong cách trẻ trung, táo bạo, kết hợp hệ thống RGB và trải nghiệm micro được chú trọng ngay từ khâu phát triển. Âm thanh tiếp tục được phát triển cùng Audiofrog, hướng đến nhu cầu thưởng thức âm nhạc và giải trí của người dùng Đông Nam Á.

Alpha Works chính thức khai trương Flagship Showroom tại Tp. HCM
Alpha Works Life cũngg đánh dấu bước mở rộng đầu tiên của thương hiệu sang lĩnh vực đồng hồ thông minh

Cũng tại sự kiện khai trương, Alpha Works đã giới thiệu Alpha Works Life, đánh dấu bước mở rộng đầu tiên của thương hiệu sang lĩnh vực đồng hồ thông minh. Theo đó, dòng Alpha Works Fit Series, tiêu biểu gồm AW-FIT 18, AW-FIT 20 hay AW-FIT 50 GPS và AW-FIT 150 GPS được phát triển cho cả nhu cầu theo dõi sức khỏe và hoạt động hằng ngày, cũng như thể thao và các hoạt động ngoài trời, với những tính năng như theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, vận động, GPS và các chế độ luyện tập.

Các thiết bị sẽ được kết nối thông qua Alpha Works Life App, cho phép người dùng quản lý thiết bị và theo dõi dữ liệu vận động, giấc ngủ cùng các chỉ số sức khỏe thường ngày trong một ứng dụng.

Đây sẽ là dòng sản phẩm mở ra hướng phát triển mới cho thương hiệu, đồng thời tiếp nối định hướng tạo ra những sản phẩm gắn với thói quen và nhịp sống của người dùng.

Bên cạnh đó, Alpha Works cũng lần đầu tiên giới thiệu Vivian, AI Brand Ambassador của thương hiệu, với tinh thần yêu âm nhạc, tò mò và luôn sẵn sàng khám phá những điều mới.

Được xây dựng để kết nối với Gen Z và Gen Alpha, Vivian thể hiện sự giao thoa giữa âm nhạc, phong cách sống và công nghệ. Trong tương lai, nhân vật này dự kiến đồng hành cùng Alpha Works qua phim quảng cáo, nội dung mạng xã hội, livestream và các trải nghiệm tương tác.
Alpha Works chính thức khai trương Flagship Showroom tại Tp. HCM
Alpha Works đã đưa định hướng Audio Lifestyle đến gần hơn với người dùng Việt Nam

Thông qua sự kiện khai trương Flagship Showroom tại TP.HCM và thế hệ sản phẩm mới 2026, Alpha Works đã đưa định hướng Audio Lifestyle đến gần hơn với người dùng Việt Nam. Từ nghe nhạc tại nhà đến giải trí cùng bạn bè, từ những chuyến đi ngoài trời đến hoạt động thường ngày, hệ sinh thái được phát triển quanh một tinh thần xuyên suốt: “Good Sound. Good Mood.”

Thông tin cho bạn:

Showroom và văn phòng đại diện Alpha Works Việt Nam: A007-A008 Sarica, đường D9, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng Alpha Works USA: 419 S. Mission Dr., San Gabriel, California, Hoa Kỳ.

Văn phòng Alpha Works Singapore: 68 Kallang Pudding Road, #03-02, Syh Logistics Building, Singapore.
Alpha Works khai trương showroom Flagship Showroom thương hiệu âm thanh thành viên thuộc Audiofrog Group loa flagship

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▲18K 1,472 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲18K 1,461 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▲1782K 144,653 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▲1350K 109,736 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▲1224K 99,508 ▲1224K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼70434K 8,928 ▼79254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▲1050K 85,335 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼45401K 6,108 ▼54221K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
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